Vil Pfizer henvende sig til Viking Therapeutics med et opkøbsforslag?

Investorer løber ind i Viking Therapeutics (NASDAQ: VKTX) i denne uge, efter at en hændelse med lægemiddelinduceret leverskade skubbede Pfizer (NYSE: PFE) til at stoppe udviklingen af ​​sin vægttabspille.

Vikings aktiekurs er steget % i de seneste sessioner på grund af spekulationer om, at PFE nu vil ty til et opkøb for at udvide sit fodaftryk i vægttabsområdet.

Viking Therapeutics tester i øjeblikket et oralt såvel som et injicerbart GLP-1-lægemiddel.

Plus, dens aktie er faldet næsten 50% i år, hvilket gør den endnu mere attraktiv som et potentielt overtagelsesmål.

Der er dog flere grunde til, at Pfizer stadig kan beslutte sig for et VKTX-køb.

Pfizer har andre aktiver til at trænge ind på vægttabsmarkedet

Danugliprons fiasko har afsporet Pfizers umiddelbare indtræden på det konkurrenceprægede vægttabsmarked.

Virksomheden har dog stadig to andre kandidater i klinisk udvikling.

Et af dem, PF-07976016, er et andet dagligt lægemiddel mod fedme, selvom det virker via en markant anderledes mekanisme end danuglipron.

Danuglipron efterlignede GLP-1-hormonet for at hjælpe forsøgsdeltagere med at tabe deres overskydende kropsvægt. Imidlertid blokerer firmaets PF-07976016 GIP-receptoren i stedet for at levere det samme resultat.

Så det er troværdigt, at Pfizer vil foretrække at fokusere på test og udvikling af sine egne aktiver for at trænge ind på anti-fedme-markedet frem for at bruge milliarder på et opkøb.

Pfizer har ikke nok tørt pulver til at købe VKTX

Pfizer kunne beslutte sig for ikke at købe Viking Therapeutics for øjeblikkelig eksponering til det hurtigt voksende marked for vægttabsmedicin, også på grund af økonomiske begrænsninger.

Det multinationale har været på købstur siden COVID-pandemien.

Mens dets opkøb på flere milliarder dollar i de seneste år har udvidet dens portefølje, har de også belemret virksomheden med betydelig gæld.

PFE har i øjeblikket fusions- og opkøbskraft (M&A) på kun anslået 10-15 milliarder dollars, hvilket gør det gradvist sværere for det at overveje en storstilet buyout som VKTX i 2025.

Endelig er Vikings vægttabsmedicin i øjeblikket i fase 2-forsøg, hvilket betyder, at der stadig er kliniske risici.

Hvis Pfizer skulle bruge milliarder på et opkøb, ville det sandsynligvis foretrække senere aktiver eller alternative fedmemedicinstrategier i stedet for at påtage sig VKTX’s udviklingsusikkerhed.

Er Pfizer-aktier værd at købe i 2025?

Mens danuglipron-fiaskoen er et stort tilbageslag for Pfizers forpligtelse til at komme ind på vægttabsmarkedet, anbefaler Wall Street stadig at indlæse det på nuværende niveau.

Konsensusvurderingen på PFE-aktier er i øjeblikket “overvægtig”.

Analytikere har et gennemsnitligt kursmål på $29,41 på den farmaceutiske aktie, hvilket svarer til en opside på omkring 35 % i forhold til det nuværende niveau.

Derudover tilbyder Pfizer-aktien et bemærkelsesværdigt højt udbytte på 7,78 %, hvilket gør det til en tiltalende mulighed for investorer, der søger passiv indkomst, især med recessionsrisici i horisonten.