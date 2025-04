Ønsket om en iPhone med et ‘Made in the USA’-mærke er et tilbagevendende tema i amerikansk politisk diskurs, men de praktiske forhindringer er stadig lige så formidable i dag, som da afdøde Steve Jobs blankt afviste ideen til præsident Barack Obama for over ti år siden.

Mens beboerne i Det Hvide Hus og Apples hjørnekontor har ændret sig, udfordrer de komplekse realiteter inden for global fremstilling fortsat ambitionerne.

Efter indførelsen af ​​stejle “gensidige tariffer” har Trump-administrationen gentaget sin tro på, at USA besidder arbejdsstyrken og ressourcerne til at bygge iPhones indenlandsk.

Hverken Apples administrerende direktør Tim Cook eller teknologigiganten selv har dog offentligt godkendt denne vision.

I stedet tegner brancheanalytikere et billede af, at skiftende iPhone-produktion fra staten varierer fra uoverkommeligt dyrt til direkte umuligt.

Prisen for patriotisme: klistermærkechok til en USA-fremstillet iPhone

Copy link to section

Et skøn over omkostningerne ved et sådant teoretisk skift giver nøgterne tal.

Wamsi Mohan, en analytiker hos Bank of America Securities, beregnede i et nyligt notat, at lønomkostninger alene kunne hæve prisen på en iPhone 16 Pro (aktuelt 1.199 $) med 25 % og skubbe den mod 1.500 $.

Wedbush-analytiker Dan Ives tilbød en endnu skarpere fremskrivning kort efter den seneste takstmeddelelse, hvorved en potentiel USA-fremstillet iPhone blev fastsat til $3.500.

Hans estimat indeholdt en hypotetisk investering på 30 milliarder dollars over tre år, der skulle bruges til blot at flytte 10 % af Apples forsyningskæde til USA.

Denne økonomiske afgrund afspejler Apples dybe integration med global, især kinesisk, produktion.

I øjeblikket er over 80 % af Apples produkter fremstillet i Kina, varer, der nu er underlagt en heftig importtold på 145 % under de nye regler.

Eksperter er generelt enige om, at flytning af dette indviklede netværk står over for enorme udfordringer, hvilket gør udsigten meget usandsynlig på kort sigt.

“Jeg tror ikke, det er en ting,” sagde Needhams Laura Martin på CNBC og gentog Wall Streets langvarige skepsis.

Jeff Fieldhack, forskningsdirektør hos Counterpoint Research, var mere direkte: “Det er bare ikke en realitet, at på tidsrammen for at pålægge tariffer, at dette vil flytte produktionen her. Det er en kage i himlen.”

Ud over grænser: det indviklede net af global fremstilling

Copy link to section

Mens Apple designer sine produkter i Californien, er de stærkt afhængige af kontraktproducenter som sin topleverandør, Foxconn.

At kopiere Foxconns massive, meget effektive kinesiske operationer i USA frembyder flere forhindringer.

Selv at sikre en partner, der er villig til at bygge amerikanske samlefabrikker, ville kræve mange års konstruktion og investeringer, alt sammen i skyggen af ​​potentielt skiftende handelspolitikker, der kan gøre sådanne faciliteter økonomisk ulevedygtige.

Den største hindring ligger dog i arbejdsstyrken.

Trump-administrationen ser potentialet for massebeskæftigelse som en attraktion, hvor handelsminister Howard Lutnick forestiller sig, at “hæren af ​​millioner og atter millioner af mennesker skruer små skruer i for at få iPhones til at migrere til Amerika.

Alligevel krævede omfanget og arten af ​​arbejdsstyrken et sammenstød med den amerikanske realitet.

Den menneskelige ligning: lønomkostninger, skala og kvalifikationer

Copy link to section

Foxconn driver store campusser i Kina, komplet med arbejderkollegier og transport, hvilket muliggør hurtig skalering af sin arbejdsstyrke, som ofte trækker midlertidig arbejdskraft fra omkringliggende regioner.

Dette system tillader beskæftigelsen at stige sæsonmæssigt – afgørende for at imødekomme den intense efterspørgsel forud for nye iPhone-lanceringer hvert efterår – og hjælper Apple med at producere over 200 millioner enheder årligt.

Sidste efterår hyrede Foxconn angiveligt 50.000 ekstra medarbejdere på kun én fabrik til iPhone 16-rampen.

Denne operationelle model har imidlertid været udsat for kontrol over arbejdsforhold, herunder opslidende timer og pres for overarbejde, som på tragisk vis blev fremhævet af arbejdernes selvmord i 2011, der førte til, at sikkerhedsnet blev installeret omkring bygninger.

Det er afgørende, at omkostningerne ved arbejdskraft varierer dramatisk. Under iPhone 16-stigningen var den rapporterede timeløn i Kina 26 yuan ($3,63), plus en signeringsbonus svarende til omkring $1.000.

I modsætning hertil er Californiens mindsteløn på $16,50 i timen.

Bank of America’s Mohan anslår, at amerikansk-baseret montage- og testarbejde vil koste $200 pr. iPhone sammenlignet med $40 i Kina.

Ud over omkostninger og skala har Apples administrerende direktør Tim Cook tidligere nævnt en kvalifikationskløft.

I et interview fra 2017 beklagede Cook manglen på tilstrækkelige værktøjsingeniører i USA – specialister, der er afgørende for at oversætte komplekse digitale designs til fysiske fremstillingsprocesser.

Han illustrerede uligheden tydeligt: ​​et møde mellem sådanne ingeniører i Kina kunne fylde “flere fodboldbaner”, mens det ville kæmpe for at samle en nok i USA.

“Årsagen er på grund af mængden af ​​færdigheder på ét sted, og den type færdighed det er,” forklarede Cook om Apples produktionsfodaftryk i Kina.

Ekkoer af ambition: lektioner fra Wisconsin og videre

Copy link to section

Nyere historie byder på advarende historier. En højprofileret 2017-meddelelse fra Foxconn, forkæmper af Trump, lovede en investering på 10 milliarder dollar og 13.000 job til avancerede produktionsanlæg i Wisconsin.

Selvom Apple aldrig blev officielt forbundet, hævdede Trump, at Apple ville bygge “store smukke planter.”

Projektet vaklede i sidste ende, reducerede dramatisk, producerede ansigtsmasker under pandemien i stedet for elektronik og skabte kun en brøkdel (1.454) af de lovede job. Det meste af anlægget forbliver ubebygget.

Det lykkedes Apple og Foxconn at udvide iPhone-produktionen til Brasilien i 2011, primært for at omgå høje importafgifter der.

Selvom fabrikken fungerer i dag, fremhæver den en anden udfordring: Selv med lokal montering blev de fleste komponenter stadig importeret fra Asien.

Fire år efter meddelelsen solgte Brasilien-fremstillede iPhones for det dobbelte af prisen på deres kinesiske modstykker.

Et mere positivt, omend begrænset, eksempel findes med Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Apples vigtigste chipleverandør.

TSMC begyndte for nylig at producere små mængder avancerede chips på en ny fabrik i Arizona med Apple som en nøglekunde, hvilket viser, at der kan etableres højteknologisk produktion i USA, selvom det fortsat er en kompleks og kostbar indsats.

Et globalt stiksav: udfordringen med at indkøbe komponenter

Copy link to section

Selvom den endelige montering var mulig i USA, er iPhone i sig selv et globalt produkt.

Nøglekomponenter stammer fra hele verden: processorer fra TSMC i Taiwan, skærme fra sydkoreanske firmaer som LG eller Samsung og utallige andre dele, overvejende fra Kina.

Under de nuværende tarifstrukturer vil Apple sandsynligvis stå over for told på disse importerede komponenter (selvom halvledere i øjeblikket er fritaget), hvilket øger omkostningerne yderligere, medmindre der kan sikres specifikke dispensationer.

Mohan beregnede, at hvis den seneste 90-dages tarifpause udløber, kan den kombinerede virkning af takster og højere lønomkostninger øge prisen på en iPhone 16 Pro Max med svimlende 91 %.

“Selvom det kan være muligt at flytte den endelige samling til USA, ville flytning af hele iPhone-forsyningskæden være en meget større opgave og sandsynligvis tage mange år, hvis overhovedet muligt,” konkluderede Mohan.

Stillet over for disse realiteter har Tim Cook valgt en anden tilgang end Steve Jobs’ direkte afskedigelse.

Cook har aktivt engageret sig i Trump-administrationen, deltaget i begivenheder og fremhævet Apples betydelige indenlandske investeringer (en citeret forpligtelse på 500 milliarder dollars, inklusive AI-serverproduktion i Houston), som Trump ofte refererer godkendende til.

Denne strategi viste sig at være effektiv under Trumps første periode, og sikrede midlertidige toldfritagelser for vigtige Apple-produkter som iPhone.

Et bemærkelsesværdigt øjeblik kom i 2019, da Apple forpligtede sig til at samle sine avancerede ($3.000) Mac Pro-computere på en facilitet i Texas, hvilket kulminerede med en fabriksrundvisning med deltagelse af både Cook og Trump.

Analytikere antyder, at Apple måske anvender lignende taktikker nu og potentielt forpligter sig til mindre amerikansk produktion af varer i mindre mængder som HomePods eller AirTags som en politisk gestus for at opnå bredere undtagelser.

Erik Woodring fra Morgan Stanley sagde til CNBC: “I betragtning af at vi nu ved, at Trump-administrationen er villig til at forhandle, ville vi ikke blive overrasket over at se Apple forpligte sig til en lille mængde produktion i USA … for at forsøge at vinde en undtagelse.”

I sidste ende, mens opfordringen til en ‘Made in the USA’ iPhone giver genlyd politisk, udgør den indviklede billedtæppe af globale forsyningskæder, arbejdsøkonomi og specialiserede færdigheder monumentale barrierer.

Apples vej frem involverer sandsynligvis fortsat politisk navigation snarere end et fundamentalt og dyrt skift i dets produktionsgeografi.