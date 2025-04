Donald Trumps aggressive fremstød for gennemgribende gensidige toldsatser får i stigende grad skarp kritik ikke kun fra globale handelspartnere, men også fra hans allierede i erhvervslivet og hans eget parti.

Hvad der begyndte som et modigt økonomisk træk for at støtte indenlandsk produktion, er nu udviklet sig til en kilde til voksende alarm, efterhånden som bekymringen stiger over potentielle skader på den amerikanske økonomi og dens globale status.

Prez mister tilliden fra globale virksomhedsledere: Ackman tweets

Utilfredsheden væltede ud i det åbne i weekenden, da den prominente investor Bill Ackman, en tidligere Trump-godkender, udstedte en sjælden og spids irettesættelse.

I en lang erklæring advarede Ackman om, at præsidentens toldtunge strategi kunne isolere USA og udløse et ødelæggende globalt økonomisk modreaktion.

“Ved at placere massive og uforholdsmæssige toldsatser på både vores venner og vores fjender og derved lancere en global økonomisk krig mod hele verden på én gang, er vi i færd med at ødelægge tilliden til vores land som handelspartner, som et sted at drive forretning og som et marked for at investere kapital,” sagde Ackman.

Han opfordrede Trump til at holde pause i 90 dage for at forhandle mere retfærdige handelsaftaler frem for at eskalere spændingerne.

“Hvis vi den 9. april lancerer økonomisk atomkrig mod alle lande i verden, vil erhvervsinvesteringer gå i stå, forbrugerne vil lukke deres tegnebøger og lommebøger, og vi vil alvorligt skade vores omdømme med resten af ​​verden, som det vil tage år og potentielt årtier at rehabilitere,” advarede Ackman.

Corporate America bliver ængstelig, efterhånden som markedsuroen bliver dybere

Virksomhedsledere giver i stigende grad udtryk for deres bekymringer, om end forsigtigt.

Ved Yale CEO Caucus afholdt i sidste måned afslørede en improviseret meningsmåling en voksende følelse af uro blandt topledere over det potentielle udfald fra Trumps handelspolitik, rapporterede Fortune.

Ifølge Wall Street Journal sagde 44 % af de administrerende direktører, at de ville rejse deres bekymringer, hvis markederne faldt med 20 %, mens 22 % pegede på et fald på 30 %, og 10 % nævnte et katastrofalt fald på 50 %.

Næsten en fjerdedel mente, at det ikke var deres rolle at gribe ind.

Jeffrey Sonnenfeld, Yale-professoren, der indkaldte til topmødet, bemærkede, at mange administrerende direktører føler sig fanget mellem deres økonomiske bekymringer og politiske risici.

“De ønsker ikke at være lynaflederen,” sagde han. “Så bliver det personligt til dem.”

Privat opfordrer bestyrelsesmedlemmer til diskret lobbyisme frem for offentlig konfrontation.

“Du ønsker ikke at være den gøende hund for alle andre, fordi du vil være den, der bliver skudt,” sagde et bestyrelsesmedlem til Financial Times.

En anden understregede behovet for stille diplomati og rådgav Trumps hjælpere om, at takster ville skade hans kernebestanddele gennem stigende priser og tab af arbejdspladser.

For at tilføje det voksende omkvæd udsendte Business Roundtable en omhyggeligt formuleret erklæring, der støttede præsidentens mål om fair handel, men advarede om, at universelle tariffer mellem 10 % og 50 % risikerer alvorlig skade for amerikanske producenter, arbejdere og familier.

Republikansk uenighed signalerer sprækker i partiets enhed

Erhvervslivet er ikke alene om sine betænkeligheder. Republikanske lovgivere er begyndt at bryde rækkerne og stiller offentligt spørgsmålstegn ved visdommen i Trumps toldblitz.

Senator Ted Cruz fra Texas udsendte en skarp advarsel og forudsagde, at republikanerne kunne stå over for et “blodbad” ved midtvejsvalget i 2026, hvis Trumps toldsatser udløste en recession.

“Der er stemmer i administrationen, der ønsker at se disse takster fortsætte for evigt og altid,” advarede Cruz.

Han understregede, at gengældelsesforanstaltninger fra andre nationer kunne ødelægge amerikanske arbejdspladser og den bredere økonomi.

Senator Thom Tillis fra North Carolina udtrykte lignende bekymringer og fremhævede risiciene for landmændene i hans stat.

“Enhver, der siger, at der kan være en lille smule smerte, før vi får tingene rigtigt, er nødt til at tale med mine landmænd, som er en afgrøde væk fra konkurs,” sagde han til CNN.

Yderligere revner dukkede op kun få timer efter, at Trump afslørede, hvad han kaldte “befrielsesdagen”-tariffer.

Fire republikanske senatorer trodsede præsidenten ved at stemme for en demokrat-ledet senat-resolution, der krævede en ændring af en told på 25 % på canadiske varer.

Selvom den stort set var symbolsk, opnåede resolutionen støtte fra fremtrædende republikanere, herunder Senatets mindretalsleder Mitch McConnell, Rand Paul og Susan Collins.

De uenige stemmer afspejler et bredere, men ofte dæmpet, ubehag i partiet. Mange frygter politiske konsekvenser fra Trump-loyalisterne, men privat anerkender de potentielle økonomiske konsekvenser.

Markederne spoler, mens tarifferne sætter gang i global rute

I mellemtiden er Trump trods advarslerne fortsat trodsig. Da han talte med journalister ombord på Air Force One søndag, forsvarede præsidenten sin strategi og hævdede, at kortvarig smerte var nødvendig for langsigtet gevinst.

“Nogle gange skal man tage medicin for at ordne noget,” bemærkede han. Trump forudsagde, at job og investeringer ville strømme tilbage til USA, hvilket ville gøre det “velhavende som aldrig før.”

Hans topembedsmænd forstærkede dette budskab, insisterede på, at taksterne ville fortsætte som planlagt og nedtonede truslen om recession.

Alligevel fortalte globale markeder en anden historie.

Få timer efter Trumps kommentarer faldt de asiatiske markeder. Japans Nikkei 225 faldt 7,8 %, mens Hongkongs Hang Seng-indeks led et endnu stejlere fald på over 12 %.

Ifølge analytikere fra Deutsche Bank markerede ruten den fjerde værste to-dages markedsnedgang siden Anden Verdenskrig, kun overskygget af krakket i 1987, finanskrisen i 2008 og de tidlige dage af Covid-19-pandemien.

Deutsche advarede endvidere om, at markedsforstyrrelsen var den mest alvorlige, siden præsident Richard Nixon opgav guldstandarden i 1971, hvilket understregede alvoren af ​​den udfoldede uro.