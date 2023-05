En una entrevista reciente, Zoltan Pozsar de Credit Suisse habló sobre su creencia de que las materias primas están maduras para una ‘gran carrera alcista’ y que ahora estamos viendo las primeras entradas del próximo súper ciclo de materias primas.

Aunque la mayoría de los precios de las materias primas han bajado considerablemente este año, este retroceso también se debe al auge del 40%-45% del año pasado.

Los productos básicos tienden a seguir largos ciclos de precios, que están altamente correlacionados con los desajustes entre la oferta y la demanda.

Dado que los productos básicos son fundamentales para la mayoría de las actividades económicas, cualquier mejora en el crecimiento puede provocar un aumento inmediato de la demanda.

Sin embargo, los suministros son un asunto muy diferente y son difíciles de poner en línea.

La mayoría de los proyectos tienen largos períodos de amortización, considerable incertidumbre, necesitan fuertes inversiones, licencias reglamentarias y una sucesión de gobiernos favorables a la industria.

Entonces, si la demanda aumenta, los suministros no pueden responder de manera oportuna y los precios aumentan.

Para satisfacer el aumento de la demanda, los proveedores comienzan a buscar nuevas reservas, expanden la producción y construyen cadenas de suministro.

Sin embargo, cuando estos productos básicos llegan al mercado, la ecuación de la demanda que sigue a ciclos comerciales más cortos (a menudo) ya ha alcanzado su punto máximo y el apetito ha comenzado a disminuir.

Ahora, tenemos una situación en la que la oferta supera a la demanda combinada con menos compras, lo que conduce a precios más bajos.

Este es el núcleo del superciclo de las materias primas que se ha repetido una y otra vez en el pasado.

Hoy, casi todas las materias primas del mundo han sido devastadas por una década de inversión insuficiente.

Aunque el súper ciclo más reciente alcanzó su punto máximo en 2011, el gasto de capital ha estado sufriendo en sectores clave durante años.

Esta situación ha significado que las minas y los pozos se hayan atrasado aún más, mientras que las instalaciones existentes han comenzado a sufrir debido al envejecimiento de la infraestructura y el envejecimiento de los recursos.

Zoltan señala que el rendimiento del gasto de capital ha sido consistentemente débil, mientras que las narrativas de inversión alternativas como ESG y el impulso intergubernamental por el cero neto han obligado a las empresas a alejarse de la expansión de operaciones que, en el mejor de los casos, tardarían años en ponerse en funcionamiento.

Aunque no por las mismas razones, es interesante notar que Aswath Damodaran ha sido un firme defensor de “retirar” la noción de ESG por completo.

Argumenta que no existen definiciones comunes de lo que constituye un comportamiento deseable y que, a la larga, un conjunto restringido de empresas no puede superar a uno sin restricciones.

Volviendo a las materias primas, las tasas de interés ultrabajas después de la GFC también significaron que los fondos fluyeron hacia activos financieros y derivados en lugar de inversiones reales.

En el último año, el mundo ha estado expuesto a un riesgo geopolítico mucho mayor, sanciones de represalia, aceleración en el desacoplamiento económico y proteccionismo global.

Por ejemplo, muchos países que anteriormente exportaban productos básicos ahora están menos dispuestos a comerciar como lo hacían, pero están más dispuestos a recibir flujos de inversión extranjera para desarrollar recursos en el país y luego exportar productos terminados.

En su actualización de mayo de 2023, el Blackrock Investment Institute señaló:

En consecuencia, Zoltan espera una expansión de los presupuestos militares, la instalación de fábricas, como en el espacio de las baterías, y las inversiones en energía para impulsar la demanda de productos básicos, especialmente en las naciones del G7.

Dada la situación, argumenta que si llega una recesión este año, el agotamiento de la oferta de materias primas resultará inflacionario para estos bienes.

Los lectores interesados pueden conocer la opinión de Peter Schiff sobre el próximo resurgimiento de la inflación aquí.

Al comentar sobre la evaluación de Zoltan, el inversionista y popular Youtuber, George Gammon espera que un aumento en las materias primas este año, a pesar de una recesión, solo sea probable en el caso de un aterrizaje suave.

Sabemos que el First Republic Bank está prácticamente en ruinas, los préstamos bancarios regionales se han reducido significativamente, se vislumbran medidas de supervisión regulatoria mucho más estrictas, M2 ha disminuido durante ocho meses consecutivos y una crisis crediticia corporativa en toda regla está dejando a las pequeñas empresas particularmente vulnerable.

Vale la pena señalar que los últimos datos del IPC básico fueron del 5,6%, mientras que la Fed revisó su objetivo de PCE básico para el año hasta el 3,5%, y siguió impulsando una narrativa agresiva.

Sin embargo, los mercados de eurodólares están indicando que la demanda puede caer mucho más bruscamente de lo que cree Zoltan, incluso socavando por completo las restricciones de oferta predominantes.

Gammon llama la atención sobre la línea negra, que es de la fecha más reciente e indica que los mercados están descontando una fuerte caída de las tasas en 2023.

Argumenta que el mercado no está dispuesto a aceptar la postura de la Fed,

No, no, no Jerome Powell. El mercado no está diciendo que vas a hacer una pausa. El mercado dice que vas a pivotar y que vas a pivotar rápido y que vas a pivotar con más fuerza. Esas tasas van a caer en picado (y esto solo sucedería en un escenario de aterrizaje forzoso).