TRX stiger med 10 %, da Tron-grundlægger Justin Sun fejrer vigtig adoptionsmilepæl

Tron (TRX) registrerede bullish kurshandlinger i weekenden og steg mere end 10% til dagens top på $0,2590.

Projektets grundlægger antændte rallyet med sit seneste X-indlæg, der fejrede et vigtigt gennembrud for blockchain.

Sun fremhævede Trons massive vækst, med konti over 300 millioner brugere globalt.

Selvom det er lidt under Ethereums 322 millioner offentlige adresser, har præstationen flyttet opmærksomheden til TRX’s prispræstation.

Kryptoanalytiker JAVON MARKS forventer forlængede stævner for TRX, der ser på “det logaritmiske målte bevægelsesudbrud” mod $1,11-målet.

Det ville betyde en stigning på cirka 330 % fra alts nuværende værdier.

Trons bemærkelsesværdige vækst

Copy link to section

Udover milepælen på over 300 millioner brugere, udtalte Justin Sun, at Trons samlede værdi var låst i indsatsen, og DeFi-økosystemets tilgang rekordhøjde.

Metrikken svæver under 20 milliarder dollars. Ydermere er overførselsvolumen på kæden steget til $17 billioner.

Det indikerer intensiveret erhvervsaktivitet og fornyet interesse for blockchain.

Indlægget forbedrede TRX’s følelser og drev alt fra fredagens laveste på $0,2345 til dagens højeste på $0,2590.

Altcoinen udviser forstærket optimisme, hvor ingen af ​​dens investorer oplever tab til aktuelle priser.

IntoTheBlock-data viser 97% af Tron-indehavere på “In The Money”, med 3% ved break-even.

Source – IntoTheBlock

Økosystemets rentabilitet kan tiltrække flere udviklere og handlende på udkig efter grønnere græsgange.

TRX prisudsigt

Copy link to section

Tron skifter hænder til $0,2585 efter at have fået mere end 5% inden for de seneste 24 timer.

Den daglige stigning i handelsvolumen på 65 % fremhæver robust investorinteresse i Tron.

Chart by CoinMarketCap.

Sådanne følelser tyder på fortsatte optrends for alt, der matcher analytikernes prognoser.

JAVON MARKS fremhævede TRX’s seneste breakout, som antyder eksplosive stævner mod $1,11-toppen.

Diagrammet viser, at Tron fastholdt sine prisbevægelser inde i et trekantmønster i en længere periode.

Mønsteret understøtter udbrud efter ophobning.

Altcoinen er brudt ud af trekantsopsætningen, og en bekræftelse vil udløse det forventede 330%-rally til $1,11.

Tyre bør dog holde ud over breakout-niveauet for at understøtte et sådant træk.

Pludselig bearishness vil kaste TRX ind i trekantformationen og forsinke bølgen.

Også det massive antal investorer med overskud truer alts opad.

Individerne kan beslutte at sælge for at nyde deres afkast, hvilket oversættes til salgspres.

Desuden vil brede markedsudviklinger påvirke TRX’s langsigtede præstationer.

Alt kræver bredt funderede stævner for at nå sit opadrettede mål.

Kryptovalutaer har vist stabilitet siden Donald Trump annoncerede en 90-dages tarifpause.

Bitcoin steg 11 % i den seneste uge efter at være steget fra de laveste $75K til $84K på pressetidspunktet.

Den førende kryptoværdi har brug for en afgørende lukning ud over $90K for solide optrends.

Sådan et træk kunne tilskynde tyre til at kæmpe for en $100.000 genvinding, der understøtter massive stævner for altcoins, inklusive TRX.