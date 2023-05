Berkshire Hathaway Inc (NYSE: BRK.A) dice que sus ganancias operativas aumentaron un 12,6% a alrededor de $ 8,100 millones de dólares en el primer trimestre gracias a un repunte en su negocio de seguros.

Resumen de ganancias del primer trimestre de Berkshire Hathaway

Gracias a un aumento masivo en la cartera de acciones de la compañía, las ganancias totales se dispararon más de seis veces a $35.5 mil millones de dólares.

Berkshire Hathaway observó un aumento interanual del 7,0% en su valor contable a 347.800 dólares por acción de Clase A en el trimestre recientemente concluido. El legendario inversionista Warren Buffett reiteró que el efectivo “no” es basura cuando reveló que su compañía tiene poco más de $130 mil millones de dólares actualmente.

En comparación, el tesoro de efectivo valía alrededor de $129 mil millones de dólares a fines del año pasado. Las tasas de interés más altas (a corto plazo) dieron como resultado un enorme aumento del 68% en los ingresos por inversiones en seguros de la compañía en el primer trimestre.

Berkshire también celebró su reunión anual de accionistas durante el fin de semana.

¿Qué más fue digno de mención en el informe Q1?

Berkshire Hathaway recompró $4.4 mil millones de dólares de sus acciones en el primer trimestre frente a $2.6 mil millones de dólares en el cuarto trimestre. Pero el ritmo al que recompró acciones aún fue significativamente menor en comparación con el rango de $6 mil millones a $7 mil millones de dólares en 2020 y 2021.

También el sábado, el conglomerado reportó un impacto del 46,3% en las ganancias después de impuestos de su negocio de energía, según el comunicado de prensa.

La disminución reflejó menores ganancias de los servicios públicos regulados de los Estados Unidos, otros negocios de energía y negocios de corretaje de bienes raíces.

En el primer trimestre, la empresa Warren Buffett recortó su participación en Chevron Corp (NYSE: CVX) en aproximadamente un 20%. Wall Street actualmente tiene una calificación de “mantener” de consenso para las acciones de Berkshire Hathaway.