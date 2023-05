El precio de las acciones de Asos ( LON: ASC ) cayó al nivel más bajo desde 2010 debido a las preocupaciones sobre el futuro de la empresa. Las acciones cayeron a un mínimo de 430 peniques, aproximadamente un 90% por debajo de su máximo histórico. Otras empresas de moda rápida como Boohoo también se desplomaron con fuerza el lunes.

Resultados financieros de Asos

Asos, la empresa minorista de moda rápida, ha pasado de moda a un ritmo vertiginoso. La demanda de la compañía se ha derrumbado a medida que se intensifica la crisis del costo de vida en el país. Los resultados publicados la semana pasada mostraron que los ingresos de la empresa cayeron en los últimos seis meses.

Los ingresos de la empresa aumentaron un 8% hasta los 1840 millones de libras esterlinas, mientras que sus beneficios ajustados antes de intereses e impuestos cayeron 20 puntos básicos, del 43,1% al 42,9%. Lo que es más importante, el flujo de caja libre de la empresa se redujo de £256,5 millones a £262,7 millones en el mismo período.

La compañía anunció que la pérdida operativa antes de impuestos se redujo de £15,6 millones a £290 millones. Las ventas en el Reino Unido cayeron un 10%, mientras que las de EE.UU. cayeron un 7%. Asos espera que su impulso de ventas caiga un 15%, mientras que el EBIT ajustado estará entre 40 y 60 millones de libras esterlinas. El director general dijo:

“Nuestro enfoque es mejorar nuestra rentabilidad central, priorizando la economía de pedidos sobre el crecimiento de primera línea y estoy satisfecho con el progreso operativo estratégico y rápido que ha logrado el negocio en la primera mitad del año fiscal, frente a algunas condiciones comerciales muy desafiantes”.

Como resultado, el precio de las acciones de Asos se desplomó después de que los analistas rebajaran su perspectiva para las acciones. Barclays rebajó el objetivo de las acciones de 625 peniques a 500 peniques, ya que advirtió que la empresa necesitará recaudar efectivo. Tiene un préstamo convertible de £500 millones con vencimiento en 2016 y salidas de £100 millones.

Pronóstico del precio de las acciones de Asos

Gráfico ASC de TradingView

El precio de las acciones de Asos ha tenido una ruptura bajista, como advertí anteriormente. La acción logró moverse por debajo del soporte clave en 467.3p, el nivel más bajo el 7 de octubre del año pasado. Ha caído por debajo del promedio móvil de 50 días, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) se ha movido por debajo del nivel de sobreventa. Ha estado cayendo después de alcanzar el nivel de sobrecompra en 78.30 el 2 de febrero.

Por lo tanto, es probable que las acciones continúen cayendo ya que los vendedores apuntan al próximo nivel de soporte clave a observar en 400p. Un movimiento por debajo de este soporte hará que caiga al soporte clave a 350p.