En bølge af forsigtighed skyllede ind over de asiatiske finansmarkeder onsdag og trak store indekser ned, da investorer kæmpede med vedvarende bekymringer over amerikanske handelstariffer og positionerede sig forud for udgivelser af afgørende økonomiske data fra Kina.

Den afdæmpede handel fulgte en negativ føring fra Wall Street natten over.

I Japan faldt benchmark Nikkei 225-indekset 0,3 %, mens det bredere Topix faldt marginalt 0,05 %. Sydkoreanske markeder mærkede også presset, hvor Kospi faldt 0,2% og Kosdaq tabte 0,18%.

Futures kontrakter for Hong Kongs Hang Seng-indeks pegede mod en tilsvarende svagere åbning, hvilket forstærkede den tøvende stemning i hele regionen.

Fokus på Kina: økonomiske data afventet

Det primære fokus for investorer under den asiatiske session er offentliggørelsen af ​​Kinas økonomiske nøgleindikatorer senere på dagen, især tallene for første kvartals bruttonationalprodukt (BNP).

Disse tal ses som en vigtig målestok for sundheden for verdens næststørste økonomi midt i det komplekse globale handelsmiljø.

En Reuters meningsmåling blandt økonomer forventer en år-til-år udvidelse på 5,1 % for 1. kvartal, hvilket repræsenterer en lille afmatning fra væksten på 5,4 % registreret i det foregående kvartal.

Ved siden af ​​BNP er Kina også indstillet til at afsløre vigtige data om industriproduktion, detailsalg og arbejdsløshedsprocenten, hvilket giver et mere omfattende øjebliksbillede af dets økonomiske bane.

Wall Streets dvælende takstangst

Den forsigtige tone i Asien afspejlede direkte udviklingen på Wall Street tirsdag, hvor de amerikanske aktiemarkeder sluttede lavere.

Mens optimistiske indtjeningsrapporter fra flere store banker tilbød en vis underliggende støtte, tyngede vedvarende usikkerhed omkring amerikanske toldpolitikker i sidste ende stemningen.

Dow Jones Industrial Average afsluttede sessionen med et fald på 155,83 point, eller 0,38%, til 40.368,96.

S&P 500 faldt 9,34 point, eller 0,17 %, til 5.396,63, og det teknologitunge Nasdaq Composite registrerede et mindre fald og lukkede 8,32 point, eller 0,05 %, lavere til 16.823,17.

På trods af indeksfaldene var markedsbredden på Wall Street ikke ensartet negativ.

Ifølge Reuters-data var fremrykkende udstedelser i undertal over faldende med et 1,29-til-1-forhold på NYSE og med et 1,2-til-1-forhold på Nasdaq, hvilket tyder på en vis modstandsdygtighed under overfladen, selv om tarifproblemer begrænsede de samlede gevinster.

Der var 49 nye højder og 67 nye nedture registreret på NYSE.

Afspejler den bredere regionale svaghed og negative globale signaler, forventes det indiske aktiemarked at åbne på en blødere tone på onsdag.

Tidlige indikatorer, især tendenser observeret på Gift Nifty-platformen, pegede mod en lavere start for de indenlandske benchmarkindeks, Sensex og Nifty 50.

Gift Nifty handlede omkring 23.286 niveauet, hvilket repræsenterer en rabat på cirka 54 point sammenlignet med den tidligere lukning af Nifty futures, hvilket signalerer investorforsigtighed, der strækker sig til det indiske aktiemarked.