En la última media década, el metal blando de color blanco plateado, el litio, ha pasado de ocupar los márgenes de las carteras de inversión de nicho a convertirse en un bien preciado.

Impulsado por la creciente demanda de vehículos eléctricos (EV), la incorporación de ESG y la electrificación ecológica, las preocupaciones elevadas sobre la santidad de las cadenas de suministro globales y la narrativa de recursos subterráneos limitados, la inversión global comenzó a volcarse en proyectos de exploración y desarrollo..

Oliver Chapman, director ejecutivo de especialistas en cadenas de suministro OCI, señaló:

…(muchos) minerales no son especialmente raros sino que simplemente han sido demasiado baratos para justificar una gran inversión en su desarrollo.

En otras palabras, contrariamente a la noción de reservas escasas a nivel mundial, la falta de inversión crónica debido a los bajos precios del mercado mantuvo a los desarrolladores de proyectos alejados del litio.

Sin embargo, más recientemente, el apoyo político de varios gobiernos, la inversión dirigida a través de programas de gasto público, los compromisos nacionales para eliminar gradualmente los vehículos convencionales y la electrificación activa de las flotas aseguraron que los pronósticos de demanda se mantuvieran más que saludables, alimentando una carrera alcista increíble.

Como resultado, hubo una oleada de mineros junior que compitieron para desarrollar nueva capacidad.

Tras el repunte ya explosivo de 2021, los precios al contado del carbonato de litio (un derivado importante del litio que se utiliza en las baterías de iones de litio) subieron a un máximo de 597 500 CNY (aproximadamente 80 000 dólares estadounidenses) por tonelada a mediados de noviembre de 2022.

Fuente: Investing.com

Sin embargo, desde que tocaron este máximo, los precios al contado del carbonato de litio en China se desplomaron un 66,9% y superaron los 200 000 CNY por tonelada, psicológicamente cruciales, a principios de esta semana.

Marcando 98 sesiones consecutivas sin un repunte en el precio, el compuesto terminó a 197.500 CNY por tonelada el 13 de abril, recortando un 40,6% del precio al contado en un solo mes.

Solo un par de días antes de alcanzar su punto máximo, Goldman Sachs había pasado de una visión bajista del metal impulsada por el superávit a esperar una gran escasez en el suministro mundial para fines de 2022, revisando drásticamente las estimaciones de un exceso de 8kt a la baja a un déficit de 84kt..

Los precios del año hasta la fecha han bajado un 61,7% y han caído un 58,8% en los 12 meses anteriores.

El porqué de la caída

Las prolongadas restricciones de covid cero de China diezmaron la demanda de los consumidores, en particular de artículos discrecionales, mientras que los desequilibrios macroeconómicos amortiguaron las previsiones de mercado entre los fabricantes de automóviles.

El crecimiento se ha mantenido relativamente lento, las ventas minoristas se han visto afectadas por las restricciones intermitentes de la pandemia, mientras que el consumo elevado ha seguido siendo moderado.

Fuente: Investing.com, TradingEconomics.com

Sin embargo, la decisión de China de salir por completo del régimen de fuertes restricciones en medio de informes de crecientes tensiones sociales a principios de este año parece haber llevado a una transmisión de casos aún más rápida.

El efecto aguas abajo en un consumidor asediado se convirtieron en aguas arriba y aterrizaron de lleno en los productores de litio, lo que redujo significativamente el precio.

La confianza del mercado en torno a los vehículos eléctricos se enfrió sustancialmente en China, que representó casi el 52% de las ventas mundiales en 2021.

El crecimiento de las ventas se vio especialmente afectado cuando las autoridades gubernamentales redujeron los subsidios en efectivo y otros incentivos para respaldar las compras de los hogares.

Un informe de S&P Global señaló que las ventas de vehículos eléctricos enchufables para pasajeros cayeron un 55,8% en el mes a 408.000 unidades en enero.

En consecuencia, los principales fabricantes de automóviles nacionales se han involucrado en una guerra de precios total para recuperar al cliente, presionando aún más a los desarrolladores upstream.

Además de los estragos, otros informes sugieren que dada la severa divergencia en los precios al contado y de contrato, algunos compradores de Corea del Sur y Japón no cumplieron con los acuerdos de compra a largo plazo.

La tecnología y la curva de oferta y demanda bilateral

Con los precios aumentando considerablemente durante gran parte de 2022, los subsidios a los vehículos eléctricos chinos alentaron la producción y el almacenamiento exagerados de baterías, lo que redujo la demanda de litio más adelante en el año.

Chapman argumentó,

Las cadenas de suministro se ajustan, siempre lo hacen, y muchos espectadores cometen el error de mirar los problemas actuales sin tener en cuenta cómo es probable que reaccionen las cadenas de suministro… tanto la oferta como la demanda reaccionan al aumento de los precios, siempre lo hacen. Los costos más altos del litio alientan a los productores de baterías de iones de litio a luchar por una mayor eficiencia, mientras que los mineros de litio buscan formas de aumentar la producción.

En resumen, los precios más altos generan precios más bajos.

Con los precios alcanzando nuevos máximos el año pasado, la actividad de inversión aumentó, reforzando las operaciones mineras y permitiendo una expansión espectacular de los recursos disponibles.

Fuente: Statista (Basado en estimaciones de 2022)

Por ejemplo, Chapman señala los importantes descubrimientos en Cornualles, Reino Unido.

En 2022, fDi Intelligence señaló que las estimaciones combinadas de British Lithium y Cornish Lithium sugieren que la producción de roca dura en la región podría equivaler a 30 000 toneladas por año.

El descubrimiento de tales nuevos depósitos probablemente asegurará que la oferta cierre la brecha con la demanda, manteniendo los precios estables en valores más bajos en el mediano y largo plazo.

En febrero de 2023, el Servicio Geológico de India anunció el descubrimiento de una enorme reserva de 5,9 millones de toneladas en Jammu y Cachemira, lo que probablemente contribuiría en gran medida a convertir a India en ‘atmanirbhar’ en la producción de baterías, almacenamiento de baterías, energía solar y eólica.

Además, el tiempo de producción es mucho más reducido en comparación con lo que generalmente se anuncia, y Chapman señaló que los depósitos de Cornualles identificados en 2020 probablemente producirán 10,000 toneladas por año para 2026.

Por lo tanto, los precios se han moderado fuertemente debido no solo a la atonía de la demanda en China, sino también a la expansión de las reservas disponibles, un proceso que probablemente continúe y presione de manera sostenida los precios del litio.

Si los precios continúan cayendo, esto puede conducir a una moderación en la actividad de exploración en el año siguiente, pero el desbloqueo de nuevos recursos ya ha cambiado fundamentalmente la ecuación de oferta y demanda del metal.

Otro dato crucial que a menudo se pasa por alto a favor de sobreponderar los factores de demanda es la constante disminución del costo de la tecnología.

Chapman argumenta que debido a las ganancias generadas por la I+D constante, el aumento de la eficiencia y las economías de escala,

Durante las últimas tres décadas, el precio de las baterías de iones de litio medido en kilovatios hora ha caído un 97 por ciento… era probable que el costo de las baterías de iones de litio por kilovatio hora bajara con el tiempo.

Por lo tanto, es probable que las baterías de litio entren en una órbita de precios sosteniblemente más bajos que continuará con una tendencia a la baja a medida que disminuyan los costos tecnológicos.

Impulsores geopolíticos

Hoy en día, no se puede subestimar la importancia de la geopolítica en la redefinición del panorama del litio.

Los desarrollos clave han incluido la aprobación de una nueva legislación estadounidense, la respuesta de las autoridades europeas y el descubrimiento de nuevas reservas en la India.

La Ley de Reducción de la Inflación (IRA, por sus siglas en inglés) está lista para tener un impacto transformador en las cadenas mundiales de suministro de baterías para vehículos eléctricos.

En particular, la legislación ofrece un crédito fiscal para vehículos eléctricos de $7500 dólares que estaría disponible para los consumidores cuando el 40% del valor de una batería EV se fabrique en los Estados Unidos o en países asociados seleccionados.

Para 2027, este umbral aumentará al 80%, lo que brindará un poderoso impulso para cambiar la fabricación del extranjero a destinos nacionales.

Aunque China es el tercer mayor productor de litio, representa el 60% de la capacidad mundial de refinación de litio para baterías y, en 2020, produjo casi 15 veces la producción total de litio listo para baterías de EE. UU.

Uno no puede evitar preguntarse si este es un salto que EE. UU. realmente puede dar, aunque la desaceleración en China presenta a Biden y compañía con una oportunidad única para tratar de nivelar el campo de juego.

Simon Moores, CEO de Benchmark Mineral Intelligence, señala,

…. (El IRA) tiene una especie de fabricantes de baterías o fabricantes de productos químicos conectados con la minería… el mundo se está uniendo para eliminar a China de la ecuación.

La legislación parece haber tenido un efecto casi inmediato, con General Motors invirtiendo $650 millones de dólares en una mina de Nevada para asegurar una fuente de litio para futuras operaciones y evitar los crecientes riesgos geopolíticos.

Esta es una gran inyección de capital para una industria que está acostumbrada a ver proyectos y fusiones de decenas de millones de dólares.

De manera similar, Albemarle Corp está buscando construir una planta de procesamiento por la friolera de $ 1.3 mil millones de dólares en Carolina del Sur, allanando el camino para acuerdos considerablemente más grandes en el segmento de litio de EE.UU.

Estos desarrollos seguramente han sacudido al gobierno chino, que se vio obligado a retirar recientemente los subsidios a los vehículos eléctricos, un poderoso impulsor de la demanda de productos de litio.

Para mantener a raya a la competencia, Caixin informó que Contemporary Amperex Technology (CATL), con sede en Ningde, el mayor fabricante de baterías del mundo, ha comenzado a ofrecer a los fabricantes de automóviles grandes descuentos a cambio de contratos exclusivos a largo plazo.

Tensiones EE.UU-Europa

La guerra de Ucrania también puede haber forzado una realineación de las prioridades europeas de seguridad energética, y Moores señaló que las discusiones sobre baterías y tecnología de almacenamiento han comenzado a tener prioridad sobre los proyectos solares, eólicos y de otras tecnologías limpias.

Además, se espera que la decisión de la UE de eliminar gradualmente los automóviles convencionales para 2035 mantenga alta la demanda de baterías de iones de litio a largo plazo.

Con EE.UU. posicionándose para aprovechar todos los principales mercados fuera de China de una sola vez, los administradores europeos, los fabricantes de baterías y los fabricantes de automóviles se sienten vulnerables.

Importantes reservas de litio están presentes en Alemania, Portugal, España, Finlandia y Austria.

Sin embargo, el bloque ha exigido beneficios adicionales para la industria, y la Comisión Europea (CE) declaró:

Este esquema sigue preocupando a la UE, ya que contiene disposiciones discriminatorias.

Con el aumento de las tensiones, la presidenta de la CE, Ursula Von der Leyen, y el presidente Biden se reunieron el mes pasado para discutir un acuerdo aún por anunciar para optimizar una cadena de suministro internacional de baterías para vehículos eléctricos.

Moores espera que, cuando se anuncie, un acuerdo probablemente permita que la inversión en minería europea se beneficie de los incentivos del IRA a cambio de una proporción fija de la producción de los minerales elegidos, incluido el litio.

Sin embargo, la UE está luchando para poner en funcionamiento las minas debido a un complicado proceso de permisos, así como a los intereses contrapuestos de los estados constituyentes que pueden no encontrar conveniente cumplir con la entidad supranacional.

La opinión pública también está dividida debido a que las preocupaciones ambientales y de seguridad siguen afectando a los proyectos de litio en la región.

Aunque la industria de EE. UU. parece preparada para una rápida expansión, la coalición EE. UU.-Europa podría resultar un contrapeso geopolítico importante para la industria de procesamiento de litio de China, pero solo si los líderes pueden asegurar una mayor coordinación a nivel subeuropeo.

Las perspectivas para el desarrollo de las cadenas de suministro globales en 2023 y más allá dependerán en gran medida de esta relación.

Panorama

Ahora en el segundo trimestre, es probable que las compras chinas de baterías y vehículos eléctricos y, en consecuencia, la demanda de litio se mantengan moderadas.

Es probable que el aumento de la capacidad de producción a nivel mundial en los últimos años influya en los precios del litio, mientras que los temores arraigados de una escalada en los protocolos pandémicos han desconcertado a los consumidores.

Dada la incertidumbre macroeconómica, de salud pública y del consumidor, la trayectoria de los precios es muy incierta, pero debido a las nuevas reservas de litio y la caída de los costos de la tecnología, Chapman espera:

…es probable que fluctúe (pero tenga una tendencia a la baja) con el tiempo.

Soochow Securities estimó que los precios pueden caer un 50% más a CNY 100 000 por tonelada antes de recuperarse a CNY 150 000 en el verano.

Es probable que este pronóstico de consolidación de precios se deba a la mejora de las ventas de automóviles en el Salón del Automóvil de Shanghái, que tendrá lugar la próxima semana.

Sin embargo, las ventas discrecionales pueden permanecer silenciadas a pesar de que los fabricantes de automóviles transfieren agresivamente los beneficios de costos a los consumidores finales.

El apetito del consumidor sigue pareciendo bajista con la encuesta trimestral de depositantes del Banco Popular de China que encontró que el 58% de los residentes urbanos preferiría ahorrar más que en el primer trimestre de 2023.

Además, un estudio realizado en febrero por ING Research encontró que la demanda de vehículos eléctricos como porcentaje de las matriculaciones totales de automóviles probablemente se estancará en un 26 % en China, mientras que se estima que el crecimiento de las ventas totales de automóviles disminuirá a la mitad este año.

Esta participación era tan baja como el 6% en 2020, pero aumentó debido a los generosos incentivos gubernamentales, que ahora se están revirtiendo, lo que se suma al pesimismo para el sector doméstico.

Es probable que la demanda más débil de los consumidores y el aumento de la capacidad global pesen sobre los precios a corto plazo.

Sin embargo, Moores señaló que el apoyo a los precios podría provenir de una fuente inesperada,

Escuché que están entrando fondos de pensiones, lo cual es una locura. Si los fondos de pensiones quieren invertir, ya sabes, llegó para quedarse, ¿no?

Más adelante, la demanda de litio en el sector de vehículos eléctricos de China debería continuar su tendencia al alza con el mismo informe que señala que China probablemente cumplirá su objetivo para 2035 de que los vehículos eléctricos contribuyan al 50 % de las ventas de automóviles cinco años completos antes de lo previsto, posiblemente en parte debido a caída de los costos de las materias primas.

Fuente: Bloomberg, investigación de ING

Para equilibrar estas proyecciones más altas, se encuentran la caída de los costos tecnológicos y las inversiones significativas en la exploración y el establecimiento de proyectos de campo verde aguas arriba.

La demanda del metal aumentará a mediano y largo plazo, pero la trayectoria del precio del litio probablemente será mucho más accesible que hace unos años.

Aunque la demanda de los consumidores y los efectos tecnológicos son relativamente predecibles y se establecerán en una tendencia de precios más bajos, los factores geopolíticos siguen siendo un misterio.

Por ejemplo, la principal amenaza para la industria de China viene con el lanzamiento del IRA, ya que Washington, DC busca desplazar a Beijing como la principal fuente de todo lo relacionado con las baterías.

Y lo que es más importante, ¿puede Europa seguir el ritmo de Estados Unidos? Si no pueden firmar un acuerdo, ¿es este el fin de los minerales críticos en Europa? ¿Cómo responderá China a la presión que se ejerce sobre su cuota de mercado? Con CATL invirtiendo miles de millones de dólares en fábricas en Hungría, ¿está destinada Budapest a ser la próxima gran frontera geopolítica?

En cierto sentido, todas las apuestas están canceladas y las cadenas de suministro de litio podrían experimentar algunos cambios radicales este año.

A corto plazo, dado que las cadenas de suministro tardan en reajustarse y el consumidor mundial sigue nervioso, las perspectivas para los precios del litio seguirán siendo negativas.

Para el tercer trimestre, quedará más claro si el entorno de precios más bajos está ayudando a que la demanda de vehículos eléctricos se recupere este año.