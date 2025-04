CartelFi tager fart, mens Shiba Inu og Bitcoin-priserne går i stå

Frygt er fortsat den vigtigste følelse i kryptorummet, selvom deltagerne forbliver optimistiske med hensyn til en bedring i en overskuelig fremtid. Mens de fleste majors og meme-mønter stadig er under salgspres, har Bitcoin nydt godt af dens stabilitet.

Samtidig kigger de erfarne investorer på nye projekter med virkelige use cases og robust vækstpotentiale. CartelFi, et sådant projekt, har rejst over 1 million dollars på kun 10 dage. Dens succes er baseret på dens evne til at tilbyde investorer stor passiv indkomst fra meme-mønter, der ellers kunne samle støv. Desuden taber indehaverne stadig på tokens opsidepotentiale.

Shiba Inu-prisen står over for stærk modstand, da køberne fortsat er tøvende

Shiba Inu-prisen har holdt sig stabil over støttezonen på $0,00001100, siden den vendte tilbage over den for omkring en uge siden. Det fortsætter dog med at finde modstand omkring 25-dages EMA på $0,00001241, da frygten fortsætter med at gribe det bredere kryptomarked.

Forbedret markedsstemning kan give det opadgående momentum, der er nødvendigt for at bryde den nuværende modstand. Hvis det lykkes, vil tyrenes næste mål være på $0,00001357.

Læs mere: Forudsigelse af kryptopris: Shiba Inu, Pepe-mønt og XRP

SHIB prisdiagram fra TradingView

CartelFi tager fart, efterhånden som investorer skifter fokus væk fra større virksomheder

Mens frygt stadig er den vigtigste følelse i kryptorummet, er kloge investorer i stigende grad på udkig efter muligheder i nye projekter med et solidt vækstpotentiale. Især er de fleste af disse foretrukne tokens memes, der bygger på mere end bare en viral joke.

Kryptoentusiaster er på udkig efter projekter med en løsning på nogle af de eksisterende udfordringer i kryptovalutaområdet. En sådan enhed er CartelFi. Dens enestående infrastruktur har gjort den så attraktiv, at den rejste over $500.000 i løbet af de første 24 timer af sit forsalg. Efter ti dage har den indsamlet over 1 million dollars.

I stedet for at lade deres meme-mønter ligge ubrugte hen har investorerne mulighed for at tjene stort på passiv indkomst. Desuden har indehaveren stadig 100 % kurseksponering. Det betyder, at de ikke går glip af et tokens opadgående potentiale.

Med dette enestående projekt har de første brugere en uimodståelig mulighed for at indkassere store gevinster under det nuværende forsalg og derefter. Dens programmerede knaphed, som sikrer et stabilt afbrændingspres, vil yderligere give brændstof til tokenets opadgående momentum. Som sådan er CarteFi godt positioneret til at være på listen over de bedste meme-ICO’er i 2025. Skynd dig og køb CartelFi her.

Bitcoin-prisen forbliver rækkevidde bundet, da optimismen giver stabil støtte

Bitcoin pris

Bitcoin-prisen er fortsat ustabil, da der fortsat er frygt i det bredere kryptovalutaområde. Alligevel har optimisme over den store kryptos opsving fået den til at holde sig stabilt over den afgørende zone på $82,000 i en uge nu.

Desuden viser data frigivet af SoSoValue, at BTC ETF’er registrerede daglige nettotilstrømninger på $107.83 millioner torsdag. I løbet af handelssessionen registrerede 8 ud af de 10 bedste ETF’er nulstrømme, mens BlackRocks IBIT og Fidelitys FBTC rapporterede tilstrømninger på henholdsvis $80.96 millioner og $25.90 millioner.

På kort sigt vil intervallet mellem $82.000 og $85.930 være værd at holde øje med. Tyrene bliver nødt til at tiltrække nok købere til at bryde denne modstand, hvis de skal have en chance for at nå det næste mål på $89.075. Denne tese vil dog blive annulleret af en tilbagetrækning under områdets nedre grænse.

Læs mere: Bitcoin-prisprognose: BTC-vejen til $300.000 afsløret