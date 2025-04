Tyskland afslutter koalitionsaftale, da toldsatser og sikkerhedsspændinger former dagsordenen

Tyskland forbereder sig på en politisk nulstilling, efter at Den Kristelige Demokratiske Union (CDU), Christian Social Union (CSU) og det socialdemokratiske parti (SPD) onsdag formelt har afsluttet en koalitionsaftale.

Denne nye center-orienterede alliance følger ugers forhandlinger, der begyndte efter februars nationale valg, hvor CDU/CSU-blokken fremstod som den største stemmefanger, med SPD bagud på tredjepladsen efter det yderste højreorienterede Alternative für Deutschland (AfD).

Aftalen skal nu godkendes af partiernes medlemmer, før den nye regering overtager magten.

Kernen i denne aftale er en forpligtelse til at stabilisere Tysklands økonomi, øge den indre sikkerhed og bekræfte landets position som en pålidelig styrke i Europa.

Men disse planer udfolder sig på en kompliceret international baggrund, der involverer NATO, amerikanske toldsatser og vedvarende usikkerhed om krigen i Ukraine.

Finanspolitiske reformer og migrationsplaner

Forhandlingerne mellem CDU, CSU og SPD stødte på store forsinkelser på grund af uenighed om budgetprioriteter, skattepolitikker og migrationsstyring.

Mens Tyskland kæmper med høj inflation, energiudfordringer og reduceret industriproduktion, fokuserede koalitionen på at skubbe en betydelig finanspolitisk reformpakke.

Pakken inkluderer revisioner af føderale budgetregler, hvilket potentielt hæver udgiftsgrænserne for at tillade større investeringer i infrastruktur og digitalisering.

Det tog dog tid at nå til enighed, da der var internt pres på CDU-lederen Friedrich Merz for ikke at tilbyde overdrevne kompromiser til SPD.

Mens SPD er kansler Olaf Scholz’ afgående parti, forblev dens indflydelse i udformningen af ​​politikker, især omkring migration, et fast punkt i forhandlingerne.

SPD-forhandlere insisterede angiveligt på at opretholde humanitære forpligtelser, selvom CDU og CSU søgte strengere grænsekontrol og hurtigere udvisninger for afviste asylansøgere.

Ny regering inden påske

Friedrich Merz, som nu står til at blive Tysklands næste kansler, havde gjort det klart, at koalitionsaftalen skulle være på plads inden påskeferien senere på måneden.

Det presserende var ikke kun knyttet til indenlandsk stabilitet, men også til behovet for, at Tyskland reagerede hurtigt på skiftende globale dynamikker.

Siden valget har Tyskland været styret af en midlertidig administration, hvilket begrænser landets mulighed for at indføre større politiske ændringer.

Afslutningen af ​​aftalen giver Merz’ kommende regering mulighed for at begynde at tackle presserende spørgsmål med et stærkere mandat.

Tysklands koalitionsmodel, som ofte kræver konsensus på tværs af partier, betyder, at CDU-CSU-SPD-blokken bliver nødt til at fortsætte med at arbejde sammen for at implementere deres fælles mål.

Med partimedlemmer nu forpligtet til formelt at godkende koalitionsaftalen, kan strukturen i Tysklands næste regering bekræftes inden for få dage.

Toldsatser og NATO former forhandlinger

Forhandlingerne blev kompliceret af Tysklands behov for at navigere i et globalt miljø i udvikling.

Den amerikanske præsident Donald Trumps genindførelse af toldsatser skabte økonomisk usikkerhed for Tysklands eksportdrevne økonomi.

I mellemtiden har Washingtons rolle i konflikten mellem Rusland og Ukraine rejst spørgsmål om den langsigtede stabilitet i internationale alliancer.

Et område af bekymring har været NATO’s forsvarsbidrag. Trumps administration har gentagne gange presset medlemslandene til at nå målet om forsvarsudgifter på 2 % af BNP.

Tyskland, som historisk set har ligget under dette benchmark, står nu over for et stigende pres for at allokere flere ressourcer til militært beredskab.

Koalitionsaftalen forventes at indeholde bestemmelser, der adresserer dette krav.

Samtidig har der fortsat været tvivl om, hvorvidt USA vil opretholde sit niveau for bistand til Ukraine, hvilket lægger mere pres på Tyskland og andre EU-lande for at udfylde eventuelle huller i humanitær og militær bistand.

Med krigen i Ukraine nu på vej ind i sit tredje år, er den europæiske sikkerhedsdynamik en stadig vigtigere faktor i tysk politik.