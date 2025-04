IMF-chefen advarer om økonomisk usikkerhed midt i handelsspændinger mellem USA, Kina og EU

Den Internationale Valutafond (IMF) vil sænke sine globale vækstforudsigelser på grund af stigende handelsspændinger og markedsvolatilitet, men ingen global recession er sandsynlig, sagde administrerende direktør Kristalina Georgieva torsdag.

Georgieva talte i IMFs hovedkvarter i Washington forud for næste uges IMF og Verdensbankens forårsmøder og understregede de økonomiske omkostninger ved, hvad hun beskrev som en genstart af det globale handelssystem.

De uforudsigelige skift i handelspolitikken

Ifølge Reuters portrætterede IMF-chefen et billede af en global økonomi, der er ramt af uventede justeringer i handelspolitikken.

“Forstyrrelser medfører omkostninger,” sagde Georgieva i forberedte bemærkninger, der indikerer, at IMF’s opdaterede udsigter vil vise “bemærkelsesværdige nedskæringer” i væksten samt højere inflation i nogle regioner.

Hun citerede The Wizard of Oz og sagde: “Vi er ikke i Kansas længere,” og understregede den hidtil usete mængde af usikkerhed.

Hun advarede om, at volatiliteten allerede havde udløst stresssignaler på de finansielle markeder, med henvisning til de seneste ændringer i den amerikanske finansrentekurve.

Takststigninger, globalt nedfald

Ifølge Georgieva har de seneste toldsatser pålagt af USA, samt gengældelsesforanstaltninger truffet af Kina og EU, øget den globale økonomiske spænding.

Disse skridt har hævet amerikanske effektive toldsatser til niveauer, der ikke er set i årtier, hvilket har fremkaldt modforanstaltninger, som nu påvirker økonomier rundt om i verden.

“Når giganterne står over for, bliver mindre lande fanget i krydsstrømmene,” ifølge Georgieva.

Fordi USA, EU og Kina er verdens tre største importører, har deres spændinger vidtrækkende konsekvenser for mindre og vækstøkonomier, især dem, der allerede er sårbare over for strammere økonomiske forhold.

Kortsigtede smerter og langsigtede risici

Mens nogle store økonomier kan få et kort løft fra indenlandske investeringer som reaktion på tariffer, advarede Georgieva om, at fordelene er langsom til at dukke op og ujævnt fordelt.

Langsigtet protektionisme vil på den anden side næsten helt sikkert skade produktiviteten og kreativiteten.

“Protektionisme eroderer produktiviteten på lang sigt, især i mindre økonomier,” sagde Georgieva.

Hun hævdede, at ved at beskytte industrier mod udenlandsk konkurrence risikerer regeringer at hæmme innovation og iværksætteri.

Georgieva opfordrede også indtrængende regeringer til at forblive forpligtet til økonomiske og finansielle reformer, med henvisning til behovet for en troværdig og smidig pengepolitik, effektivt finansielt tilsyn og sikring af bistandsstrømme til lavindkomstlande.

Hun understregede også behovet for valutakursfleksibilitet for nye lande og hævdede, at det ville hjælpe dem med at navigere tilbagevendende globale chok.

Georgieva udsendte en klar opfordring til diplomati og opfordrede verdens førende økonomier til at vende tilbage til forhandlingsbordet og etablere en handelsaftale, der fremmer åbenhed og samtidig vende væksten i told og ikketoldmæssige barrierer.

“Vi har brug for en mere modstandsdygtig verdensøkonomi, ikke en drift til splittelse,” svarede hun. “Alle lande, store som små, kan og bør spille deres rolle for at styrke den globale økonomi i en tid med hyppigere og mere alvorlige chok.”