De asiatiske finansmarkeder udviste en blandet præstation i torsdags og kæmpede for en klar retning, efter at et skarpt udsalg på Wall Street natten over gav anledning til bekymring om global økonomisk vækst og virkningen af ​​amerikanske handelspolitikker.

Mens nogle regionale børser formåede gevinster, vaklede andre under vægten af ​​investorernes bekymring.

Powells advarende tone sætter stemningen på markedet

Nedturen i stemningen skyldtes i høj grad bemærkninger fra den amerikanske centralbankchef Jerome Powell.

I en tale onsdag tilbød Powell en forsigtig vurdering og advarede om, at præsident Donald Trumps igangværende toldstrategier udgjorde risici for centralbankens dobbeltmandat, hvilket potentielt kunne skubbe både inflation og beskæftigelse længere fra det ønskede niveau.

Det er afgørende, at han også indikerede, at Fed ville indtage en tålmodig holdning og afvente mere endelige økonomiske data, før de overvejede eventuelle rentejusteringer.

Disse kommentarer så ud til at afkøle forventningerne til forestående rentenedsættelser og øgede bekymringer om den økonomiske bane.

Wall Street vælter over vækstfrygt

Som reaktion på Powells bemærkninger og bredere økonomiske uro oplevede det amerikanske aktiemarked et markant fald onsdag. Salgspresset var udbredt på tværs af sektorer.

Dow Jones Industrial Average styrtdykkede 699,57 point, et fald på 1,73%, og lukkede på 39.669,39.

S&P 500 led et endnu stejlere procentvis tab og faldt 120,93 point, eller 2,24 %, for at afregne på 5.275,70.

Det teknologitunge Nasdaq Composite bar hovedparten af ​​salget og faldt med 516,01 point, eller 3,07 %, for at afslutte sessionen på 16.307,16.

Markedsbreddedata understregede den gennemgående svaghed.

Ifølge Reuters var faldende udstedelser betydeligt flere end fremrykkende på begge store børser, med et forhold på 1,58 til 1 på NYSE og en mere udtalt 2,02 til 1 på Nasdaq.

Asien navigerer i blandede strømme

Som afspejler denne urolige globale baggrund, viste de asiatiske markeder regional divergens torsdag morgen.

Japans Nikkei 225 formåede at åbne højere og steg 0,59 %, mens det bredere Topix-indeks tilføjede 0,26 %.

Sydkorea oplevede også et positivt momentum, hvor Kospi-indekset steg 0,41 %, og det lille selskab Kosdaq steg stærkere 1,02 %.

Australiens S&P/ASX 200 viste beskedne stigninger på 0,18 % i tidlig handel.

Imidlertid signalerede futureskontrakter for Hong Kongs Hang Seng-indeks en svagere start, hvilket tyder på, at bekymringer forblev fremtrædende i vigtige regionale hubs.

Indiske aktier forbereder sig på en blødere åben, potentiel profittagning

Efter det kraftige fald i USA og de blandede signaler fra Asien er det indiske aktiemarked klar til en lavere åbning torsdag.

Tendenser på Gift Nifty-platformen indikerede et negativt pres for de indenlandske benchmark-indekser, Sensex og Nifty 50.

For at øge modvinden forudser analytikere potentiel aktivitet til at booke overskud, efter at indiske aktier har haft et stærkt stigning i de foregående tre på hinanden følgende sessioner.

Denne sammenstrømning af forsigtig global stemning og potentielt indenlandsk salg kan tynge markedet i starten af ​​handelsdagen.