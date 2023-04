Los precios de la madera se han desviado en los últimos meses, ya que los inversores se centran en el mercado de la vivienda y la caída del mercado de materias primas. La madera se cotizaba a $400 por mil pies tablares, que está unos puntos por debajo del mínimo del año hasta la fecha de $361 dólares. Se ha desplomado en más del 72% desde el punto más alto en 2022.

Emergen signos de tocar fondo

La madera es un producto importante que se utiliza principalmente en el sector de la vivienda. Como resultado, los precios de la madera tienden a tener un rendimiento inferior en períodos de tasas de interés y tasas hipotecarias altas. En los últimos meses, la Reserva Federal subió las tasas del 0% a casi el 5%, mientras que la tasa promedio para una hipoteca fija a 30 años subió a casi el 6,5%.

El aumento de las tasas de interés ha llevado a una importante desaceleración en el sector de la vivienda. Las viviendas iniciadas, que mide la variación anualizada del número de nuevos edificios residenciales que comenzaron a construirse, ha tenido una tendencia a la baja. Los permisos de construcción también han estado cayendo en los últimos meses. Después de alcanzar un máximo de 1,89 millones en enero de 2022, los permisos cayeron a 1,42 millones en febrero.

Todos estos factores explican por qué los precios de la madera han tenido una fuerte tendencia a la baja en los últimos meses después de haber subido durante la pandemia.

Existe la probabilidad de que el mercado de la vivienda siga luchando en los próximos meses. En un comunicado, un analista de Moody’s advirtió que los precios de la vivienda caerán entre un 5% y un 10% en los próximos 2 años. Esta opinión fue compartida por Jeremy Grantham, quien dijo:

“No espero una caída, pero espero que los precios de la vivienda vuelvan a ser más asequibles. No sucede de la noche a la mañana, pero la vivienda proyecta una sombra muy larga y económicamente es más peligrosa que el mercado de valores”.

Los precios asequibles de las viviendas podrían conducir a una mayor demanda de viviendas, lo que conducirá a un aumento de los precios de la madera a corto plazo.

Pronóstico de precios de la madera

Gráfico de madera de TradingView

Hay señales de que los precios de la madera están tocando fondo. En el gráfico diario, vemos que han tenido problemas para moverse por debajo del nivel de soporte clave en $361 dólares. Se puede decir que este precio es un triple fondo, que suele ser una señal alcista. Se ha movido ligeramente por debajo del soporte clave en $460 dólares, el punto más bajo en agosto de 2021.

Por lo tanto, si bien es demasiado pronto para saberlo, y aunque el volumen aún es bajo, existe la posibilidad de que los precios de la madera vuelvan a subir en los próximos meses. Si esto sucede, la madera podría moverse al siguiente punto de resistencia clave en $534 dólares, que es 35% por encima del nivel actual.