Los índices Topix y Nifty 50 se dispararon al nivel más alto en años cuando los inversores extranjeros se trasladaron a las acciones de Japón. Topix saltó a un máximo de 2.127 yenes, el punto más alto en 33 años. Ha saltado más de un 14,25% desde el nivel más bajo de este año. El índice se ha disparado más del 20% desde el nivel más bajo en 2022. El índice Nikkei 225 saltó a ¥29,873, 21% por encima de los mínimos de 2022.

Entradas de inversores extranjeros

El índice Topix es uno de los mayores índices de Japón. Es un índice que rastrea las 100 empresas más grandes de Japón. El índice Nikkei 225, por otro lado, rastrea las 225 empresas más grandes del país.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

El índice Topix ha tenido un buen desempeño en los últimos meses debido a que los inversionistas extranjeros compran acciones del país. Existen dos motivos principales para esto. Primero, Warren Buffett ha estado invirtiendo en acciones de Japón en los últimos años. Posee grandes participaciones en las cinco empresas comerciales como Marubeni, Mitsui e Itochu.

En segundo lugar, los índices subieron a medida que los inversores se movían hacia la seguridad ante la presión de las empresas occidentales. Por ejemplo, bancos como First Republic, Credit Suisse y Silicon Valley Bank han colapsado en los últimos meses. Japón también se considera una mejor apuesta frente a las acciones chinas que tienden a ser muy volátiles.

Hay otras razones por las que los índices Topix y Nikkei 225 han saltado. Por ejemplo, hay señales de que la inflación salarial de Japón está aumentando. Los analistas esperan que el Banco de Japón mantenga su tono moderado en los próximos meses.

Renesa es la acción con mejor desempeño en el índice Topix después de subir un 71% este año. Oriental Land, Asahi Group, Mitsubishi Electric, Keyence, Daikin Industries y Marubeni Corp han sido las acciones con mejor desempeño en el índice este año. Por otro lado, Ono Pharmaceutical, Dai-Ichi Life, Softbank, Resona Holdings y Sumitomo Metal han sido los de peor desempeño en el índice.

Pronóstico del índice Topix

Gráfico Topix de TradingView

El gráfico diario muestra que el índice Topix ha tenido una fuerte tendencia alcista en los últimos meses. Se ha movido por encima del punto de resistencia clave en ¥2,071, el punto más alto el 9 de marzo. El índice se ha movido por encima de los promedios móviles exponenciales de 25 y 50 días.

Al mismo tiempo, el índice de fuerza relativa (RSI) y el oscilador estocástico se movieron por encima del nivel de sobrecompra. Por lo tanto, es probable que el índice continúe aumentando a medida que los compradores apuntan al próximo punto de resistencia clave en ¥2,300.