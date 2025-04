Brasiliens offentlige sektors gæld stiger til 76,2 % af BNP i takt med, at rentebyrden vokser

Brasiliens offentlige sektors bruttogæld steg kraftigt til 76,2 % af BNP i februar, op fra 75,7 % i januar, ifølge data udgivet af centralbanken tirsdag.

Stigningen understreger landets voksende udfordringer med at forvalte sin gæld midt i høje renter og vedvarende inflation.

Stigende gæld og stigende renteudgifter

Stigningen i Brasiliens offentlige bruttogæld afspejler den tunge byrde af rentebetalinger.

En vigtig drivkraft bag stigningen har været de stigende omkostninger ved at betjene gæld, forværret af landets aggressive pengepolitiske stramninger.

Siden september 2022 har Brasiliens centralbank hævet renten med 375 basispoint, hvilket bringer den toneangivende Selic-rente til 14,25 %.

De stejle stigninger har til formål at tæmme inflationen, som konsekvent har oversteget det officielle 3 %-mål.

Når man anvender Den Internationale Valutafonds (IMF)-metoden – som tegner sig for alle statsobligationer i centralbanken – er Brasiliens gæld i forhold til BNP endnu højere med 88,7 % sammenlignet med de 87,1 %, der tidligere blev registreret.

Forskellen opstår, fordi IMF inkluderer centralbankejede obligationer, mens Brasiliens officielle beregning primært tager obligationer solgt til markedet gennem genkøbsaftaler (reposer).

Indsnævring af det primære underskud

På trods af den stigende gældsbelastning indsnævredes Brasiliens primære finansunderskud i februar.

Landet registrerede et primært underskud på 18,973 mia.

Den primære saldo, en afgørende indikator for finanspolitisk sundhed, der ekskluderer rentebetalinger, forbedredes delvist på grund af et overskud på 9,244 milliarder reais fra regionale regeringer og et 299 millioner reais-overskud fra statsejede virksomheder.

Alligevel rapporterede centralregeringen om et betydeligt primært underskud på 28,517 milliarder reais for februar.

I løbet af de seneste 12 måneder har statens primære underskud været på 14,194 milliarder reais, eller omkring 0,12 % af BNP.

Præsident Luiz Inácio Lula da Silvas administration har sat et ambitiøst mål om at opnå et primært underskud på 0 % i dette regnskabsår med en tilladt margin på op til 0,25 % af BNP.