Janover-aktien kan miste gevinster lige så hurtigt, som den steg: her er grunden

Janover Inc (NASDAQ: JNVR) havde et hidtil uset rally i denne uge, efter at tidligere Kraken-direktører overtog roret og annoncerede planer om at investere i Solana.

Software-as-a-service-virksomheden planlægger også at ændre sit navn og ticker for at afspejle sin kryptostrategi i 2025.

På et tidspunkt blev JNVR set handlet til omkring $45 i denne uge – mere end 10 gange prisen den 4. april.

Investorer anbefales dog at være forsigtige, da Janover-aktien kan miste sine eksplosive gevinster lige så hurtigt, som den akkumulerede dem.

Janover aktierally ligner meme aktie-fænomenet

Meget af Janover-aktiens meteoriske rally i denne uge var drevet af spekulation snarere end langsigtet investortillid.

Sådanne spekulative bobler har en historie med at briste lige så hurtigt, som de dannes, hvilket efterlader efternølere at bære hovedparten af ​​tabene.

JNVR-rallyet kan endda sammenlignes med meme-aktiefænomenet, da det ikke var specielt funderet i virksomhedens økonomi.

Derudover, mens en lignende kryptostrategi har været uhyre succesfuld for MicroStrategy i de seneste år, garanterer den ikke nødvendigvis, at investorer vil reagere det samme på Janovers planer om at investere i Solana.

Janover-aktien er allerede faldet omkring 20% ​​i forhold til dets top, hvilket indikerer, at den seneste stigning trods alt kan have været et klassisk tilfælde af “pump og dump”.

JNVR-aktier er groft overvurderet

Investorer bør forblive forsigtige med Janover-aktier, også fordi de handles til en uberettiget præmie ved skrivning.

JNVR har i øjeblikket et pris-til-salg-forhold på mere end 65, hvilket indikerer en grov overvurdering, da virksomheden ikke engang er rentabel endnu. I 4. kvartal tabte SaaS-virksomheden næsten en halv million dollars .

Disse økonomiske sårbarheder kan afholde institutionelle investorer fra at investere i Janover-aktier.

Derudover løber det Nasdaq-noterede firmas nyligt annoncerede Solana-strategi også en risiko for eksekvering. Investorer kan stille spørgsmålstegn ved, om det nye hold med succes kan navigere i det ukendte territorium.

Wall Street dækker ikke Janover Inc

Investorer bør også bemærke, at Janover-aktier ikke er særligt dækket af Wall Street-analytikere, hvilket indikerer, at de endnu ikke er på radaren for institutionelle investorer.

Mangel på institutionel kapital fører ofte til høj volatilitet og reduceret likviditet – som begge er tegn på en højrisikoinvestering, især nu hvor en spirende handelskrig giver frygt for en potentiel recession forude.

Endnu vigtigere er det, at JNVR i øjeblikket har mindre end 3 millioner dollars i kontanter, hvilket tyder på, at virksomheden snart må rejse ny kapital og udvande sine aktionærer yderligere i processen.

Den førnævnte modvind, sat sammen med et stadig mere udfordrende makroøkonomisk miljø på nuværende tidspunkt, signalerer, at investorer kan være bedre stillet til at investere deres hårdt tjente penge i andre, mere pålidelige softwarenavne.

Bemærk, at Janover-aktien i øjeblikket heller ikke udbetaler udbytte for at fremstå mere attraktiv for dem, der er interesserede i at oprette en ny passiv indkomstkilde.