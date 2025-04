Coinbase’s Ethereum Layer 2 (L2) kæde, Base, har været udsat for kritik for sit indholdstokeniseringsinitiativ efter dets første automatisk konverterede ERC-20 token på Zora pumpet og dumpet.

Den 16. april blev Bases enkle “Base er for alle”-indlæg på Zora automatisk konverteret til et ERC-20-token.

Inden for få minutter drev spekulativ inderlighed tokenets markedsværdi til over $17 millioner, kun for at se det kollapse med cirka 95%, hvilket udslettede mere end $15 millioner i værdi i en klassisk likviditetsfælde.

I timerne efter nedbruddet udviste tokenet et bemærkelsesværdigt opsving og steg over $0,021, før det trak sig lidt tilbage til omkring $0,011 mod Wrapped Ethereum (WETH) ved pressetidspunktet på Uniswap.

Den hurtige nedstigning affødte hård kritik, især på X, hvor brugerne anklagede Base og dets moderselskab Coinbase for uansvarligt at støtte, hvad mange opfattede som en pump-and-dump-ordning.

Volume bots involveret

On-chain-analyse af Lookonchain afslørede, at tre tegnebøger samlede sig betydelige positioner forud for Bases officielle post og aflastede dem kort efter og beslaglagde omkring $666.000 i overskud.

Derudover afslørede data fra DEXScreener, at volumen-bots bidrog til tokens voldsomme stigning og lige så hurtige fald, hvilket forstærkede tab for uforsigtige detailinvestorer.

Base nægter tilknytning til memecoin

Base udsendte en erklæring, der præciserede, at den ikke oprettede eller direkte godkendte tokenet, og bemærkede, at det automatisk blev præget af Zoras protokol og fraskrev eksplicit ethvert officielt tilhørsforhold.

Selve Zora token-siden advarede købere om, at tokenet indebar en høj risiko for tab og udelukkende var beregnet til kreative eksperimenter frem for investeringsafkast.

På trods af disse ansvarsfraskrivelser beklagede mange fællesskabsmedlemmer, at Bases offentlige indlæg manglede tilstrækkelig forhåndskommunikation til at beskytte handlende mod ekstrem volatilitet.

AP Collectives administrerende direktør Abhishek Pawa kritiserede udrulningen som “katastrofe” og argumenterede for, at misforholdet mellem innovation og ansvarlig udførelse underminerede tilliden til indholdseksperimenter i kæden.

Alon, medstifter af Pump.fun, gentog bekymringer om, at tokenisering af sociale indlæg uden tydelige autoværn kunne påføre reel skade og erodere tilliden til nye contentcoin-modeller.

Jesse Pollak, en skaber på Base, forsvarede imidlertid initiativet som et nødvendigt skridt i retning af normalisering af on-chain-indholdsoprettelse, idet han sammenlignede tokens med det indhold, de repræsenterer i et nyt marketingparadigme.

Pollak fremhævede, at Base kunne beholde 10 millioner af de en milliard tokens som skaberbelønninger, men lovede aldrig at sælge dem, med genererede gebyrer øremærket til udviklertilskud.

I kølvandet på hændelsen annoncerede Base en anden drop, “vi opfandt vores FarCon-plakat på zora,” før han gik videre med at droppe den tredje, hvilket understregede dets engagement i contentcoin-visionen.

Men skeptikere er stadig ikke overbeviste og påpeger, at nyhed alene ikke kan retfærdiggøre at udsætte deltagerne for ukontrollerede markedsudsving.

Episoden har udløst bredere samtaler om det ansvar, som indflydelsesrige Web3-projekter har, når de eksperimenterer med token-baserede innovationer.

Analyse af følelser på sociale medier viser en fremherskende tone af frustration, hvor mange brugere kræver standardiserede ansvarsfraskrivelser og risikoadvarsler i realtid.

Nogle erfarne krypto-influentere foreslog at skabe brancheretningslinjer for contentcoin-dråber, der gik ind for gennemsigtighed i token-distribution og ejerkontrol.

I mellemtiden fortsætter Base med at opdatere sit fællesskab via X-tråde, og deler erfaringer og operationelle målinger fra eksperimentet.

Base-teamet har understreget, at on-chain indholdstokenisering er en langsigtet leg, der sigter mod at fremme dybere engagement og indtjeningsmuligheder for skabere.

Kritikere insisterer dog på, at eksperimenter skal struktureres for at minimere ulemperne for detaildeltagere eller risikere at fremmedgøre selve det publikum, de søger at engagere.

Efterhånden som støvet lægger sig, forbliver Bases eksperiment en advarselshistorie om, hvor hurtigt nye tokens kan fængsle og derefter ødelægge handlende uden ordentligt tilsyn.

Fortalere hævder, at ethvert offentligt eksperiment genererer uvurderlige data, der vil forfine fremtiden for on-chain-indtægtsgenerering.

Base skal dog balancere sine banebrydende ambitioner med nødvendigheden af ​​at demonstrere ansvarlig forvaltning over token-baserede eksperimenter.

I de kommende uger kan brancheorganer foreslå frivillig bedste praksis for token-eksperimenter på kæden for at beskytte både innovation og investorinteresser.