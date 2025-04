Teslas administrerende direktør Elon Musk har genoplivet spændingerne med Trump-administrationen og håner offentligt senior handelsrådgiver Peter Navarro midt i en voldsom debat om amerikanske handelstold.

Musk hamrede Navarro som “virkelig en idiot” og “dummere end en sæk mursten”, efter at rådgiveren kritiserede Teslas fremstillingspraksis under et tv-interview.

Sammenstødet brød ud, efter at Navarro, der talte på CNBC’s Squawk Box , nedtonede Teslas rolle i amerikansk fremstilling ved at antyde, at virksomheden “ikke er en bilproducent”, men blot “en bilmontør” på grund af dens brug af importerede dele.

Musk spildte ingen tid med at skyde tilbage på X (tidligere Twitter), forsvare Teslas legitimationsoplysninger og sprænge Navarros kommentarer. “Tesla har de mest amerikansk fremstillede biler. Navarro er virkelig en idiot. Det, han siger her, er beviseligt falsk,” skrev Musk.

Han fordoblede senere og tilføjede: “Navarro er dummere end en sæk mursten.”

Milliardærentreprenøren understregede yderligere Teslas dybe rødder i amerikansk produktion og hævdede: “Uanset hvilken som helst definition er Tesla den mest vertikalt integrerede bilproducent i Amerika med den højeste procentdel af amerikansk indhold.”

Musk latterliggjorde også Navarros tidligere kontroverser og henviste til den fiktive “Ron Vara”-persona Navarro efter sigende brugte i sit akademiske arbejde, og sagde: “Navarro skulle spørge den falske ekspert, han opfandt, Ron Vara.”

Selve den offentlige fejde kaster lys over voksende skel mellem Musks fortaler for frihandel og Trump-lejrens protektionistiske politikker, især da USA hæver nye toldsatser, der forventes at påvirke virksomheder, der er stærkt afhængige af globale forsyningskæder som Tesla.

I weekenden fortsatte Musk sine angreb, satte spørgsmålstegn ved Navarros akademiske baggrund og spøgte med, at det at have en Harvard-grad kunne være “en dårlig ting, ikke en god ting.”

Navarro på sin side anklagede Musk for kun at bekymre sig om sin “egen egeninteresse.”

Det Hvide Hus børster Musk-Navarro spat af

I et forsøg på at nedtone kontroversen sagde pressesekretær i Det Hvide Hus, Karoline Leavitt, til CNBC:

“Vi er den mest gennemsigtige administration i historien, der udtrykker vores uenigheder offentligt,” og afviser Musk-Navarro-udvekslingen med en kortfattet “hvad som helst.”

Mens tidligere præsident Donald Trump efter sigende lavede den sidste opfordring til den seneste bølge af tariffer, menes Navarro bredt at have været medvirkende til at udforme politikken, hvilket kan udgøre udfordringer for virksomheder som Tesla, der er afhængige af internationale leverandører.

Musk, der tidligere udtrykte støtte til Trump, er blevet mere og mere kritisk over for bredt baserede tariffer og advarer om, at de kan skade amerikansk innovation og konkurrenceevne.