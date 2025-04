De europæiske aktiemarkeder startede ugen med en positiv tone mandag, da investorerne fik fat i en flig af stabilitet efter den seneste handelsuro og vendte deres opmærksomhed delvist mod den kommende indtjeningssæson for første kvartal.

En midlertidig fritagelse for elektronik fra nye amerikanske tariffer var den primære katalysator for det opadgående momentum, selv om modstridende signaler fra Washington holdt den underliggende usikkerhed på plads.

Stoxx Europe 600-indekset afspejlede den forbedrede stemning og steg 2,0 % kl. 8.05 i London.

Teknologiaktier var bemærkelsesværdige modtagere, efter at Det Hvide Hus, via vejledning fra US Customs and Border Protection udstedt sent fredag, indikerede, at smartphones, computere og andre elektroniske komponenter ville blive skånet for de voldsomme “gensidige” tariffer, som præsident Donald Trump tidligere annoncerede.

Dette første skridt, som pålagde afgifter på op til 145 % på visse kinesiske varer, havde truet med betydelige forstyrrelser, især for teknologigiganter som Apple (NASDAQ:AAPL), der er stærkt afhængige af kinesiske forsyningskæder.

På tværs af kontinentet fulgte store indekser trop. Ved 03:05 ET (07:05 GMT) var Tysklands DAX-indeks steget 2,1 %, Frankrigs CAC 40 tilføjede 2 %, og Storbritanniens FTSE 100 steg 1,5 %.

Det bredere paneuropæiske Stoxx 600-indeks viste også stigninger på 1,4 %.

Nødhjælpsrallyet antydede, at investorer spekulerede på, eller måske håbede, at den intense markedsreaktion efter Trumps indledende toldsalver kunne dæmpe administrationens fremtidige handlinger, hvilket ville føre til en mindre skadelig handelskonflikt generelt.

Takstpiskesmæld: usikkerhed er fortsat altafgørende

Følelsen af ​​ro viste sig dog skrøbelig. I weekenden mudrede præsident Trump selv vandet og antydede, at elektronikfritagelsen kun var midlertidig.

Han indikerede planer om at annoncere separate tariffer specifikt rettet mod elektronik, potentielt inklusive halvledere, allerede i den kommende uge.

Desuden understregede han, at elektronikimporten fra Kina ikke var helt ude af krogen, idet han sagde, at den forblev underlagt en særskilt told på 20 %, som blev pålagt tilbage i marts.

Dette frem og tilbage understregede den vedvarende mangel på klarhed omkring USA’s handelspolitik.

Skiftende fokus: ECB-møde tårner sig op

Med en let økonomisk kalender i Europa på mandag, ser markedsdeltagerne allerede frem til et centralt møde i Den Europæiske Centralbank (ECB) senere på ugen.

Politikere står over for en kompleks balancegang, der skal tage højde for den fornyede økonomiske modvind, der er genereret af handelsspændinger og den seneste styrkelse af euroen over for dollaren.

Analytikere hos ING antydede, at ECB’s perspektiv sandsynligvis har udviklet sig siden mødet i marts, ifølge investing.com.

Dengang byggede optimismen forsigtigt op, understøttet af faktorer som Tysklands finanspolitiske skift og øgede europæiske forsvarsudgifter, hvor renten blev opfattet som nær et neutralt niveau.

Men nu har “nye amerikanske toldsatser på europæiske varer, kombineret med en stigende euro og faldende energipriser, givet anledning til bekymring over vækst og desinflation på kort sigt,” ifølge ING, hvilket potentielt har foranlediget en mere forsigtig holdning fra centralbanken.

Virksomhedsstrømme: Teknologien skinner, Holcim planlægger spin-off

På virksomhedsfronten kom takstnyhederne direkte til gavn for europæiske teknologi-modtagere.

Aktier i virksomheder som halvlederudstyrsproducenten ASML (AS:ASML) og softwaregiganten SAP (ETR:SAPG) registrerede store gevinster, hvilket reagerede positivt på den midlertidige udsættelse for elektronik, der stort set kommer fra Kina.

Separat leverede det schweiziske byggematerialefirma Holcim (SIX:HOLN) en opdatering om sine strategiske planer og meddelte, at den forventede udskillelse af dets betydelige nordamerikanske forretning er målet for juni.

Dette skridt er fortsat betinget af aktionærernes godkendelse på selskabets årlige generalforsamling, der er planlagt til den 14. maj.

Oliemarkedet stabiliserer sig på grund af efterspørgselsbekymringer

I mellemtiden, på råvareområdet, fandt oliepriserne en vis stabilitet i mandags efter at have udholdt de seneste fald.

De tidligere tab var primært drevet af bekymringer om, at den eskalerende handelsfriktion mellem USA og Kina – verdens to største olieforbrugere – uundgåeligt ville dæmpe den globale økonomiske vækst og bremse efterspørgslen efter brændstof.

Fra kl. 03:05 ET oplevede futures på Brent-olie et mindre fald på 0,1 % til $64,67 pr.

Begge benchmarks havde tabt omkring $10 per tønde siden begyndelsen af ​​måneden, hvilket fremhævede den håndgribelige indvirkning af handelskrigsangst på energimarkederne.