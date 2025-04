Amerikanske aktier åbner blandet: S&P 500, Nasdaq tomme højere, Dow falder 400 point

S&P 500 og Nasdaq Composite åbnede højere torsdag, ugens sidste handelsdag.

Dow Jones Industrial Average havde dog et stejlt fald, tynget af et markant fald i UnitedHealth.

UnitedHealth er den største vægtede komponent i Dow Jones Industrial Average.

S&P 500 steg 0,4 %, mens Nasdaq steg 0,4 %.

Dow-indekset faldt 463 point eller 1,2 %, da UnitedHealth faldt 17 % efter at have rapporteret indtjening under forventningerne og skåret ned i vejledningen.

Selskabet har revideret sin 2025 justerede resultat pr. aktie prognose til et interval på $26 til $26,50, ned fra de tidligere udsigter på $29,50 til $30 pr.

Analytikere havde forventet et overskud på $29,73 per aktie for 2025, ifølge data fra LSEG.

Teknikgiganten Netflix er indstillet til at rapportere indtjening for første kvartal efter klokken torsdag

De store indekser er på vej til en tabende uge, hvor markedet er lukket fredag ​​i forbindelse med langfredag.

Dow og S&P 500 er hver faldet mere end henholdsvis 2 % og 1,2 %, mens Nasdaq er faldet omkring 2 % for ugen.

Onsdagens stejle tilbagegang

Copy link to section

Torsdagens tiltag fulgte et skarpt frasalg onsdag, ledet af store tab i teknologiaktier.

Dow Jones Industrial Average faldt næsten 700 point, mens Nasdaq Composite faldt mere end 3%.

Nvidia førte faldet med et fald på næsten 7 % efter at have afsløret en kvartalsvis afgift på 5,5 milliarder USD relateret til amerikanske eksportrestriktioner på dets H20 GPU’er til Kina og andre markeder.

Markederne blev også presset af kommentarer fra Federal Reserve-formand Jerome Powell, der advarede om, at Trumps tariffer kunne presse inflationen højere på kort sigt og “sandsynligvis vil flytte os længere væk fra vores mål.”

Powell bemærkede, at Fed kunne stå over for et “udfordrende scenario” i forvaltningen af ​​sit dobbelte mandat med stabile priser og maksimal beskæftigelse.

Trump og Powell sparrer igen

Copy link to section

Præsident Donald Trump fornyede torsdag sin opfordring til Federal Reserve om at sænke renten og foreslog en mulig afsættelse af formand Jerome Powell.

Bemærkningerne fulgte efter Powells tale i Economic Club of Chicago, hvor han sagde, at Fed stod over for en vanskelig balancegang, da toldsatser pålagt af administrationen komplicerede beslutninger om at kontrollere inflationen og støtte økonomisk vækst.

“Hvis det skulle ske, ville vi overveje, hvor langt økonomien er fra hvert mål, og de potentielt forskellige tidshorisonter, som de respektive huller forventes at lukke over,” sagde Powell og bidrog til et skarpt markedssalg onsdag.

Trump har gentagne gange kritiseret Powells politiske beslutninger.

Tidligere på måneden, to dage efter administrationens “Liberation Day”-toldmeddelelse, skrev Trump, at det ville være “et PERFEKT tidspunkt for Fed-formand Jerome Powell at sænke renten. Han er altid ‘sen’, men han kunne nu ændre sit image, og det hurtigt.”