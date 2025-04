Crypto wrap: BTC nær $85K, XRP ned 2% trods større juridisk opdatering

Kryptovalutamarkedet forblev afdæmpet onsdag og kæmpede for at opretholde momentum.

Bitcoin forblev solidt over $84.000-mærket, men formåede ikke at foretage nogen massive op-bevægelser.

Den globale markedsværdi for kryptovalutaer er på 2,67 billioner dollars, et fald på 0,50% inden for de seneste 24 timer.

Samlet markedsvolumen i samme periode faldt 8,30 % til 70,63 milliarder dollar.

Det bredere marked forbliver forsigtigt midt i den vedvarende usikkerhed omkring takstlandskabet.

Investorer er fortsat på vagt over for både omfanget og timingen af ​​potentielle nye handelsforanstaltninger.

Bitcoin (BTC) kurs i dag

Bitcoin handles til $84.944,31, en stigning på beskedne 0,24% inden for de seneste 24 timer.

Møntens 24-timers handelsområde var mellem $83.100,62 og $85.232,09.

Bitcoins markedsdominans er steget 0,18 % til 63,14 %.

Semler Scientific (SMLR) indgav tirsdag en ansøgning til US SEC om en 500 millioner dollars hylderegistrering for at erhverve yderligere Bitcoin.

Midlerne vil fremme virksomhedens Bitcoin treasury-strategi, som først blev vedtaget i maj 2024. Semler har i øjeblikket 3.192 BTC.

Ethereum (ETH) kurs i dag

Ethereum faldt omkring 1,7% for at handle til $1.590,78.

Intradag lave og høje var henholdsvis $1.558 og $1.627,19.

En ny rapport fra Binance Research advarer om, at Ethereums skub mod skalerbarhed i lag 2 kan underminere værditilvæksten for Ether.

Mens L2-løsninger sigter mod at lette overbelastning og reducere transaktionsomkostninger, foreslår rapporten, at de kan lede aktivitet væk fra Ethereum-baselaget, hvilket lægger pres på Ethers pris.

XRP og SOL pris i dag

XRP faldt også omkring 2% og handlede til $2,09 efter at have ramt et intradag-lavpunkt på $2,04 og et maksimum på $2,14.

Prisen er afdæmpet, selvom den amerikanske appeldomstol har godkendt et fælles forslag fra Ripple og SEC om at sætte appellen på pause i den igangværende XRP-sag.

Flytningen giver begge sider tid til at arbejde hen imod at afslutte et forlig. Ifølge retsdokumenter er SEC blevet instrueret om at indsende en statusrapport inden for 60 dage.

Solana (SOL)-kursen faldt tæt på 1% for at handle til $128,55.

Mønten ramte et lavpunkt i løbet af dagen på $123,72 og et maksimum på $130,50.

Top kryptovindere og -tabere

Core (CORE) førte vinderne i den seneste session og steg 16,56% i løbet af de sidste 24 timer til at handle til $0,5838.

Fartcoin (FARTCOIN) oplevede også en bemærkelsesværdig opside og steg 8,20% for at nå $0,9306. Raydium (RAY) steg 8,92% i løbet af den seneste dag til $2,33.

Curve DAO Token (CRV) tilføjede 5,83% for at afregne på $0,6389.

EOS (EOS) rundede listen over vindere af med en stigning på 5,73 % til $0,6340.

På den tabende side faldt Onyxcoin (XCN) 15,08% til $0,01695, mens Movement (MOVE) faldt 10,57% til $0,2540.

JasmyCoin (JASMY) faldt 7,98%, i øjeblikket prissat til $0,01409.

Celestia (TIA) faldt 7,14% til $2,29, og Pi (PI) faldt 6,91% til $0,6177.