CartelFi-forsalget rammer $940.000, mens ETH-minerne skifter til memecoin-protokol med højt udbytte

Ethereums 2022-fusion har muligvis lukket døren for traditionel minedrift, men den har åbnet et nyt kapitel i decentraliseret finans. Med minerigge, der samler støv, jagter tidligere ETH-minearbejdere nye kilder til passiv indkomst – og mange vender sig mod CartelFi.

Den nye DeFi-protokol hævder at konvertere sovende memecoins til produktive aktiver gennem yield farming.

På nuværende tidspunkt har CartelFis forsalg allerede rejst mere end $940.000 og tiltrækker opmærksomhed med sine højtydende staking-puljer, som angiveligt giver afkast på op til 10.000%.

Det tal har placeret den som en af de hurtigst voksende spekulative platforme i de seneste måneder.

Memecoin-kapital finder et nyt hjem i CartelFi

Ifølge data fra CartelFi ligger der memecoins til en værdi af over $50 milliarder ubrugte i brugernes wallets.

CartelFi’s kerneforslag er at konvertere denne kapital til udbyttegenererende instrumenter via ensidige staking-puljer.

Denne tilgang bevarer fuld eksponering for de underliggende memecoins prisbevægelser, samtidig med at der frigøres staking-belønninger.

Indsatspuljerne er struktureret til at generere gebyrer på alle indskud.

Disse gebyrer bruges efterfølgende til at købe tilbage og brænde CartelFis oprindelige token, CARTFI – en deflationsmekanisme, der er designet til at reducere det cirkulerende udbud over tid.

Platformens tokenomics er struktureret omkring det, den kalder et “deflationært svinghjul”, hvor hver brugerhandling bidrager til at reducere CARTFI’s samlede udbud.

Ved at tilbyde en ramme, hvor memecoins genererer afkast og samtidig bevarer et opadgående potentiale, forsøger CartelFi at positionere sig som den næste udvikling inden for decentraliseret udbytteopdræt.

Dette værditilbud vinder også indpas blandt ETH-minere og private brugere, der søger mere aggressive afkast i miljøet efter fusionen.

ETH-minerne på udkig efter udbytte efter fusionen

Siden Ethereum gik over til en proof-of-stake-model, har tusindvis af minere stået tilbage uden en indtægtskilde fra hardware, der engang var rentabel.

Mange er gået over til alternative blockchains eller har solgt deres udstyr, mens andre nu udforsker nye DeFi-applikationer.

CartelFis hurtige forhåndssalg tyder på, at det kan være et af de mest lovende af disse alternativer. Alene i løbet af de første 24 timer sikrede platformen sig $500.000 i finansiering.

Forsalget er opdelt i 30 faser, hver med en prisforhøjelse på 5%, hvilket har skabt en følelse af, at det haster blandt potentielle købere.

Fra nu af sidder investorer, der deltager i salget, på gevinster på omkring 238% – forudsat at fremtidige noteringspriser stemmer overens med de nuværende prognoser.

Det, der gør CartelFi særlig attraktiv for tidligere minearbejdere, er dens fortælling om kapitaleffektivitet. I stedet for at låse penge inde i ustabile mønter eller lade dem stå ubrugte hen, giver protokollen midlerne mulighed for at arbejde kontinuerligt, samtidig med at de bidrager til værdiskabelse på hele platformen gennem sin gebyr burn model.

Forsalgsmodellen tilskynder til tidlig kapitaltilførsel

Med 30 niveauer i forsalget giver CartelFi incitament til købere på et tidligt stadie ved at øge tokenpriserne i hver ny runde. Denne dynamik har skabt det, som analytikere kalder indbygget FOMO, hvor tidlige købere ser øjeblikkelige papirgevinster, hvilket yderligere fremmer det sociale momentum.

Projektet er allerede blevet et varmt emne på krypto-Twitter og i forskellige Telegram-grupper, hvor brugere deler skærmbilleder af deres afkast og staking-dashboards.

Kombinationen af yield farming, burn-based deflation og spekulativ upside har skabt en ny hybridmodel. I modsætning til klassisk yield farming, der fokuserer på stablecoins eller blue-chip tokens, er CartelFi specifikt rettet mod memecoins, som typisk er udelukket fra mainstream DeFi-protokoller.

Dette har åbnet en ny markedsniche – en, der kombinerer det virale potentiale i meme-aktiver med de strukturelle incitamenter i decentraliseret finansiering.

Det har også ført til spekulationer om, at CartelFi kunne bane vejen for lignende protokoller, der tjener penge på andre slumrende krypto-undersektorer.

CartelFis fremtid afhænger af efterspørgslen efter lancering

Mens CartelFis præstation i forsalg har været stærk, afhænger meget af dens langsigtede succes af vedvarende brugerengagement og efterspørgsel efter børsnotering.

Hvis tokenets tilbagekøbs- og forbrændingsmekanik fungerer som designet, kan CARTFI blive et højtydende deflationært aktiv.

Men dens pris vil sandsynligvis forblive følsom over for den bredere markedsstemning og den uforudsigelige karakter af meme-token-cyklusser.

Alligevel adskiller platformens fokus på nytteværdi, udbytte og token-destruktion den fra konventionelle memecoins.

Ved at gøre spekulative aktiver til kapitaleffektive instrumenter har CartelFi skabt et produkt, der appellerer til både detailinvestorer og institutionelle deltagere – især dem, der tidligere har været aktive indenfor Ethereum-mining.