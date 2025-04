Kryptohandlere deler sig på BTC’s næste træk: $88K breakout eller $65K nulstilling?

Bitcoin har gentagne gange undladt at bryde forbi $85K-modstanden, da markedet forbliver blottet for bullish katalysatorer.

Siden den 13. april har flagskibskryptovalutaen handlet inden for et snævert interval på $83.000 og $85.000, med prishandling tynget af en blanding af makroøkonomiske faktorer.

Når du skrev, lå Bitcoins ugentlige gevinster på lidt over 4%, mens markedsværdien svævede omkring $1,6 billioner.

Hvad holder Bitcoin tilbage?

I denne uge er flere bearish-kræfter kommet i spil, hvilket har fået investorer til at indtage en mere forsigtig holdning.

Dette fremgår tydeligt af Crypto Fear and Greed Index, som svæver nær den nederste ende af frygtzonen på 30 fra pressetidspunktet.

En nøglefaktor, der tynger stemningen, er fornyede geopolitiske spændinger mellem USA og Kina.

Onsdag blev markederne risikovillige, efter at Trump-administrationen indførte nye begrænsninger på Nvidias chipeksport til Kina.

Tiltaget raslede globale aktier og skabte frygt for endnu en eskalering af handelstarifferne, hvilket trak teknologisektoren og bredere risikoaktiver ned.

For at øge usikkerheden dukkede rapporter op om, at kinesiske myndigheder muligvis likviderer konfiskeret Bitcoin gennem offshore-børser.

Selvom de ikke er bekræftet, har sådanne rapporter en tendens til at skræmme investorer og har tilføjet yderligere pres til allerede skrøbelige krypto-sentiment.

Mere smerte fulgte, da den amerikanske centralbankchef Jerome Powell signalerede en mere høgeagtig holdning, end markederne havde forventet.

Under sin tale den 16. april udtalte Powell, at Fed ikke har travlt med at sænke renten, hvilket forstærker en “vent-og-se”-tilgang midt i voksende økonomisk usikkerhed.

Hans bemærkninger dæmpede investorernes stemning yderligere, især efter at han fremhævede de inflationære risici, som præsident Trumps nyligt annoncerede tariffer udgør.

Powell advarede om, at omfanget af takstforhøjelserne var “betydeligt større end forventet” og sandsynligvis kunne føre til “højere inflation og langsommere vækst.”

Hvad er det næste for Bitcoin?

Med en restriktiv pengepolitik sandsynligvis vil forblive på plads længere, har markederne haft ringe grund til at skifte tilbage til risiko-on-tilstand.

For Bitcoin betyder det fortsat undertrykkelse omkring vigtige modstandsniveauer, da handlende vejer de bredere økonomiske udsigter, før de påtager sig mere eksponering.

Teknisk set skal Bitcoin vende modstanden på $86.000 til støtte for at genskabe bullish momentum mod $90.000 og derover.

Ifølge markedseksperter skal BTC først genvinde 200-dages EMA til $87.740, et niveau det tabte den 9. marts for første gang siden august 2024.

På den negative side åbner undladelse af at genvinde nøgleniveauer døren til mere smerte. Bjørne vil sandsynligvis forsvare $86.000-mærket aggressivt, hvilket potentielt skubber BTC tilbage under $80.000.

Ifølge MN Capitals grundlægger Michael van de Poppe kan tab af denne vigtige støtte udløse yderligere downside, hvor priserne sandsynligvis vil glide mod intervallet $74.400-$76.600, den sidste forsvarslinje, før en dybere korrektion sætter ind.

Yderligere svaghed kan endda udløse en gentest af den amerikanske valgdags lave på $67.817, hvilket sletter gevinsterne fra den såkaldte “Trump pump”.

Ifølge analytiker James Check ligger den sande bund for Bitcoin omkring $65.000 baseret på det gennemsnitlige omkostningsgrundlag for aktive investorer og et vigtigt langsigtet støtteområde.

Dette repræsenterer det gennemsnitlige omkostningsgrundlag for aktive investorer, hvilket i det væsentlige afspejler den pris, hvortil de fleste markedsdeltagere erhvervede deres BTC. Som sådan fungerer det som en kritisk langsigtet støttezone.

“$75K er, hvor tyre skal forsvare. Hvis ikke, er vi på vej tilbage i chop – og flaget i det hav af sand er $65K,” tilføjede han.

Et fald til $65k kunne genstarte det bullish rally

Men ifølge nogle kan en korrektion mod midten af ​​$60.000-intervallet være den shakeout, som Bitcoin har brug for for at nulstille stemningen og sætte skub i det næste ben.

Trader Altstein delte for eksempel en modstridende holdning, der tyder på, at et fald til $69K-$65K-regionen kan gå forud for en fornyet tyrefase, der i sidste ende kunne sende BTC så højt som $150.000.

BTC/USD ugentligt diagram. Kilde: Altstein

Selvom målet på $150.000 kan virke ambitiøst, stemmer ideen om en sund korrektion før fortsættelse med bredere markedscyklusser.

Historisk set har Bitcoin ofte revideret de vigtigste omkostningsgrundlagsniveauer i perioder med makrousikkerhed, før de iscenesatte stærke opsving.

Et sådant scenario ville også stemme overens med den underliggende dynamik på udbudssiden, der i øjeblikket udvikler sig på tværs af markedet.

Data fra CryptoQuant viser, at Bitcoin-reserver på børser er fortsat med at dykke, og nu sidder tæt på flere års lavpunkt.

Historisk set er sådanne forhold gået forud for større prisstigninger, især når de er parret med stigende efterspørgsel eller et skift i investorernes stemning.

På bagsiden, hvis Bitcoin undgår en dybere korrektion og holder sig over de nuværende støtteniveauer, kan det nylige udbrud over 2025-trendlinjen vinde indpas.

En slutning over $88.000 ville være nøglen, hvilket potentielt sætter scenen for en bevægelse mod $90.000 og derover, som foreslået af den pseudonyme analytiker Crypto Caesar i et nyligt X-indlæg.