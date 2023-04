El tema del cambio climático es cada vez más prominente a medida que el planeta cruje bajo la creciente huella de la humanidad. Para los mercados financieros, los efectos también van en aumento; el impacto de la inversión ESG se está expandiendo, lo ame o lo odie, mientras que la Ley de Reducción de la Inflación (IRA) de la administración Biden de 2022 es posiblemente la legislación climática de EE.UU. con mayor impacto de la historia.

Sin embargo, a pesar de todo esto, el último par de años también ha traído algunos desarrollos preocupantes para aquellos preocupados por el cambio climático. El mercado de la energía experimentó un auge el año pasado, con las cinco principales compañías petroleras rompiendo récords. El quinteto acumuló cerca de $200 mil millones de dólares de ganancias, o $ 22,4 millones de dólares por hora, ya que los precios de la energía se dispararon en medio de la guerra en Ucrania.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Agregue una economía mundial que emerge de una pandemia única en una generación (con suerte), y la demanda de combustibles fósiles se disparó. Todo esto proporciona un telón de fondo intrigante para la inversión en créditos de carbono, una clase de activo emergente que está comenzando a obtener una cobertura más generalizada.

El Protocolo de Kioto de 1997 y el Acuerdo de París de 2015 implementaron objetivos y regulaciones acordados internacionalmente en torno a las emisiones de carbono. El lado social de esto está bien cubierto, pero un desarrollo fascinante ha sido el surgimiento de un mercado para las emisiones de carbono, que en cierto modo se han convertido en una mercancía, al igual que el elemento subyacente en sí.

Esto se debe a que los créditos de carbono (así como las compensaciones de carbono) ahora se pueden comprar y vender en el mercado. Por lo tanto, los créditos de carbono son una solución de mercado para el impacto pernicioso de las emisiones en nuestro planeta. Otra forma de ver esto: un crédito de carbono es el precio acordado por el mercado por el impacto futuro de una tonelada de emisiones de carbono en el planeta.

¿Cómo valora el mercado los créditos de carbono?

Los mercados de créditos de carbono todavía están encontrando su nivel. Esto se debe a una variedad de razones, pero ninguna más que el simple hecho de que es inmensamente desafiante cuantificar el daño que una cantidad específica de carbono causará al planeta en el futuro.

Pero quería sumergirme y analizar cómo se han movido los precios, a pesar de tener solo un período corto de datos con los que trabajar para esta clase de activos. Y como veremos en breve, no es tan simple como una suposición ciega de que el precio de los créditos aumentará a medida que los reguladores reduzcan el límite de emisiones en el futuro.

Podemos mirar los ETF para obtener un buen indicador de cómo se ha movido el mercado. El ETF de KraneShares Global Carbon Strategy (KRBN) rastrea un punto de referencia de los contratos de futuros de créditos de carbono más negociados (de Europa y América del Norte). El siguiente gráfico muestra cómo se desempeñó durante 2021 y 2022, que tracé contra el S&P 500 para tener perspectiva. Como se describió anteriormente, obviamente este ha sido un período particularmente volátil para la energía, así como para los mercados en general.

Evidentemente, a los inversores en créditos de carbono les ha ido bien, especialmente a fines de 2021 (la demanda de energía aumentó, impulsada por un duro invierno en Europa). Pero como mencioné anteriormente, este no es un mercado tan eficiente como muchas clases de activos establecidas. Veámoslo de esta manera: si el precio de los combustibles fósiles cae, el consumo debería aumentar y, por lo tanto, el precio de los créditos de carbono también debería aumentar como resultado. Deberíamos ver una relación inversa muy fuerte, ¿verdad?

Bueno, eso no es lo que ha ocurrido hasta la fecha. Usé el precio del carbón como un indicador del costo de las emisiones en el siguiente gráfico (no es ideal pero es indicativo), retrocediéndolo contra el ETF de carbono mencionado anteriormente para ilustrar la relación. Perdone el crimen de las hachas, pero demuestra que, si bien ciertamente existe una correlación, no es tan estrecha como cabría esperar (la volatilidad del carbón también está en otro nivel).

O tal vez trazar la correlación directamente es más ilustrativo. Sin traicionar demasiado mi amor por las correlaciones y las matemáticas, hay un montón de medidas diferentes que uno podría usar aquí (he trazado el Pearson de 60 días de forma continua aquí). A continuación se muestra que si bien la correlación se encuentra razonablemente cerca de -1 durante gran parte del período analizado, también existen desviaciones significativas.

Claramente, hay otros factores en juego más allá del precio de los combustibles fósiles. Si bien uno puede soñar despierto con un escenario en el que el precio de los créditos de carbono aumenta a medida que aumenta el costo de la contaminación, muy probablemente debido a las acciones de los reguladores, este no es el caso. Los datos muestran claramente que hay algo más que impulsa la acción del precio de los créditos de carbono.

Madeline Hume, analista sénior de investigación de Morningstar, elaboró un excelente informe de investigación sobre la clase de activos en septiembre pasado y también se encontró con este acertijo.

Las betas, que consideran tanto el nivel como la dirección de las relaciones de rendimiento, del índice S&P GSCI Carbon Emissions Allowances, exclusivo para Europa, suelen caer por debajo de 0,5 frente a los mercados de materias primas que encuestamos. Esto se debe a que, durante períodos renovables de seis meses durante los últimos cinco años, los créditos de carbono de la UE en realidad se movieron con los precios de la energía con la misma frecuencia con la que se movieron en su contra. Madeline Hume, analista de investigación sénior de Morningstar

Si bien el informe de Morningstar fue claramente más detallado, ya que se centró en una variedad de productos básicos en lugar de solo mi gráfico rápido de la correlación con el carbón, la conclusión es la misma. El precio de los créditos de carbono no está convergiendo con el costo de la contaminación tanto como debería, al menos desde el punto de vista de un regulador.

Esto se debe principalmente a la mano dura del cumplimiento y las políticas en constante cambio. Los gobiernos tienen una gran influencia sobre el suministro, mientras que la reducción de emisiones y el cumplimiento de los objetivos internacionales varían enormemente de un país a otro (la UE es la mascota de los maestros aquí, pero otras regiones han sido mucho menos diligentes).

Incluso los propios reguladores pueden influir en las cosas al cambiar las empresas que se incluyen en el límite. Recuerde, los reguladores ordenan qué empresas deben cumplir con este límite de emisiones, lo que tiene un impacto clave en el mercado de créditos.

Por lo tanto, no es tan simple como decir ” el precio de los créditos de carbono debe aumentar porque los reguladores deben aumentar el costo de las emisiones para lograr los objetivos climáticos”. Esto puede tener sentido conceptual, pero vivimos en el mundo real, y los factores políticos y regulatorios afectan en gran medida a los mercados, especialmente cuando uno se aventura tan lejos en clases de activos “novedosos” (¡simplemente pregúntele a un inversor de criptomonedas cómo la regulación puede cambiar las cosas! ).

Claramente, la inversión en créditos de carbono es una clase de activo emergente con una E mayúscula y, por lo tanto, implica un riesgo para los inversores. Este artículo es simplemente una introducción, y ya tengo ganas de entrar en el meollo y realmente sumergirme en los datos para ver qué está impulsando la demanda aquí, cómo es la liquidez y qué podría deparar el futuro en este loco rincón de los mercados financieros.

Por ahora, los inversores deben tener cuidado de que, al igual que muchas cosas en el ámbito experimental, la inversión en créditos de carbono está ligada al riesgo. En una nota al margen, durante mucho tiempo me he preguntado cuál es el criterio para referirse a algo como una “inversión” en lugar de una “apuesta”. ¿Un acertijo para otro día, tal vez?