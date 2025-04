EU presser Indien til at sænke tolden på bilimport fra 100 % til 10 %

Indien overvejer en gradvis reduktion af importafgifterne på biler til 10 % fra over 100 % som en del af sine bredere handelsforhandlinger med EU, ifølge en Reuters-rapport.

Dette skift kan ændre strukturen på Indiens beskyttede bilmarked markant. EU’s fornyede fremstød for at få større markedsadgang har genoplivet langvarige frihandelsforhandlinger, hvor begge sider sigter mod at indgå en aftale inden årets udgang.

Mens europæiske bilproducenter som BMW, Mercedes-Benz og Volkswagen kan vinde, fortsætter indenlandske producenter med at modsætte sig enhver umiddelbar nedskæring, især på elektriske køretøjer (EV’er), for at sikre deres investeringer.

Indiens bilmarked under pres

Indiens bilmarked, som producerer omkring 4 millioner enheder om året, har en af ​​de højeste importafgifter på verdensplan.

På nuværende tidspunkt har de fleste importerede biler toldsatser på over 100 %.

Imidlertid er Narendra Modi-regeringen nu villig til at forhandle en trinvis reduktion til 10 %, hedder det i rapporten, der citerer kilder.

Tiltaget overvejes som en del af dets handelsaftaleforhandlinger med EU, som har optrappet kravene om liberalisering af bilimport i de seneste uger.

Indiens reviderede holdning ses også i sammenhæng med lignende pres fra USA, hvor præsident Donald Trumps administration søger afskaffelse af told på biler og elbiler under bilaterale handelsdiskussioner.

Ifølge rapporten orienterede Indiens handelsminister for nylig embedsmænd fra ministeriet for tung industri og ledere af bilindustrien om EU’s krav.

Et møde fandt sted i sidste uge, selvom formelle detaljer ikke er blevet frigivet af ministeriet eller Society of Indian Automobile Manufacturers (SIAM).

EU og USA søger toldnedsættelser

EU er ikke den eneste blok, der presser Indien for at åbne sin bilsektor.

Uger før EU fornyede sit fremstød, anmodede Trump-administrationen også om lignende toldnedsættelser som en del af sin handelsdagsorden med Indien.

Overlapningen i USA og EU’s holdninger har lagt yderligere pres på indiske forhandlere og forstærket bekymringer blandt indenlandske bilfirmaer.

Indiens nuværende forslag, ifølge rapporten, afspejler dets tilbud til USA.

Det indebærer en indledende reduktion af et begrænset antal benzinbiler til 70 % med gradvise nedskæringer til 30 %.

For elbiler har industrien foreslået at udskyde toldændringer indtil 2029, efterfulgt af trinvise reduktioner for et begrænset antal importer, også til 30 %.

Denne struktur har til formål at beskytte firmaer som Tata Motors og Mahindra & Mahindra, som har foretaget betydelige investeringer i Indiens elbilsektor og hævder, at for tidlig importkonkurrence kan skade den spirende indenlandske industri.

Lavere told kan hjælpe EU, Tesla

Hvis toldnedsættelsen bliver godkendt, vil den være en stor gevinst for europæiske bilproducenter.

Tesla, som planlægger at begynde salget af importerede elbiler i Indien senere i år, sandsynligvis fra sin fabrik i Berlin, kan også drage fordel af lavere adgangsbarrierer.

Selvom det er uklart, om Indien formelt har tilbudt 10 %-toldstrukturen til EU, bemærker analytikere, at begge parter viser mere fleksibilitet.

Det haster med frygten for en global økonomisk nedtur og handelsfriktion.

I marts anerkendte Europa-Kommissionen, at “forskellige ambitionsniveauer” stadig er på nøglepunkter, hvilket tyder på betydelige huller, der endnu ikke er løst.

Kommissionen har ikke kommenteret detaljerne i det nuværende forslag, men delte et resumé af sit sidste møde med Indien.

Samtaler sigter mod en deadline i 2025

Indien og EU har været engageret i handelsforhandlinger i årevis, men først i februar forpligtede de sig til at afslutte en aftale inden udgangen af ​​2025.

De seneste skift, herunder fornyet amerikansk pres og toldeskaleringer globalt, har tilføjet momentum til forhandlingerne.

Både Indien og EU revurderer deres holdninger for at maksimere gearingen.

Da EU sigter efter dybere adgang til Indiens forbrugermarked, og Indien søger strategiske bånd midt i voksende geopolitiske spændinger, vil spørgsmålet om biltakster sandsynligvis blive en vigtig forhandlingschip i de kommende måneder.