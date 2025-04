Kryptomarkedsudsigterne under den asiatiske session den 17. april viste både modstandsdygtighed og bemærkelsesværdig volatilitet. Da Bitcoin (BTC) holdt fast over $84.000 på trods af eksternt pres, viste altcoins som Raydium (RAY) og Hyperliquid (HYPE) imponerende tocifrede gevinster.

I mellemtiden mødte Ethereum (ETH) modstand, og MANTRA (OM) kæmpede for at genvinde momentum. Den globale kryptomarkedsværdi svævede tæt på 2,66 billioner dollars, 24-timers volumen til 75 milliarder dollars og krypto frygt & grådighed indeks på 30, hvilket signalerer frygt.

Her er en afslutning på den asiatiske handelssession.

Krypto top vindere/tabere i dag

Per CoinMarketCap er dagens topvindere blandt de 100 største mønter efter marked under den asiatiske session:

Raydium +14 %

Hypervæske +11 %

Helium +9 %

Krypto top efternøler i dag

De største tabere i top 100 kryptovalutaer efter markedsværdi var:

MANTRA -10 %

Bevægelse -7 %

DeXe -4 %

Bitcoin holder stabilt over $84k

Bitcoin fastholdt sin jord over 84.000 USD torsdag og trak sig fra salgspresset fra den kinesiske regerings afvikling af konfiskerede kryptovalutabeholdninger.

Dette skridt kom midt i øgede geopolitiske spændinger, hvor Det Hvide Hus annoncerede potentielle toldsatser på op til 245 % på kinesisk eksport til USA. Tidligere var globale chiplagre faldet onsdag midt i markedets reaktion på toldforanstaltninger.

På trods af disse modvind har BTC vist stabilitet med stærk køberstøtte over det psykologiske niveau på $80k. ETF-investorer år-til-dato er stort set uberørte af den makroøkonomiske støj, hvor Bloombergs Eric Balchunas bemærker, at dette kan hjælpe Bitcoin-prisen højere.

Ethereum står over for en hindring på $1.600

Ethereum (ETH) faldt 1% i den tidlige asiatiske session torsdag og svævede lige under $1.600-mærket.

Den øverste altcoins manglende evne til at bryde igennem $1.600 tyder på en mangel på overbevisning blandt købere. Hvis prisen falder mod $1.500 supportniveauet, kan ETH dumpe til de seneste lavpunkter. Billedet ændrer sig, hvis katalysatorer dukker op for at vække fornyet interesse.

HYPE og RAY Se tocifrede gevinster

Raydium (RAY) steg 12% på 24 timer, drevet af annonceringen af ​​LaunchLab, den nye meme-mønt-lanceringsplads fra Raydium.

Platformen har antændt begejstring i det Solana-baserede DeFi-økosystem, en følelse, der har hjulpet RAY til at prise højere. Med investorernes tillid til Raydiums evne til at erobre markedsandele stigende, kan opadgående momentum for det native token være stærkt.

I mellemtiden havde Hyperliquid (HYPE) også tocifrede gevinster. Det signalerede en bullish vending efter den seneste profittagning. På trods af modstand nær $16, tyder HYPEs prishandling på at øge købernes tillid. Tilbagetrækninger kan give købsmuligheder.

MANTRA forbliver under pres

MANTRA (OM) fortsatte med at stå over for et nedadgående pres, hvor prisen ikke kunne opretholde et opsving over $1.

Somfremhævet flirter tokenet med hård modstand, da forsigtige købere ser ud til at trække sig yderligere tilbage.

Tekniske indikatorer tegner et bearish billede, hvor alle glidende gennemsnit hælder nedad, og oscillatorer signalerer vedvarende salgspres.

Analytiker tager via X-post

