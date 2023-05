Hindenburg apunta al imperio de Carl Icahn

Icahn Enterprises LP ( NASDAQ: IEP ) se hundió casi un 20% esta mañana después de que Hindenburg Research revelara una posición corta en el imperio del multimillonario Carl Icahn.

El IEP no merece la prima actual

El martes, el vendedor en corto criticó a Icahn Enterprises que, según dijo, tenía una estructura similar a un esquema Ponzi.

Hindenburg alegó que la prima a la que cotiza “IEP” se basa en valoraciones de activos masivamente “infladas”. Su informe dice:

En general, creemos que Icahn, una leyenda de Wall Street, ha cometido el clásico error de tomar demasiado apalancamiento frente a pérdidas sostenidas: una combinación que rara vez termina bien.

Siguiendo el desarrollo de hoy, las acciones de Icahn Enterprises han bajado más de un 25% en comparación con su máximo del año hasta la fecha. Recuerde que Carl Icahn es un inversionista activista y sus inversiones recientes incluyen McDonald’s e Illumina Inc.

¿Cómo es Icahn Enterprises un esquema tipo Ponzi?

Hindenburg también apostó por las acciones de dividendos por el alto rendimiento que, según dijo, no estaban respaldadas por el flujo de caja de la empresa.

El conglomerado, según el vendedor en corto, está utilizando dinero de nuevos inversores para continuar con sus pagos de dividendos, lo que lo hace similar a un esquema tipo ponzi.

Tales estructuras económicas tipo Ponzi son sostenibles solo en la medida en que el nuevo dinero esté dispuesto a arriesgarse a ser el último en sostener la bolsa.

Icahn Enterprises aún no ha respondido oficialmente al informe. Hindenburg Research ha sido bastante activo con sus posiciones cortas este año, habiéndolas revelado en otros dos nombres notables a principios de este año: Block Inc y Adani Group.