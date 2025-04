Rød advarsel: SCHD ETF blinkede lige med et sjældent risikabelt mønster

Schwab US Dividend Equity (SCHD) ETF er styrtet i de seneste par uger, og denne tendens kan fortsætte, efter at den dannede et risikabelt diagrammønster. Det handlede til $25,10 onsdag, et fald på 13,25% fra det højeste punkt i december.

SCHD ETF-aktien har dannet et dødskors

Schwab US Dividend Equity ETF risikerer en stor nedsmeltning, efter at den blinkede med et dødskors på det daglige diagram. Dette diagram viser, at 50-dages og 200-dages glidende gennemsnit har krydset hinanden for første gang siden 2023.

Historisk set fører et dødskors ofte til flere ulemper, da det signalerer, at bjørne har sejret. Hvad værre er, dette dødskors sker efter at diagrammet dannede en stigende kanal mellem december sidste år og april.

ETF’en er også flyttet til 50% Fibonacci Retracement niveau. Også oscillatorer som Relative Strength Index (RSI) og MACD har alle peget nedad.

Derfor er der en risiko for, at fonden fortsætter med at falde i år, hvor det oprindelige mål er det laveste år til dato på $24, hvilket er omkring 5,8 % under det nuværende niveau. Et fald under dette niveau vil pege på yderligere fald til 78,6% retracement point på $22,78.

De bearish-udsigter bliver ugyldige, hvis SCHD ETF stiger over nøglemodstandsniveauet ved $28.

SCHD ETF stock

Hvorfor Schwab US Dividend Equity ETF styrter

SCHD ETF falder, da Wall Street-investorer fortsat er bange. Data fra CNN viser, at frygt- og grådighedsindekset er styrtet til den ekstreme frygtzone. Historisk set forbliver investorer på sidelinjen og sælger endda deres aktier, når frygt- og grådighedsindekset er i den røde zone.

Den nuværende frygt er drevet af den igangværende handelskrig mellem USA og andre lande, især Kina. Trump annoncerede omfattende told på alle importerede varer til USA.

Mens han har lettet nogle toldsatser fra andre lande, har han presset dem fra Kina kraftigt og risikerer en fuld udblæsningskrig og en recession.

Analytikere advarer om, at en recession kan ske, medmindre disse takster ikke ophører. I et nyligt X-indlæg bemærkede Mark Zandi, en populær økonom hos Moody’s, at hans recession odds sprang til 60% efter det kraftige fald i forbrugertilliden.

En recession ville skade den amerikanske økonomi og virksomheder og påvirke deres efterspørgsel og marginer.

Dog som vi har skrevet her og her vil virksomheder i SCHD ETF for det meste være immune over for disse tariffer på grund af deres brancher. De fleste af bestanddelene er i den finansielle sektor, hvoraf mange er regionale banker.

De andre topvirksomheder i fonden er inden for farmaceutiske og dagligvaresektoren.

Yderligere er der tegn på, at Trump ønsker at bruge sin trussel om told som en forhandlingstaktik. Han har allerede mødtes med en delegation fra Japan, og analytikere forventer, at der snart vil indgå en aftale med Kina.