DWF Labs går ind på det amerikanske marked med en WLFI-investering på 25 mio. USD og et kontor i New York

Web3-investeringsselskabet DWF Labs er officielt trådt ind i USA’s kryptoscene.

Det har åbnet et nyt kontor i New York og investeret 25 millioner dollars i det Donald Trump-tilknyttede World Liberty Finance-projekt.

Tiltaget afspejler DWF Labs’ øgede interesse for det amerikanske kryptomarked, efter at præsident Trump lovede at gøre nationen til et knudepunkt for digitale aktiver.

Web3-firmaet positionerer sig selv som en nøglespiller på det modne kryptomarked i USA, da regulatorer indtager en venlig holdning.

Dens fysiske tilstedeværelse i New York er strategisk, da den kan samarbejde med førende banker i USA, fintech-innovatorer, akademiske institutioner og politiske beslutningstagere.

Det massive WLFI-køb

Copy link to section

Udover kontoret i New York bekræftede DWF Labs et opkøb af WLFI-tokens til en værdi af $25 millioner.

Den massive investering afspejler firmaets dedikation til at støtte DeFi-infrastrukturen.

Det stemmer overens med dets mål om at gøre digital finansiering inkluderende, institutionel og gennemsigtig.

Trump-familiens projekt, World Liberty Financial, blev lanceret i 2024 for at transformere finansiering gennem et decentraliseret netværk, så brugere kan få adgang til finansielle tjenester uden traditionelle banker.

Projektet har vundet indpas i åbne finansielle systemer på grund af sit fokus på likviditetsløsninger og decentral styring.

I meddelelsen stod der:

DWF Labs’ køb af WLFI-tokens understreger dets ønske om at deltage i WLFI-styring og fokusere på projekter, der adresserer virkelige finansielle behov, hvilket fremgår af den stigende efterspørgsel efter institutionelle-klare stablecoins som USD1.

Bemærkelsesværdigt, World Liberty Financial lancerede USD1 stablecoin i begyndelsen af ​​denne uge.

DWF Labs vil udnytte stablecoins algoritmiske infrastruktur på tværs af decentraliserede og centraliserede økosystemer og sikre stabil likviditet.

Det afspejler virksomhedens dedikation til at bakke op om gennemsigtige, stabile kryptoaktiver, samtidig med at det øger adoptionen af ​​fiat-tilknyttede digitale tokens.

Zak Folkman fra World Liberty Financial udtalte:

Vi tror på, at krypto kommer til at transformere og forbedre global finansiering, og stablecoins som USD1 vil fortsat være grundlæggende elementer i DeFi-teknologistakken. Som vores partner forventer vi, at DWF Labs hjælper med at accelerere den næste generations infrastruktur, vi aktivt bygger og implementerer hos WLFI.

Bridging DeFi med TradFi

Copy link to section

Med den strategiske ekspansion til USA kan DWF Labs uddybe sin forbindelse med innovative fintech-virksomheder og traditionelle finansielle organisationer.

Kontoret i New York vil sikre aktiv udvikling, såsom strategisk ansættelse og samarbejde med regulatorer.

Desuden kan DWF Labs arbejde med toptalenter i blockchain-verdenen.

Desuden vil virksomheden stille likviditet til rådighed for den fiat-bundne USD1.

Integreringerne af stablecoin og WLF token cementerer Web3-firmaets status i den udviklende DeFi-verden.