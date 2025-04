Bitcoin snublede ud af porten, da de globale markeder mærkede ringvirkningerne af stigende amerikanske handelsspændinger.

Midt i frygten for et 1987-stil sort mandag-krak, sank kryptos samlede markedsværdi med omkring 10 % til 2,44 billioner dollars, før et kortvarigt afslag på forhåbninger om tarifforsinkelser. Rygter om igangværende samtaler med 50+ handelspartnere gav kort lettelse, men salget vendte hurtigt tilbage.

I løbet af de sidste 24 timer er mere end 1,25 milliarder dollars i lange positioner blevet udslettet, hvilket gav næring til en brutal likvidationsbølge på 1,63 milliarder dollar.

Det meste af skaden kom i løbet af 12-timers vinduet, hvor Longs fik et massivt hit på $559 millioner.

Markedssentimentindikatorerne blinkede rødt på pressetidspunktet, hvor Crypto Fear & Greed Index gled 10 point ind i ekstrem frygt-territorium.

Det bredere altcoin-marked afspejlede Bitcoins nedtur, hvor kun en håndfuld af de øverste 99 tokens vendte tilbage til rentabilitet ved sene asiatiske åbningstider i mandags.

Vil Bitcoin-prisen styrte ned?

Bitcoin formåede ikke at holde den afgørende støtte på $80.000, efter at Det Hvide Hus afviste rygter om en 90-dages forsinkelse i de nye tariffer.

Det korte rally, der fulgte efter de indledende rapporter, forsvandt hurtigt, og BTC gled under $78K, da stemningen blev kraftigt bearish, hvilket bekræftede, at kryptomarkederne forbliver meget reaktive over for globale makrosignaler.

QCP Capital sagde i en bulletin til sine Telegram-abonnenter, at markederne sandsynligvis vil forblive nervøse, når globale magter skynder sig at positionere sig i igangværende handelsforhandlinger.

Firmaet bemærkede, at usikkerhed omkring tarifpolitikken driver investorer til at mindske risikoen, og crypto bliver ramt sammen med traditionelle markeder.

De pegede også på nylige bemærkninger fra den amerikanske præsident, som, på trods af at han udtrykte et ønske om at undgå markedstab, indikerede, at “nogle gange er man nødt til at tage medicin.”

Ifølge QCP tyder dette på, at administrationen kan være parat til at klare kortsigtede økonomiske smerter for at presse igennem sin handelsdagsorden, øge indsatsen for globale markeder og potentielt trække krypto ned, hvis der ikke gøres fremskridt i de kommende dage.

På trods af volatiliteten har Bitcoin fundet et vist fodfæste i mellem-$70.000-intervallet, og børstet tæt på sine rekorder i marts 2024, før de stabiliserede sig.

Ifølge on-chain analysefirmaet Glassnode var de seneste lavpunkter ikke tilfældige, og de passede pænt op med vigtige omkostningsbasisniveauer, hvor store dele af BTC-forsyningen tidligere havde skiftet hænder.

Glassnode påpegede, at omkring 50.000 BTC sidst blev flyttet nær $74.2K, hvilket dannede den første store forsyningsklynge under $80K.

Denne zone ejes for det meste af investorer, som støt havde hævet deres omkostningsgrundlag indtil 10. marts og har været inaktive siden, hvilket indikerer, at de sandsynligvis er langsigtede ejere.

Herunder viser on-chain-data yderligere støtte mellem de seneste lavpunkter og $70.000-mærket, med cirka 175.000 BTC koncentreret i denne zone. De største omkostningsbaserede klynger blev identificeret til $71.600, der rummer omkring 41.000 BTC, og $69.900, hvor omkring 68.000 BTC holdes.

På pressetidspunktet konsoliderede Bitcoin sig lige over disse niveauer, hvilket tyder på, at langsigtede indehavere muligvis træder ind for at absorbere salgspresset.

Ifølge kryptoanalytiker Ted er Bitcoin nødt til at genvinde sit ugentlige 50-dages eksponentielle glidende gennemsnit (EMA), et niveau der historisk har markeret skillelinjen mellem bullish og bearish momentum.

Kilde: Ted on X

I skrivende stund handlede Bitcoin til $78.468, lige over 50-EMA.

Tilbagesøgningen, hvis den bekræftes, kan tjene som et kortsigtet bullish-signal, der potentielt udløser et lettelsesrally, efterhånden som tilliden begynder at krybe tilbage på markedet.

Ted advarede dog om, at hvis BTC ikke holder dette niveau, forbliver døren åben for et fald mod $69.000-$70.000.

Altcoins fanget i nedfaldet

I løbet af de sidste 24 timer er altcoin-markedsværdien faldet 4% og ligger på omkring $1,03 milliarder i skrivende stund.

Denne skarpe tilbagetrækning faldt sammen med en svag læsning på 16 på Altcoin Season Index, hvilket betyder, at kun 16 af de 100 bedste altcoins har klaret sig bedre end Bitcoin i løbet af de sidste tre måneder.

Ethereum (ETH), den største altcoin efter markedsværdi, fik et alvorligt hit og faldt 11,36 % på en enkelt dag.

Andre tunge hitters som XRP, Solana (SOL), Dogecoin (DOGE) og Cardano (ADA) blev heller ikke sparet, idet de registrerede tab mellem 7% og 10%.

Selv i det røde hav stod nogle få udliggere. SPX6900 (SPX) var det eneste token i top 99, der havde tocifrede gevinster, hvilket trodsede den bredere markedsnedsmeltning. I mellemtiden lykkedes det Fartcoin (FARTCOIN) og Four (FORM) at opnå beskedne gevinster. Se nedenfor:

Kilde: CoinMarketCap

Med en vægt på situationen fortalte Ming Wu, administrerende direktør for Rabbit, X til Invezz, at det stejle fald ikke kun er en kryptohistorie; det er en del af en bredere makrostorm.

“Da Trump genindførte globale tariffer, var markederne allerede nervøse,” sagde han. “Aktiemarkederne styrtede ned på tværs af flere handelssessioner, og fordi krypto handler 24/7, blev altcoins hurtigt fanget i nedfaldet.”

Han tilføjede, at disse tokens er blandt de mest likvide spekulative aktiver, hvilket gør dem ekstra sårbare i tider med panik.

Komodo CTO Kadan Stadelmann delte også sine tanker og sagde, at altcoins er særligt ubeviste i perioder med kvantitative stramninger, i modsætning til de bull runs, vi har set under en mere løs pengepolitik.

“Altcoins trivedes i den nemme penge-æra,” sagde han. “Men i et risiko-off miljø med højere renter og strammere likviditet, kæmper de for at vise reel modstandsdygtighed.”