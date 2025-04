LATAM kryptonyheder: Decrypto lancerer P2P-platform i Argentina og Bitget modtager licens i El Salvador

Latinamerikas udviklende kryptolandskab fortsætter med at vokse og viser stor mangfoldighed.

Argentinas overskrifter i denne uge inkluderer lanceringen af ​​et nyt peer-to-peer finansieringsnetværk fra Decrypto.

El Salvador, på den anden side, fortsætter med at føre an inden for LATAM cryptocurrency ved at give en udbyderlicens til Bitget.

Decrypto lancerer P2P-udlånsplatform i Argentina

Copy link to section

Som svar på det voksende behov for decentraliserede finansielle instrumenter i Bitcoin-økosystemet, har Decrypto, en velkendt børs i Argentina, lanceret en ny peer-to-peer (P2P) udlånsplatform.

Denne nye løsning giver brugerne mulighed for at anmode om USDT-lån, mens de bruger Bitcoin som sikkerhed, hvilket giver dem mulighed for at opnå likviditet uden at skulle likvidere deres kryptoaktiver.

Projektet er rettet mod dem, der søger finansieringsvalg, mens de bevarer deres Bitcoin-eksponering, især midt i bullish markedssituationer.

Udover at lette kreditadgangen, giver Decryptos platform indirekte skattefordele ved at give kunderne mulighed for at bruge deres aktiver som sikkerhed uden at udføre en transaktion, hvilket potentielt undgår kapitalgevinstskatteforpligtelser.

Låntagere og långivere kan forhandle beløb og renter ved at bruge tilpassede løbetider fra 30 til 365 dage, hvilket resulterer i en mere personlig finansieringsoplevelse.

Bitget modtager digital aktivudbyderlicens i El Salvador

Copy link to section

I denne uge meddelte kryptobørs Bitget, at National Digital Assets Commission of El Salvador (CNAD) har givet den en licens til at levere digitale aktivtjenester.

Ifølge en pressemeddelelse på Bitgets officielle hjemmeside vil denne seneste licens give virksomheden mulighed for at levere et betydeligt større udvalg af tjenester til Salvadoranske kunder, herunder spot- og futureshandel, indsatsprodukter og andre præstationsfokuserede digitale aktivalternativer.

Hon Ng, Bitgets juridiske direktør, understregede El Salvadors strategiske relevans for firmaet.

“Vores virksomheds skridt til at vokse i El Salvador er forbundet med landets igangværende skub for at være foran mange med sin progressive og gennemsigtige tilgang til Bitcoin og digital aktivregulering,” sagde Ng.

Denne lovgivningsmæssige ramme gør El Salvador til et attraktivt land for højkvalitets Web3-virksomheder, der søger at operere ansvarligt i stor skala.

Bitget har til hensigt at levere et omfattende udvalg af tjenester i et land, der fortsætter med at opbygge et gunstigt miljø for kryptofirmaer.

Ng understregede også Bitgets globale reguleringstilgang, som fokuserer på at komme ind i nationer med eksisterende lovgivningsrammer for kryptovaluta.

Bitgets forpligtelse til at støtte jurisdiktioner, der giver klare rammer og tilskynder til udviklingen af ​​en sikker og effektiv kryptoøkonomi, er i overensstemmelse med den voksende tendens til, at Web3-virksomheder etablerer operationer i El Salvador, hvilket cementerer landets ry som en kryptovenlig destination.

Figment åbner nyt kontor i Brasilien og udvider sin tilstedeværelse i LATAM

Copy link to section

Figment, en fremtrædende udbyder af staking-infrastruktur, har åbnet et regionalt kontor i São Paulo, Brasilien, som markerer dets indtog i Latinamerika.

Dette træk demonstrerer Figments engagement i regionens hurtigt voksende blockchain-økosystem og den stigende efterspørgsel efter institutionelle indsatsløsninger.

I et nyligt interview med Cointelegraph Spanish udtrykte Figment et ønske om at udnytte det lokale markedspotentiale.

Figments Head of the Americas, Josh Deems, udtrykte begejstring for udvidelsen og sagde: “Latinamerika er en af ​​vores vigtigste vækstregioner for 2025, og vi er glade for at øge vores tilstedeværelse her som svar på kundernes efterspørgsel.”

Til at lede dette projekt har Figment valgt Sthefano Batista som chef for Latinamerika.

Med en stærk baggrund i firmaer som Paradigm og MSCI, vil Batistas ansvar være at drive strategisk ekspansion og styrke partnerskaber med eksisterende interessenter på tværs af området.

Figments nye kontor i São Paulo vil omfatte specialister i operationer og protokolfunktioner, hvilket falder sammen med virksomhedens globale mål om at hjælpe blockchain-netværkets vækst og succes.

Batista understregede målet om at gøre Figment til den foretrukne indsatsløsning for det latinamerikanske kryptosamfund.