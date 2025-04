Asien markeder på fredag: Hang Seng, smart ende i grønt, Nikkei dykker kraftigt

De asiatiske aktier endte lavere i fredags, hvilket modsvarer fremgang fra den forrige session udløst af den amerikanske præsident Donald Trumps 90-dages toldpause.

Mens aktier på det kinesiske fastland og Hongkong steg på baggrund af forventninger om politisk støtte, faldt de fleste andre regionale markeder, tynget af fornyede bekymringer over handelsspændinger og en stærkere yen.

Kina, Hongkong-aktier stiger på håb om stimulanser

Copy link to section

Kinas Shanghai Composite steg 0,45 % til 3.238,23, da investorerne afventede signaler fra et regeringsmøde på højt niveau, der forventes at skitsere yderligere stimuleringsforanstaltninger.

I Hong Kong steg Hang Seng-indekset 1,13 % til 20.914,69 efter Trumps bemærkninger om, at de indledende handelsaftaler var “meget tætte”, og at han forblev optimistisk med hensyn til fremtidige forhandlinger med Beijing.

Investorstrømme fra fastlandet hjalp med at udligne tab i det, der har været Hang Sengs værste uge siden 2018.

Aktier i elbiler og halvledervirksomheder viste kraftige stigninger.

BYD steg 7,2 %, Li Auto steg 5,6 %, og SMIC steg 5,9 %.

På minussiden faldt Trip.com 4,6 %, mens Alibaba og Meituan faldt henholdsvis 1,7 % og 1,3 %.

Det japanske marked falder

Copy link to section

Japanske aktier trak sig kraftigt tilbage, trukket ned af en stærkere yen, der pressede eksporttunge sektorer.

Nikkei 225 faldt 2,96 % til 33.585,58, og det bredere Topix faldt 2,85 % til 2.466,91.

Store eksportører oplevede et stort salg. Toyota, Panasonic, Sony og Canon faldt hver mellem 4% og 7%.

Fast Retailing, moderselskab for Uniqlo, faldt over 2 %, og leverandøren af ​​chipudstyr, Advantest, faldt 4,6 %.

For at modvirke tendensen steg Baycurrent 12,5% efter at have hævet sine profitudsigter og afsløret et aktietilbagekøb.

Indiske markeder ender i grønt

Copy link to section

Indiske markeder, der åbnede efter en ferie den 10. april, sluttede sessionen stærkt højere.

Ved handelslukningen steg Sensex med 1.310,11 point, eller 1,77%, for at afregne på 75.157,26. The Nifty fulgte trop og steg med 429,40 point, eller 1,92%, for at slutte på 22.828,55.

Blandt de største vindere på Nifty var Hindalco Industries, Tata Steel, JSW Steel, Coal India og Jio Financial.

Andre regionale markeder

Copy link to section

I Sydkorea tabte Kospi 0,5 % til 2.432,72, da handelsstandoffet mellem USA og Kina tyngede stemningen.

Nøgleaktier som Samsung Electronics, POSCO Holdings, LG Energy Solution og Hyundai Motor faldt mellem 2% og 5%.

De australske markeder trak sig også tilbage på grund af bekymringer om global vækst.

S&P/ASX 200 faldt 0,82 % til 7.646,50, mens All Ordinaries faldt 0,76 % til 7.853,70. Mine-, energi- og sundhedsaktier førte til tab.

Wall Street torsdag

Copy link to section

Efter et historisk rally i onsdags oplevede amerikanske aktier et stejlt fald under torsdagens handelssession.

De store indekser viste betydelige tab, men forblev et godt stykke over deres seneste lavpunkt.

Nasdaq faldt 737,66 point eller 4,3% til 16.387.31, S&P 500 faldt 188.85 point eller 3.5% til 5.268.05, og Dow Jones tabte 1.014.79 point, eller 2.5% til 2.653,53.

Markedets tilbagetrækning kom på baggrund af voksende bekymring for eskalerende handelsspændinger mellem USA og Kina.

Præsident Trumps beslutning om at udelukke Kina fra toldpausen og implementere en told på 125 % på kinesisk import tilføjede yderligere pres på investorernes stemning.