Esta semana se publicó uno de los datos económicos más importantes de la zona del euro. El miércoles, los datos anuales del IPC Final mostraron una inflación en la zona del euro del 6,9%.

Luxemburgo y España registraron los menores incrementos, del 2,9%, respectivamente del 3,1%. Si bien el promedio del 6,9% para la zona del euro es muy superior al objetivo del Banco Central Europeo (BCE) del 2%, sigue estando muy por debajo de los niveles de inflación observados en otras partes del mundo. Por ejemplo, la inflación en el Reino Unido se mantiene en territorio de dos dígitos.

En otras palabras, depende de lo que uno quiera leer de los datos de esta semana. Efectivamente, los precios de los bienes y servicios en la zona del euro aumentaron más rápido de lo que había previsto el BCE.

Pero vale la pena señalar algunos signos alentadores.

La inflación mediana y súper subyacente disminuyó en marzo

Los bancos centrales, incluido el BCE, prefieren considerar medidas de inflación que excluyan los precios volátiles de los alimentos y la energía. Por tanto, los datos de inflación subyacente, como se les llama, tienen más influencia en los miembros del Consejo de Gobierno a la hora de fijar los tipos de interés.

Significa que si la inflación subyacente se estabiliza durante el verano, el BCE se apegará a subidas de tipos de 25 pb en lugar de 50 pb.

Entonces, ¿por qué esto es alcista para la tasa EUR/USD si el BCE va a subir menos que hasta ahora debido a las mejoras en la inflación subyacente?

La respuesta viene del otro lado del Atlántico, mientras la Fed se prepara para una pequeña recesión.

Los indicadores económicos apuntan a una recesión económica en EE.UU.

El caso de una tasa EUR/USD más alta se basa en la posible divergencia próxima entre la Fed y el BCE. Hasta ahora, la Fed subió la tasa de los fondos más rápido que el BCE.

Pero los indicadores económicos han mostrado recientemente que una recesión económica podría golpear a los Estados Unidos. Si ese es el caso, la Fed hará una pausa o un recorte, pero el BCE no lo hará.

Por ejemplo, el índice económico líder ha pronosticado todas las recesiones desde 1965. Actualmente se encuentra en el territorio de recesión, entonces, ¿por qué esta vez sería diferente? Además, los nuevos pedidos de fabricación han alcanzado niveles peligrosamente bajos.

Agregue a esto el hecho de que la Reserva Federal $300 mil millones de dólares en su hoja de balance para apoyar a los bancos en dificultades. Además, las empresas tecnológicas siguen despidiendo, una señal que nunca ha sido positiva para la economía estadounidense.

Por lo tanto, si bien las mejoras en los datos de inflación subyacente en la zona del euro podrían desencadenar aumentos menores en la tasa de interés clave del BCE, la brecha con la Fed está a punto de reducirse. Una tasa EUR/USD más alta tiene sentido bajo tales premisas.