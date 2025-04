21Shares annoncerer første ‘officielle’ Dogecoin ETP på SIX Swiss Exchange

Crypto asset manager 21Shares har lanceret den første officielle Dogecoin ETP i samarbejde med House of Doge.

Ifølge en pressemeddelelse den 9. april vil firmaet, en af ​​verdens største udstedere af kryptobørs produkter, debutere den fysisk støttede ETP på SIX Swiss Exchange under tickeren “DOGE.”

Hvad er DOGE ETP?

Produktet, der udelukkende er udviklet med House of Doge, er den eneste Dogecoin ETP, der officielt er godkendt af Dogecoin Foundation per 21Shares.

Det vil tilbyde institutionelle og detailinvestorer reguleret eksponering for et af de mest genkendelige og fællesskabsdrevne digitale aktiver inden for krypto.

Duncan Moir, præsident hos 21Shares, beskrev lanceringen som “den mest direkte og tilgængelige måde” for investorer at udnytte Dogecoin-økosystemet.

“Dogecoin er blevet mere end en kryptovaluta: den repræsenterer en kulturel og finansiel bevægelse, der fortsætter med at drive mainstream-adoption, og DOGE tilbyder investorer en reguleret vej til at være en del af dette spændende projekt,” tilføjede han.

21Shares Dogecoin ETP er 100 % fysisk understøttet, hvilket betyder, at hver enhed er sikret af faktiske Dogecoin, der opbevares på køl.

Det er designet til at gøre investering i DOGE lige så problemfri som at købe traditionelle aktier, hvilket giver investorer en velkendt vej ind i det digitale aktiv uden besværet med at administrere tegnebøger eller private nøgler.

Skabt i 2013 som et lethjertet spin på Bitcoin, Dogecoin har udviklet sig til et bredt accepteret kryptoaktiv, kendt for sine hurtige transaktioner, lave gebyrer og voksende liste over brugssager i den virkelige verden.

Store firmaer som AMC Theatres accepterer det nu som en betalingsform, hvilket har hjulpet med at skubbe DOGE ud over sin meme-status og ind i mainstream-relevans.

Jens Wiechers, der sidder i House of Doges rådgivende bestyrelse, sagde, at ETP kunne hjælpe Dogecoin med at “nå sit fulde potentiale” ved at give institutioner en reguleret måde at tilslutte sig bevægelsen og tilføjede:

Dette initiativ med 21Shares giver institutioner en reguleret vej til at deltage i og forstærke ‘Dogecoin is Money’-visionen, mens de stadig hylder fællesskabets ånd.

På pressetidspunktet havde 21Shares ikke oplyst, hvornår DOGE ETP ville gå live.

Selvom nyheden ikke satte gang i et nyt rally for meme-mønten, var det med til at afbøde nogle af den seneste dags tab.

Ved sidste check var DOGE et fald på 3,6% på dagen til $0,1466.

Doge ETF’er vinder indpas

21Shares børshandlede produkt er blevet annonceret på baggrund af flere ETF-ansøgninger i USA.

Fra den 9. april har mindst tre ETF-udstedere, nemlig Grayscale, Bitwise og Rex Shares, indgivet ansøgninger til US Securities and Exchange Commission (SEC) om at lancere spot Dogecoin ETF’er.

Grayscales forslag blev anerkendt af SEC i februar og er i øjeblikket inden for en revisionsperiode, der kan strække sig op til 240 dage.

Bitwise, en anden stor aktør inden for kryptoinvesteringsområdet, har indsendt en 19b-4 ansøgning for at notere sin Dogecoin ETF på NYSE Arca.

I mellemtiden er Rex Shares også i blandingen med sin egen Dogecoin ETF-applikation.