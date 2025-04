HPE-aktier stiger, efter at Elliott Investment angiveligt har opbygget $1,5 mia

Elliott Investment Management har stille og roligt opbygget en ejerandel på mere end 1,5 milliarder dollars i HewlettPackard Enterprise Co. (HPE), og er blevet en af ​​netværks- og softwarevirksomhedens top fem aktionærer, ifølge en Bloomberg-rapport, der citerer folk, der er bekendt med sagen.

Den aktivistiske hedgefond, kendt for sine aggressive aktionærkampagner i teknologisektoren, forventes at presse på for ændringer for at øge aktionærværdien hos HPE, selvom dens nøjagtige krav endnu ikke er kendt, hedder det i rapporten.

Både Elliott og HPE afviste at kommentere udviklingen.

Bevægelsen fik HPE-aktierne til at stige med så meget som 8,8 % i begyndelsen af ​​tirsdagshandelen, før de fik en stigning. I skrivende stund var det en stigning på omkring 4,6%.

På trods af stigningen er aktien fortsat nede med mere end 30% år-til-dato, hvilket afspejler investorernes vedvarende bekymringer om virksomhedens retning og rentabilitet.

AI-bom efterlader HPE bagud

Copy link to section

Selvom bølgen af ​​kunstig intelligens har drevet en stærk efterspørgsel efter servere og netværkshardware, har HPE kæmpet for at udnytte momentum sammenlignet med jævnaldrende som Dell Technologies.

I marts advarede virksomheden om væsentligt lavere overskud for året med henvisning til tarifvirkninger, tynde servermargener og interne driftsproblemer.

Dengang annoncerede den også planer om at nedlægge 3.000 arbejdspladser.

Analytikere har været kritiske. Woo Jin Ho fra Bloomberg Intelligence sagde, at virksomhedens vejledning pegede på “meningsfuld ineffektivitet”, mens Deutsche Bank kaldte HPE’s præstation i første kvartal “skuffende.”

På trods af, at virksomheden opererer under betingelserne i aftalen mellem USA og Mexico (USMCA), som letter nogle toldbyrder, oplever virksomheden fortsat modvind med lønsomheden.

Elliotts track record for at opnå turnarounds

Copy link to section

Elliott har et etableret ry i tech-industrien, og har med succes agiteret for forandringer hos firmaer som Salesforce, SAP og Citrix.

Navnlig blev Citrix taget privat i en handel på 13 milliarder dollar ledet af Elliott og Vista Equity Partners i 2022.

Hos Salesforce pressede hedgefonden vækstplaner igennem, der hjalp virksomheden med at undgå en proxy-kamp. SAP afløste sin administrerende direktør inden for seks måneder efter, at Elliotts involvering blev offentlig.

Firmaet havde også en langvarig ejerandel i Dell, som siden har overgået HPE dramatisk.

Dell-aktierne er steget næsten 300 %, siden de vendte tilbage til de offentlige markeder i 2018.

Fokus skifter til Juniper-aftale og ledelse

Copy link to section

HPE, som blev udskilt fra HP Inc. i 2015, styres i øjeblikket af Antonio Neri.

Under hans ledelse har virksomheden været en aktiv opkøber. Nøglekøb inkluderer Nimble Storage i 2017 og Cray Inc. i 2019.

Dets hidtil største aftale – et køb på 14 milliarder dollar af Juniper Networks annonceret tidligere på året – har ramt regulatoriske vejspærringer.

Det amerikanske justitsministerium har anlagt en retssag for at blokere fusionen af ​​antitrust-grunde, hvilket skaber usikkerhed om transaktionens fremtid.

Der er planlagt en retssag til juli. Aftalen har strategisk betydning, da den ville styrke HPE’s netværksforretning markant på baggrund af stigende efterspørgsel efter AI-relateret infrastruktur.

Med Elliotts involvering stiger spekulationerne om, at større operationelle ændringer eller lederskabsændringer kan være i horisonten.

Fonden har tidligere haft held med at omforme virksomhedsbestyrelser og endda tvinge topledere ud, som det ses hos Crown Castle og Johnson Controls.

Indtil videre virker investorer optimistiske omkring Elliotts indtræden i håb om, at det kan genstarte vækst og disciplin hos den underpræsterende virksomhedsgigant.