Donald Trump hævder, at en potentiel aftale med Kina om salg af TikTok vaklede, efter at han afslørede sine nye toldpolitikker.

Trump fremsatte disse påstande, mens han talte med journalister ombord på Air Force One søndag, da han vendte tilbage til Washington efter en weekend med golf i Florida.

“Vi havde en aftale om TikTok – ikke en aftale, men temmelig tæt – og så ændrede Kina aftalen på grund af tolden,” sagde Trump.

Han foreslog videre, at en nedsættelse af taksterne hurtigt kunne bane vejen for en aftale.

“Hvis jeg gav en lille nedskæring i taksterne, ville de godkende den aftale på 15 minutter, hvilket viser dig magten ved tariffer,” tilføjede han og antydede en potentiel forhandlingstaktik.

Donald Trump holder TikTok-salget i live

Trumps kommentarer følger efter hans meddelelse i fredags om, at han planlagde at forlænge fristen for TikToks salg, hvilket giver ByteDance, TikToks kinesiske ejer, yderligere tid til at afslutte en aftale.

På Truth Social udtalte Trump, at han ville underskrive en bekendtgørelse, der giver ByteDance 75 dage mere til enten at sælge sin andel i appen eller stå over for et forbud i USA.

“Vi ønsker ikke, at TikTok skal ‘gå mørkt’,” skrev Trump i et Truth Social-indlæg fredag.

Vi ser frem til at arbejde sammen med TikTok og Kina for at afslutte aftalen.

Trump har konsekvent brugt tariffer som et forhandlingskort i sine forbindelser med Kina med det formål at lægge pres og tvinge indrømmelser på et TikTok-salg.

Torsdag, en dag efter at have pålagt en basistold på 10 % på import fra alle lande og øget Kinas toldsats til 54 %, udtalte Trump, at han kun ville overveje at skære i aftaler med lande om tolden, hvis de var villige til at tilbyde USA “noget, der er så fænomenalt.”

En historie med hints: Trumps tarif-for-TikTok-strategi

“For eksempel, med TikTok som et eksempel, har vi situationen med TikTok, hvor Kina sandsynligvis vil sige: ‘Vi godkender en aftale, men vil du gøre noget med taksten?’,” sagde Trump til journalister på Air Force One.

Forud for det, den 26. marts, havde han indikeret, at han kunne tilbyde Kina en “lidt reduktion i toldsatserne” for at “få det gjort”, hvilket yderligere antydede en potentiel modydelse.

Som reaktion på USA’s 34% ekstra told, gengældte Kina fredag ​​med sit eget sæt af 34% told på alle amerikanske varer, hvilket eskalerede handelsspændinger mellem de to økonomiske giganter.

Som reaktion på Trumps forhøjede toldsatser onsdag udsendte Kinas handelsministerium en erklæring, hvori det hævdede, at det “resolut ville tage modforanstaltninger for at beskytte sine egne rettigheder og interesser.”

Trump forlængede oprindeligt fristen i januar, da han trådte ind i embedet, og gav ByteDance indtil den 5. april til at færdiggøre en plan.

Appen blev kortvarigt mørk for sine amerikanske brugere den 18. januar, før tjenesten blev genoprettet.

Flere parter har udtrykt interesse for at erhverve TikTok, herunder Trumps tidligere finansminister, Steve Mnuchin, Reddit-medstifter Alexis Ohanian, tidligere Los Angeles Dodgers-ejer Frank McCourt og YouTuber MrBeast.

Repræsentanter for TikTok, den kinesiske ambassade i Washington, DC og Trump reagerede ikke på anmodninger om kommentarer fra Business Insider.