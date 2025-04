Binance, verdens største kryptobørs målt efter handelsvolumen, satte midlertidigt tilbagetrækninger på pause, efter at et netværksudfald ramte deres cloud-tjenesteudbyder.

Den 15. april advarede Binance brugere på X om, at en “midlertidig netværksafbrydelse i [Amazon Web Services] datacenter” havde påvirket nogle tjenester på platformen.

Børsen bemærkede, at mens nogle ordrer stadig gik igennem, fejlede andre, og brugere, der oplevede problemer, blev rådet til at “blive ved med at prøve igen.”

En række Binance-brugere var allerede begyndt at klage over suspenderede tilbagetrækningsmuligheder på tværs af netværk som Ethereum, Solana, Polygon og Arbitrum. App-grænsefladen viste røde meddelelser og nedtonede felter, hvilket indikerer, at tilbagetrækningstjenesterne ikke fungerede korrekt, selv før den officielle opdatering.

Kort efter den første opdatering fulgte Binance op med endnu et indlæg, der annoncerede, at det havde suspenderet tilbagetrækninger “for at holde sikkerheden”, da ingeniører arbejdede med AWS for at løse problemet.

Dette udløste bekymring på tværs af platformen, hvor brugere postede skærmbilleder, der viser suspenderede tilbagetrækningsmuligheder for flere kæder, inklusive Ethereum, Solana, Polygon og Arbitrum.

Omtrent en time efter det første indlæg bekræftede Binance, at tjenester “begyndte at genoprette og genoptages.”

Tilbagetrækninger blev genåbnet, selvom holdet advarede om, at “nogle tjenester kan opleve forsinkelser, mens systemet genopretter sig fuldt ud.”

De forsikrede også brugerne om, at platformen fortsat ville blive overvåget for at sikre problemfri drift.

Binance har ikke afsløret, hvor mange brugere der blev berørt under den korte afbrydelse, men understregede, at det arbejdede “tæt med AWS” gennem hele gendannelsesprocessen.

Hvad er AWS?

Amazon Web Services er en cloud computing-platform drevet af Amazon, der leverer on-demand-infrastruktur, lagring og computerkraft til virksomheder globalt.

Det driver en bred vifte af onlinetjenester, lige fra websteder og mobilapps til storskala dataanalyse og finansielle platforme som Binance.

kryptobørser som Binance er afhængige af AWS til at køre kernefunktioner såsom ordrebehandling, tegnebogsinfrastruktur, handelsmotorer og datastyring.

En afbrydelse i AWS’ netværk kan derfor have udbredte virkninger, hvilket kan forårsage nedetid eller forringet ydeevne på tværs af flere tjenester, der afhænger af dets infrastruktur.

Flere kryptoenheder er berørt

KuCoin var blandt de første børser, der offentligt bekræftede, at de stod over for lignende problemer.

I en meddelelse til brugerne kædede platformen forstyrrelserne til en storstilet AWS-netværksfejl og sagde, at nogle af dens tjenester var midlertidigt påvirket.

Børsen tilføjede, at den arbejdede på at løse problemet og forsikrede brugerne om, at deres penge og data forblev sikre.

Som pressetid havde KuCoin ikke bekræftet, om tjenesterne var genoptaget.

Udfaldet så også ud til at have påvirket andre platforme som Ethereum-baseret krypto wallet Rabby og DeFi portfolio tracker DeBank.

Begge anerkendte serviceforstyrrelser omkring samme tid og refererede direkte til Binances indlæg i deres egne opdateringer.