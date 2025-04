Ikke-fungibel token-markedsplads OpenSea har anmodet United States Securities and Exchange Commission om at fritage NFT-markedspladser fra at blive klassificeret som værdipapirbørser eller mæglere i henhold til føderal lovgivning.

I et brev til SEC-kommissær Hester Peirce sagde det New York-baserede firma, at agenturet “klart burde sige”, at platforme som OpenSea ikke opfylder de juridiske kriterier for nogen af ​​de to udpegninger.

Virksomheden har opfordret Kommissionen til at træde ind og fjerne den “usikkerhed”, der er skabt af tidligere håndhævelsesbestræbelser, og i stedet lade “faktiske problemer styre de lovgivningsmæssige løsninger.”

OpenSea hævdede, at NFT-markedspladser ikke er børser, fordi de ikke “samler flere sælgere” af det samme aktiv, hvilket er et nøglekrav under de nuværende SEC-regler.

Ifølge firmaet, da hver NFT er unik, er der normalt kun én ejer og én sælger ad gangen. Det gør dem ikke-fungible af natur og meget forskellige fra traditionelle værdipapirer.

“Selvom Kommissionen imidlertid skulle konkludere, at nogle NFT-transaktioner udgør værdipapirer, ville klassificering af OpenSea og lignende NFT-markedspladser som værdipapirbørser eller -mæglere være regulatorisk overskridelse,” hedder det i brevet.

Desuden påpegede det, at OpenSea ikke driver en “handelsfacilitet” eller opstiller regler for, hvordan transaktioner udføres. I stedet udføres alle transaktioner direkte på blockchain via smarte kontrakter, hvor brugere starter overførsler fra deres egne selvforsynede tegnebøger.

OpenSea beskrev sig selv som et værktøj, der “lader folk opdage NFT’er”, ikke en platform, der behandler eller afslutter handler.

Er NFT markedspladser mæglere under føderal lovgivning?

En mægler, som defineret af kommissionen, er en enhed “beskæftiget med at udføre transaktioner i værdipapirer for andres regning.” Dette omfatter typisk firmaer, der faciliterer handler, håndterer klientmidler eller deltager direkte i udførelsen eller forhandlingen af ​​værdipapirtransaktioner.

OpenSea hævder, at det ikke gør nogen af ​​disse ting. I sit brev understregede selskabet, at det ikke yder investeringsrådgivning, forhandler handler, opbevarer aktiver eller udfører transaktioner på vegne af brugere.

Blot at vise NFT-lister eller fremhæve populære samlinger, sagde det, svarer ikke til “opfordring eller investeringsrådgivning.”

OpenSea hævdede, at det at tildele en mæglerbetegnelse til platforme som den selv er “overflødigt”, og bemærkede, at “de underliggende risici”, der typisk behandles af sådanne reguleringer, nemlig “interessekonflikter, finansiel ustabilitet og misbrug”, ikke eksisterer i kryptoøkosystemet.

Den henviste også til SEC’s sag mod Coinbase, hvor retten fastslog, at levering af tegnebogsværktøjer og prisdata ikke udgjorde mægleraktivitet – en beslutning, som OpenSea sagde, understøtter dens egen holdning og bemærkede, at dens rolle er endnu mere begrænset.

SEC skal træde til

For at imødegå den igangværende usikkerhed beder OpenSea SEC om at udsende uformel vejledning, der præciserer, at NFT-markedspladser ikke er underlagt mægler- eller børsbestemmelser.

“Denne afklaring vil give umiddelbare fordele for NFT-samlere, købere og sælgere, såvel som det bredere NFT-økosystem,” skrev virksomheden og tilføjede, at en sådan vejledning ville hjælpe industrien fremad uden frygt for håndhævelsesforanstaltninger baseret på forkert anvendte regler.

På længere sigt opfordrer vi Kommissionen til at undtage NFT-markedspladser som OpenSea fra foreslået mæglerregulering i henhold til Section 15(a) i Exchange Act.

For at hjælpe med at forme praktisk politik tilbød OpenSea at arbejde direkte med agenturet.

OpenSea vs SEC

Spændingen mellem OpenSea og SEC har været opbygget siden sidste år, hvor agenturet udsendte en Wells-meddelelse til virksomheden, en formel advarsel om, at det overvejede håndhævelsesforanstaltninger.

Meddelelsen antydede, at OpenSea kan have overtrådt føderale værdipapirlove ved at fungere som en uregistreret børs eller mægler gennem sin NFT-markedsplads.

Bevægelsen udløste pushback på tværs af kryptoindustrien, hvor kritikere hævdede, at SEC overdrev og stolede på en strategi med “regulering ved håndhævelse” i stedet for at give klare regler.

Mange betragtede forsøget på at klassificere NFT’er som værdipapirer og markedspladser som OpenSea som underlagt værdipapirlovgivningen som en grundlæggende misforståelse af, hvordan ikke-fungible tokens fungerer.

I februar 2025 lukkede SEC formelt undersøgelsen uden at indgive nogen anklage. Beslutningen kom under Trump-administrationen, som har taget en mere håndfri tilgang til krypto og instrueret agenturer om at fokusere på klarhed over håndhævelse.