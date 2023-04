2 razones para aumentar la asignación de su cartera de oro ahora

El precio del oro aumentó en 2023 y superó los $2000 dólares por tercera vez desde 2020. Se acercan nuevos máximos históricos, pero muchos inversores temen comprar oro en los niveles actuales por varias razones.

Una, por ejemplo, es que el oro podría haber hecho un patrón triple superior por encima de $2000 dólares. Pero los techos triples rara vez se mantienen, e incluso si lo hacen, el mercado generalmente acumula energía más tarde para superar la resistencia horizontal.

Entonces, ¿por qué los inversores deberían aumentar sus asignaciones de cartera de oro ahora? Aquí hay dos razones para hacerlo:

El oro superó a las principales monedas en los últimos 22 años

La alta inflación llegó para quedarse

Muchos inversores han argumentado que el oro ha perdido su lugar en una cartera. Ese fue específicamente el caso después de la pandemia de COVID-19, cuando la inflación aumentó en todas partes.

Pero el oro hizo su trabajo en la cartera durante mucho tiempo. Una mirada rápida a cómo se desempeñó el oro en los últimos 22 años revela que ha generado mejores rendimientos que varias monedas fiduciarias, como el dólar estadounidense, el euro, la libra esterlina o el franco suizo.

El oro entregó un 9,3% más de rendimiento en promedio que una canasta de nueve monedas que se enumeran a continuación. Por lo tanto, agregar oro a una cartera tiene sentido.

¿Porqué ahora?

El oro es una inversión alternativa diseñada para ofrecer una cobertura contra la inflación. Desafortunadamente, la alta inflación está aquí, y el precio del oro se quedó atrás de los desarrollos en el frente de la inflación.

La inflación incluso dio señales de enfriarse recientemente. Pero eso debe tomarse con un grano de sal por las siguientes razones.

En primer lugar, es poco probable que la inflación baje tan fácilmente. Por ejemplo, durante el período de estanflación de la década de 1970, la inflación tardó más de diez años en bajar.

En segundo lugar, el período en el que nos encontramos experimenta la fase de alta inflación más larga en 30 años, calculada como el número de meses consecutivos con una inflación superior al 3%.

Por último, los precios rígidos, que representan alrededor del 70% del IPC, siguen siendo altos.