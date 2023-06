El precio del oro retrocedió después de la última decisión de la Reserva Federal. Se retiró a un mínimo de $1942 dólares, unos pocos puntos por encima del nivel más bajo de este mes. Esta acción del precio coincidió con la de los índices estadounidenses como el Dow Jones y el Nasdaq 100, que retrocedieron más del 1%.

Decisión de la Reserva Federal

La Reserva Federal concluyó su reunión de dos días el miércoles e hizo lo que la mayoría de los analistas esperaban. El banco decidió dejar las tasas de interés sin cambios en 5,25%. También insinuó que reanudará el aumento de las tasas de interés si la inflación se mantiene por encima del 2%.

En un comunicado, Jerome Powell dijo que la economía continuó creciendo a un ritmo modesto ya que el mercado laboral ha sido muy sólido. Agregó que el sector bancario era sólido luego de los recientes vientos en contra en la industria.

La Fed cree que las condiciones crediticias más estrictas tendrán un impacto en la recuperación moderada en curso. Como escribí anteriormente, existen serias preocupaciones sobre una crisis de liquidez en los EE.UU., que podría desacelerar la economía en los próximos trimestres. La declaración agregó:

“Mantener estable el rango objetivo en esta reunión le permite al Comité evaluar información adicional y sus implicaciones para la política monetaria”.

El oro y las acciones retrocedieron porque la Reserva Federal advirtió que podría reanudar el aumento de las tasas de interés en los próximos meses si la inflación se mantiene elevada.

La reunión del FOMC se produjo un día después de que EE.UU. publicara los últimos datos de inflación. Según la agencia de estadísticas, la inflación general cayó a 4,0% en mayo, el nivel más bajo desde 2021.

Sin embargo, la inflación subyacente observada de cerca cayó modestamente a 5.3% en mayo. Esto significa que la cifra está significativamente por encima del objetivo de la Fed del 2,0%.

Creo que la pausa de tipos de interés por parte de la Fed es algo positivo para el oro teniendo en cuenta que la inflación ya está cayendo.

Pronóstico del precio del oro

El gráfico diario muestra que el precio del oro subió a un máximo histórico de $2,081 dólares el 4 de mayo. Desde entonces, el oro ha perdido impulso y ahora cotiza a $1957 dólares, su punto más alto el 1 de febrero. El oro ha caído por debajo del promedio móvil de 50 días, mientras que el índice de fuerza relativa (RSI) ha formado un patrón de divergencia bajista.

El precio se ha movido por debajo del lado inferior del indicador Andrews Pitchfork. Por lo tanto, existe la posibilidad de que el par XAU/USD continúe cayendo ya que los vendedores apuntan al próximo soporte clave en $1,900 dólares. A largo plazo, es probable que el precio del oro continúe aumentando y se mueva por encima del máximo del año hasta la fecha de $2,081 dólares.