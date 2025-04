Asiatiske aktier iscenesatte et opsving i tirsdags og vendte tilbage fra 18-måneders laveste niveau, da markederne fik vejret efter en periode med intenst salg.

Optimisme omkring potentielle handelsforhandlinger med USA var med til at løfte stemningen, hvor amerikanske aktiefutures også pegede højere.

Amerikanske statsrenter fortsatte med at stige fra seks-måneders laveste niveau, mens guldpriserne stabiliserede sig tæt på et lavpunkt på 2 1/2 uge, og råoliepriserne rejste sig fra næsten fire-årige lavpunkter, da handlende forsigtigt skiftede tilbage mod mere risikable aktiver fra traditionelle sikre havne.

Japans Nikkei-indeks førte det regionale rally, steg med 5,6 %, og overgik væsentligt andre markeder.

Denne stigning kommer, da finansminister Scott Bessent og handelsrepræsentant Jamieson Greer har fået til opgave at lede handelsforhandlinger med Tokyo, hvilket giver næring til håbet om et potentielt gennembrud.

Amerikanske erhvervsledere er også begyndt at udtale sig om den potentielle skade på økonomien og de finansielle markeder, som kan følge af præsident Donald Trumps globale handelskrig.

JPMorgan Chase CEO Jamie Dimon advarede for eksempel mandag om risikoen for inflation og en amerikansk økonomisk afmatning.

Trump graver i: løfter flere toldsatser mod Kina

Copy link to section

På trods af disse bekymringer har Trump fordoblet sin hårde holdning over for Kina og lovet at pålægge yderligere 50 % afgifter, hvis Beijing ikke trækker sine gengældelsestold på USA.

Beijing svarede tirsdag og erklærede, at de aldrig vil acceptere “afpresningen” af amerikanske toldtrusler, hvilket sætter scenen for fortsatte handelsspændinger.

Alligevel steg Hongkongs Hang Seng-indeks 1,7 % i den tidlige handel, mens fastlandets kinesiske blue chips tilføjede 0,6 %, hvilket afspejler en vis modstandsdygtighed over for den igangværende handelskonflikt.

Den kinesiske yuan svækkedes dog til 7,36 per dollar på offshore-markedet, og nåede et lavpunkt på to måneder.

“Vigtigt er det, at en lille solstråle begynder at dukke op, der giver håb om, at USA virkelig er åben for handelsforhandlinger, … det vigtigste er Japan med finansminister Bessent,” citerede Business Insider-rapporten Tapas Strickland, chef for markedsøkonomi i National Australia Bank,

Strickland advarede dog om, at volatiliteten forbliver ekstremt høj, hvor den “sjældne begivenhed” med VIX-indekset steg så højt som 60 natten over, hvilket understreger skrøbeligheden af ​​markedsstemningen.

Sydkoreas KOSPI tilføjede 1,3 %, og Australiens aktiebenchmark steg med 1 %, hvilket yderligere bidrog til det regionale opsving.

Taiwans aktiebenchmark faldt dog 3 % efter den værste dag nogensinde i mandags, hvor det faldt 10 %.

Den største halvlederproducent står over for en told på 32 % fra Washington, hvilket giver anledning til bekymring for dens fremtidsudsigter.

De europæiske og amerikanske markeder får øje på gevinster: futures peger højere

Copy link to section

Paneuropæiske STOXX 50-futures steg 2,2 %, hvilket tyder på en positiv åbning for europæiske markeder.

US S&P 500 futures steg 0,9 %, efter at pengeindekset afsluttede en vild session med et tab på 0,2 % i mandags, hvilket fremhæver den volatilitet, der har grebet Wall Street.

Markedets piskesaveadfærd afspejler de modstridende kræfter, der er på spil, da investorernes stemning svinger mellem optimisme over potentielle handelsbeslutninger og angst for Trumps uforudsigelige politik.

Wall Street svingede mellem store tab og gevinster under hele sessionen, da investorerne blev pisket af takstoverskrifter.

En medierapport, der hævdede, at Trump overvejede en 90-dages pause i tjenesten for alle lande undtagen Kina, vendte kortvarigt amerikanske aktier positive tidligt i sessionen, men det blev hurtigt afvist af Det Hvide Hus som “falske nyheder”, hvilket sendte markedet tilbage til negativt territorium.

“Tegnene er der på, at hvis markedet hører, hvad det ønsker at høre, kan risikable aktiver eksplodere højere,” sagde Chris Weston, forskningschef hos Pepperstone.

Weston advarede dog mod overdreven optimisme og hævdede, at “det, der udspillede sig, passede mere sammen med et rally på bjørnemarkedet og et, som handlende burde se efter at falme, snarere end at tro, at vi har nået et vigtigt vendepunkt for en vedvarende tendens højere.”

Den 10-årige statsrente steg så meget som 6 basispoint (bps) til 4,216 % i tirsdags, efter at være hoppet omkring 17 bps i mandags, da den steg fra seks måneders laveste niveau, hvilket afspejler en bevægelse væk fra sikre havns aktiver.

Denne opadgående bevægelse i renterne var også med til at løfte de japanske statsobligationsrenter fra deres egne multi-måneders lave, med den 10-årige rente op 12,5 bps til 1,235 %.

Den amerikanske dollar faldt i forhold til en kurv med seks store peers, men det fulgte en to-dages fremgang på 1,2 % fra et lavpunkt på seks måneder.

Dollaren faldt 0,06 % til 147,70 yen. Euroen sprang 0,4% til $1,0944, og pund steg 0,3% til $1,2762.

EU søger en aftale: tilbyder en “nul-for-nul”-takstplan

Copy link to section

Europa-Kommissionen sagde mandag, at den havde tilbudt en “nul-for-nul”-toldaftale for at afværge en handelskrig med USA, da EU-ministrene blev enige om at prioritere forhandlingerne og samtidig slå tilbage med 25 % told på nogle amerikanske importvarer, hvilket signalerede en vilje til at forsvare dets interesser.

Den risikofølsomme australske dollar tilføjede 0,2% til $0,6001.

Guldpriserne var stabile på omkring $2.985 pr. ounce, men et godt stykke tilbage fra sidste torsdags rekordhøjde på $3.167,57, nået i umiddelbar forlængelse af Trumps “Liberation Day”-toldmeddelelse.

Råolie steg kraftigt, efter at det mandag faldt til et lavpunkt i næsten fire år.

Brent futures steg 1,26% til $65,02 per tønde, mens US West Texas Intermediate råoliefutures steg 1,52% til $61,61.