Japans Metaplanet tilføjer 319 BTC trods makromodvind

Japans Metaplanet tilføjede 319 BTC til sin statskasse, da Bitcoin fortsatte med at møde modvind fra fornyede bekymringer over Donald Trumps foreslåede handelstariffer.

Den 14. april annoncerede Metaplanets administrerende direktør Simon Gerovich købet af 319 BTC for cirka 3,78 milliarder ¥ (cirka 26,3 millioner USD) til en gennemsnitlig pris på cirka 82.549 USD pr. mønt.

Det rapporterede også et år-til-dato BTC-udbytte på 108,3%. Virksomheder med Bitcoin bruger BTC Yield-metrikken til at spore, hvordan deres beholdninger vokser i forhold til deres aktiebase.

Metaplanets BTC-udbytte steg 95,6 % i 1. kvartal 2025 efter en stigning på 309,8 % i sidste kvartal af 2024.

Tidligere denne måned tilføjede virksomheden 160 BTC for cirka 13,4 millioner dollars, og fortsatte sin konstante akkumulering på trods af markedsvolatilitet.



Metplanet har i øjeblikket 4525 BTC ifølge data fra Bitcoin statskasser, og det er den niende største virksomhedsejer af Bitcoin.

Metplanet planlægger at erhverve 21.000 BTC

Det seneste køb kom, da Bitcoin vaklede under geopolitisk pres.

Flagskibets kryptoaktiv faldt mere end 2% i løbet af Asiens åbningstid søndag og rørte kortvarigt $83.482, da investorer reagerede på blandede signaler fra Washington om USA’s handelspolitik over for Kina.

Mens bredere markeder forblev relativt stabile, med Nasdaq 100 og S&P 500 futures med gevinster, tyngede usikkerhed omkring teknologirelaterede tariffer på digitale aktiver.

Præsident Trump præciserede, at smartphones og chips, der oprindeligt blev skånet for en foreslået 10%-takst, stadig ville blive udsat for en national sikkerhedsafgift på 20%. Når du skrev, var Bitcoin faldet 0,4% til $84.410 ifølge CoinGecko.

Metaplanet betragter dog Bitcoin som et langsigtet strategisk aktiv og har fortsat med at rejse kapital for at vokse sit statskasse uafhængigt af kortsigtede udsving.

Under en podcast-optræden tidligere i år sagde CEO Gerovic, at han ofte føler sig “nervøs” over ikke at have tid nok til at købe mere Bitcoin.

Siden starten af ​​2025 har Metaplanet øget sin fundraising-aktivitet for at sætte skub i sin aggressive Bitcoin-akkumulering.

Selskabet har udstedt aktieopkøbsrettigheder og obligationer som en del af en bredere kapitalmarkedsstrategi bakket op af den institutionelle investor EVO FUND.

Under sin igangværende “21 Million Plan” planlægger Metaplanet at udstede 21 millioner aktier og rejse midler til at købe bitcoin og har indtil videre rejst over 35 milliarder ¥, hvilket repræsenterer omkring 42% af planens fulde kapacitet.

Tidligere på måneden udnyttede firmaet med hovedsæde i Tokyo 8,6 millioner og 4,2 millioner aktier gennem sin henholdsvis 14. og 17. serie af aktierettigheder.

Som tidligere rapporteret af Invezz rejste Metaplanet også 2 milliarder ¥ (omkring 13,3 millioner dollars) i sidste måned gennem sin 10. serie af almindelige obligationer, et gældsinstrument adskilt fra dets aktieudstedelser.

I modsætning til aktierettigheder, som indbringer midler, når de udøves af investorer, gav obligationssalget øjeblikkelig kapital.

Metaplanet sigter mod at blive Asiens største corporate Bitcoin-indehaver med et mål om at overgå 10.000 BTC inden udgangen af ​​2025 og nå 21.000 BTC i 2026.

Følger strategi

Metaplanet følger playbook fra Michael Saylor-ledede business intelligence-firmaet Strategy, som i øjeblikket har titlen som verdens største virksomhedsejer af Bitcoin.

Den 31. marts skaffede virksomheden 22.048 BTC for 1,92 milliarder dollars som en del af sin “21/21-plan”, en kapitalstrategi, hvorefter firmaet ville rejse 21 milliarder dollars gennem egenkapital og yderligere 21 milliarder dollars gennem gæld for at sætte skub i sine Bitcoin-køb.

Ved sidste kontrol udgjorde Strategys samlede beholdning 528.185 BTC, værdisat til omkring $44,5 milliarder baseret på aktuelle priser.