El precio del algodón ha estado en un rango estrecho este año debido a que continuaron las preocupaciones sobre la oferta y la demanda. El algodón cotizaba a $78,91 dólares el jueves, donde ha estado en los últimos días. Este año, ha oscilado entre el nivel de resistencia en $91 dólares y el soporte en $75,95 dólares.

Dólar estadounidense débil, aumento de la oferta

Los precios del algodón han estado en una fase de consolidación este año en línea con otros productos básicos como la soja, el maíz y el trigo.

La debilidad del precio del algodón ha ocurrido incluso cuando el dólar estadounidense se ha desplomado desde el máximo del año pasado de $115 a $100 dólares. Históricamente, un dólar más débil ha llevado a precios de materias primas relativamente más altos.

La acción actual del precio en el mercado del algodón se debe principalmente a preocupaciones sobre la oferta. Según el Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA), se espera que la mayoría de los productores de algodón aumenten la producción este año. Se espera que la producción sea 829 000 pacas más alta de lo esperado. La mayor parte de este incremento vendrá de China, que incrementará la producción en 1 millón de pacas.

Se espera que EE.UU. tenga más producción de algodón este año a medida que disminuya el impacto de la sequía del año pasado en el oeste de Texas. West Texas es el tercer mayor productor de algodón del mundo.

Al mismo tiempo, la demanda de algodón es relativamente menor este año debido a que países como China, Turquía y Bangladesh reducen sus importaciones. En su reciente informe WASDE, el USDA dijo:

“Por el lado de las exportaciones, las mayores exportaciones de EE.UU. y Australia están más que compensadas por una reducción de 550 000 pacas para Brasil y una reducción de 400 000 pacas para India. El consumo mundial proyectado para 2022/23 es 65 000 pacas más alto este mes, ya que un aumento de 500 000 fardos para China compensa con creces las disminuciones en Bangladesh y Turquía”.

Predicción del precio del algodón

Gráfico de algodón de TradingView

En mi último artículo sobre el algodón, advertí que los precios seguirían cayendo debido al aumento de la oferta mundial. Esta opinión era correcta ya que el precio se movió a un mínimo de $79.50 dólares. Se ha movido por debajo del promedio móvil de 25 días.

En el gráfico diario, el precio se ha movido por debajo de la parte superior del canal descendente. El índice de fuerza relativa (RSI) ha seguido cayendo. Por lo tanto, es probable que el algodón continúe cayendo ya que los vendedores apuntan al próximo nivel de soporte clave en $70 dólares.