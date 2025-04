GTA VI isolerer Take-Two lager fra tariffer og frygt for recession

Investorer bør indlæse Take-Two Interactive Software Inc (NASDAQ: TTWO), da Trump-tariffer og frygt for en fuldgyldig handelskrig fortsætter med at skabe kaos på globale aktier, siger Adam Parker.

Han er grundlægger og administrerende direktør for Trivariate Research.

Trumps handelspolitik forventes stort set at skubbe den amerikanske økonomi ud i en recession inden udgangen af ​​dette år, og en aftagende økonomi har en tendens til at tynge diskretionære udgifter.

Alligevel mener Trivariates Parker, at TTWO har det, der skal til for at klare den makrousikkerhed, der ellers har gjort amerikanske aktier meget mindre attraktive i 2025.

GTA VI skal skabe vækst i omsætning og frie pengestrømme hos TTWO

Adam Parker er optimistisk på Take-Two-aktier, primært fordi videospilsudgiveren generelt forventes at frigive den længe ventede Grand Theft Auto VI i 2025.

Historisk set har GTA været en titel, der accelererer omsætningsvækst og frit cash flow for TTWO, ikke bare i et par kvartaler, men i flere år i stedet.

“Det, der i sidste ende kommer, er den næste Grand Theft Auto, og det, der følger med, er en trinvis ændring i omsætningsvækst og frit cash flow med en historisk meget lang hale,” sagde markedseksperten til CNBC i et interview i dag.

Bemærk, at den forventede lancering af GTA VI allerede hjælper Take-Two-aktierne med at modvinde tendensen og forbliver markant i grønt på et tidspunkt, hvor makrousikkerheden får amerikanske aktier til at krybe efter gevinster.

Take-Two lager for at forblive robust under en recession

Ifølge Trivariates Parker vil Take-Two-aktierne sandsynligvis forblive modstandsdygtige, selvom toldsituationen og den efterfølgende kommende handelskrig resulterer i en økonomisk afmatning i 2025.

Selv i en aftagende økonomi kan lanceringen af ​​GTA VI hjælpe denne videospiludgiver med at fordoble sin omsætning ved udgangen af ​​det nuværende årti.

Dette gør “risikobelønningen skæv til det positive” i Take-Two Interactive Software, tilføjede han.

På trods af tariffernes usikkerhed støttede det Nasdaq-noterede firma for nylig sin vejledning om op til 5,67 milliarder dollars i omsætning i år. Til sammenligning lå analytikere på lavere 5,61 mia.

Hvor højt kunne TTWO-aktier flyve i 2025?

Parker er ikke alene om at fastholde en bullish holdning til Take-Two aktien. Den bredere Wall Street-konsensus om udgiveren af ​​videospil er fortsat fast på “overvægt”, hvilket afspejler vedvarende optimisme om dets vækstudsigter og kommende udgivelser.

Faktisk ser Edward Woo fra Ascendiant Capital i øjeblikket en opside i TTWO-aktier på $270, hvilket indikerer potentialet for en gevinst på mere end 25 % fra de nuværende niveauer.

I sit seneste notat til kunderne nævnte Woo også den forventede udgivelse af GTA VI som den primære årsag til hans positive syn på virksomheden, der ejer Rockstar Games, Zynga og 2K.

Når det er sagt, forbliver aktier i Take-Two Interactive Software uattraktive for indkomstinvestorer, da de i øjeblikket ikke udbetaler udbytte.