Los precios de las acciones de Evergrande y Country Garden se han derrumbado: evitar

Los precios de las acciones de Country Garden y Evergrande se han desplomado, borrando miles de millones de dólares en valor en los últimos años. El precio de las acciones de Evergrande se desplomó hasta H$0,53, un 97% desde su máximo histórico. Del mismo modo, las acciones de Country Garden han retrocedido hasta H$0,75, por debajo de su máximo histórico de H$14,95.

El colapso del mercado inmobiliario de China

China ha crecido rápidamente en los últimos años, ayudada por su mercado inmobiliario, que representa más de una cuarta parte del PIB total. El país construyó millones de apartamentos y nuevas ciudades, algunas de las cuales todavía hoy están vacías. Más de 65 millones de apartamentos no tienen ocupantes.

Los gobiernos locales de China generaron ingresos sustanciales con la venta de terrenos a promotores como Evergrande y Country Garden. Al mismo tiempo, millones de chinos invirtieron en el mercado inmobiliario.

Sin embargo, recientemente la industria se ha derrumbado. Los precios de las viviendas en China se han desplomado al ritmo más rápido jamás registrado. Como resultado, muchas personas que invirtieron en la industria han visto caer su patrimonio neto.

Peor aún, muchas personas que hicieron sus depósitos con desarrolladores chinos casi han perdido su efectivo al intentar reestructurarse. Por lo tanto, la implicación de todo esto es que empresas como Evergrande y Country Garden finalmente colapsarán.

Country Garden recientemente no cumplió con el pago de un bono en dólares, lo que plantea la posibilidad de un eventual colapso. También advirtió que sus ventas habían caído en picada ya que la gente seguía preocupada por su futuro.

Los tenedores de bonos de Country Garden ahora han buscado conversaciones después de que no realizó un pago de $15 millones de dólares. Al grupo, que ha contratado a PJT Partners, la empresa le debe $2.000 millones de dólares. En total, la empresa tiene más de $200.000 millones de dólares en pasivos totales, que incluyen pagos de clientes.

Evergrande, por otro lado, ha estado con soporte vital desde 2021, cuando incumplió por primera vez. Desde entonces, la empresa se declaró en quiebra en Estados Unidos en un intento por proteger sus activos. Tampoco ha pagado varias fianzas.

¿Qué sigue para las acciones de Country Garden y Evergrande?

Gráfico de Country Garden y Evergrande de TradingView

Los precios de las acciones de Evergrande y Country Garden se han desplomado en los últimos años. No están solos en el índice inmobiliario de China. ha caído a un mínimo histórico. Por lo tanto, algunos inversores podrían verse tentados a comprar durante la caída con la esperanza de que estas acciones se recuperen en el largo plazo.

La triste realidad es que estas acciones enfrentan un gran desafío debido al aumento de las tasas de interés a nivel mundial y la fuerte caída de las ventas. También tienen miles de proyectos incompletos en los que necesitan trabajar.

La única esperanza, en este caso, es que Beijing utilice su efectivo para rescatar a estas empresas. Esto es muy poco probable debido a la desaceleración de la economía china y a la cantidad de dinero necesaria. Combinados, Country Garden y Evergrande tienen más de $500 mil millones de dólares en pasivos. Evergrande debe $340 mil millones de dólares, mientras que Country Garden debe $200 mil millones de dólares.

Peor aún, estas empresas tienen una montaña de bonos extraterritoriales denominados en dólares. Esta situación ha empeorado desde que estas empresas operan en el renminbi, que se ha depreciado frente al dólar estadounidense. Country Garden posee $11.000 millones de dólares de estas deudas.

Por lo tanto, si bien los precios de las acciones de Country Garden y Evergrande se han desplomado hasta sus mínimos históricos, hay margen para una mayor debilidad.

