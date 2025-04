Brasilien planlægger offshore olieauktion midt i finanspolitisk pres: her er, hvad vi ved

Brasiliens regering forbereder sig på at bortauktionere andele i offshore oliefelter i år med fokus på ukontrakterede dele af sine lukrative præ-saltforekomster.

Ifølge Reuters sagde to kilder, der er bekendt med sagen, at initiativet både tjener som en finansiel strategi og som et svar på det skiftende globale økonomiske landskab, som truer Brasiliens finanspolitiske stabilitet.

Auktionen vil dække mindre, ikke-kontrakterede sektioner af de store Tupi-, Mero- og Atapu-felter, sagde kilderne.

Regeringen sigter efter at rejse omkring 20 milliarder reais (3,4 milliarder USD) i et “worst case”-scenarie, ifølge kilderne.

Mens Brasiliens finansministerium og ministerium for miner og energi ikke offentligt har kommenteret auktionen, virker intern støtte til tiltaget stærk.

Dette planlagte salg understreger Brasiliens voksende økonomiske udfordringer.

De seneste amerikanske toldsatser har dæmpet de globale økonomiske udsigter og presset oliepriserne til et fireårigt lavpunkt under $60 pr. tønde.

Priserne på Brent-olie faldt onsdag til 65,48 USD, hvilket er et lille opsving, men stadig et godt stykke under Brasiliens 2025-budgetlovsantagelse på 80,79 USD pr. tønde.

Finanspolitiske bekymringer i søgelyset

Copy link to section

Auktionen afspejler stigende bekymringer om Brasiliens finanspolitiske helbred. Olieindtægter er en afgørende del af det nationale budget, der bidrager gennem royalties, selskabsskatter og overskud fra den statskontrollerede oliegigant Petrobras. Faldende oliepriser kan føre til betydelige budgetunderskud.

“Det er afgørende at have escape-ventiler, når omsætningen bliver mere usikker på grund af eksterne stød,” sagde en af ​​kilderne.

Både embedsmænd og industriens interessenter er enige om, at risikostyring er afgørende for at sikre Brasiliens finanspolitiske stabilitet, især i betragtning af de globale markeders uforudsigelighed.

Regeringens mål er ikke kun at skabe øjeblikkelige indtægter, men også at skabe en buffer mod potentiel økonomisk turbulens.

Den næste fase involverer vedtagelsen af ​​lovgivning for at godkende auktionen. Regeringen arbejder angiveligt tæt sammen med lovgivere for at fremskynde processen, hvilket signalerer, at det haster med at styrke finanspolitiske forsvar, før det eksterne pres intensiveres yderligere.

Hvis den lykkes, kan auktionen tjene som en vigtig finansiel pude for Brasilien, der tilbyder kortsigtet stabilitet, samtidig med at regeringen får mere plads til at tilpasse sig en volatil global økonomi.