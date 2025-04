IOTA har registreret en prisstigning på 6% i den seneste uge, men udskriver et potentielt bearish flip-mønster, der kan se prisfaldet kraftigt.

Denne prisforudsigelse for IOTA stemmer overens med den overordnede markedssvaghed, hvor store kryptovalutaer handler tæt på vigtige støtte- eller modstandsniveauer.

Navnlig forbliver gevinster for risikoaktiver dæmpet med fortsat tariffert usikkerhed, en kendsgerning, investorer er i live til, og hvorfor der er bemærkelsesværdig profittagning for topvindere på tværs af markedet.

IOTA pris i dag

Prisen på de fleste topmønter, inklusive Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH) og Solana (SOL), svæver kun i det grønne.

Nogle mønter udsender bemærkelsesværdige stigninger. Nyt salgspres på futuresmarkedet tyder dog på, at priserne kan falde for at understøtte, sandsynligvis $80k for BTC.

IOTA’s pris i dag, med stigninger på under 1% i de seneste 24 timer, indikerer en potentiel vending, hvis købere undlader at tage kontrol.

Altcoinen handles i nærheden af ​​$0,16, en stigning på mindre end 1% inden for de seneste 24 timer. Altcoinen tegner dog et faldende trekantmønster – et advarselsskilt for tyre.

Dette niveau er afgørende; et fald nedenfor kunne opmuntre bjørne til at drive priserne mod $0,13, med yderligere fald, der potentielt tester territorium under $0,10.

IOTA-pris: signalerer derivatmarkedet problemer?

Det bredere kryptomarked afspejler lignende forsigtighed, hvor salgstryk på futuresmarkedet antyder et tilbagetog.

På samme måde er IOTAs kampe knyttet til dynamikken på derivatmarkedet.

Finansieringssatser, som balancerer futureskontraktpriser med spotpriser gennem betalinger mellem købere og sælgere, flirter med negativt territorium.

En negativ finansieringsrate signalerer voksende bearish sentiment blandt handlende, hvilket ofte varsler prisfald.

Til gengæld er IOTAs åbne interesse stagneret siden begyndelsen af ​​dette år. Det afspejler aftagende entusiasme blandt gearede handlende.

Flad åben rente parret med faldende fundingrenter tegner et dystert billede – en forlænget nedadgående tendens kan materialisere sig, hvis disse tendenser fortsætter.

Graf udsigter for IOTA

På hitlisterne udskærer IOTA en faldende trekant. Dette kan accelerere nedtrend, hvor supportniveauet på $0,14 er kritisk.

IOTA chart by TradingView

Hvis tyre formår at holde over, kan de afværge en stejlere tilbagegang.

En pause under risikerer dog et hurtigt fald til $0,13 eller lavere. Fald er også sandsynligt givet Relative Strength Index (RSI). Metrikken ligger i øjeblikket under det neutrale mærke, hvilket antyder svaghed.

I mellemtiden er den Stokastiske Oscillator, selvom den er over dets mellemniveau, på vej nedad, hvilket understreger en subtil opbygning af bearish pres.

Disse indikatorer tyder på, at IOTA’s kortsigtede vej kan være stenet, medmindre der dukker bullish katalysatorer op.