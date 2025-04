Fitch opgraderer ratings for seks kinesiske banker på trods af nedskæring af staten

Fitch Ratings har opgraderet udsigterne for seks store kinesiske banker fra negative til stabile, hvilket signalerer øget tillid til landets finansielle institutioner på trods af bredere bekymringer om statsgæld.

Revisionen gælder for fem statsejede banker – Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), China Construction Bank (CCB), Bank of China (BOC), Agricultural Bank of China (ABC) og Bank of Communications (BOCOM) – samt China Merchants Bank (CMB).

Tiltaget kommer kort efter, at Kinas suveræne rating blev nedgraderet, hvilket understreger en voksende divergens mellem individuelle bankers stabilitet og bredere økonomisk pres.

Beslutningen, der blev annonceret tirsdag, afspejler Fitchs vurdering af, at Beijing fortsat er økonomisk i stand til at understøtte vigtige dele af det finansielle system.

Mens Kina kæmper med forhøjede gældsniveauer og finanspolitiske underskud, mener agenturet, at den nødvendige kapital i et potentielt rekapitaliseringsscenarie er faldet på grund af forbedret kreditproduktivitet og en systemdækkende løsning af dårlige lån.

Statsbanker støttet af politik

Fitchs udsigtsændring understreger det synspunkt, at statsejede banker stadig er tæt på linje med regeringens politiske mål.

Disse fem store långivere, som tilsammen besidder en dominerende andel af Kinas bankaktiver, ses ofte som forlængelser af staten, der spiller en central rolle i økonomisk stimulans og infrastrukturfinansiering.

Agenturet anerkendte, at på trods af højere finanspolitiske underskud og stigende offentlig gæld, fortsætter Beijing med at bevare tilstrækkelig finansiel fleksibilitet til at træde til, hvis det er nødvendigt.

Denne politiske opbakning var en kritisk faktor i udsigtsrevisionen, som står i modsætning til nedgraderingen af ​​Kinas kreditvurdering tidligere på året.

CMB-rating løftet på stabilitet

China Merchants Bank, den eneste privatkontrollerede bank inkluderet i revisionen, nød også godt af Fitchs revurdering.

Selvom det ikke er statsejet, har CMB en stærk kapitalbase og en konservativ udlånsstrategi, som Fitch mener gør den mindre sårbar over for systemiske finansielle chok.

Ved at opgradere CMB’s udsigter sammen med de fem store, signalerede Fitch, at tilliden til Kinas banksektor rækker ud over kun statsligt ejerskab.

Agenturet bemærkede, at forbedringer i kreditallokering og en mere proaktiv tilgang til at løse misligholdte aktiver har reduceret det samlede risikoniveau på tværs af systemet.

Opsummering af risici falder

En af hovedårsagerne bag de forbedrede udsigter er Fitchs opfattelse af, at rekapitaliseringsrisici er faldet.

I tidligere vurderinger var muligheden for, at regeringen skulle indskyde betydelig kapital i banksystemet, en central bekymring.

Men data tyder nu på en mere produktiv brug af kredit og bedre aktivkvalitet på tværs af store institutioner.

Dette følger en tendens til, at store kinesiske banker reducerer eksponeringen mod højrisikoudlån til fast ejendom og i stedet fokuserer på forbrugerfinansiering og strategiske sektorer i overensstemmelse med regeringens politik.

Omfordelingen af ​​kredit ser ud til at bidrage til et sundere balancemiljø for top-tier långivere.