Boeing Co (NYSE:BA) está en números rojos esta mañana después de informar una pérdida mayor de lo esperado para su tercer trimestre financiero.

Boeing ha estado luchando durante 19 trimestres

Copy link to section

Su negocio de defensa, en particular, “volvió a apestar”, según Rob Stallard, analista de Vertical Research Partners. Ese segmento perdió $924 millones de dólares en el trimestre recientemente concluido frente a los analistas que perdieron solo $400 millones de dólares.

Are you looking for fast-news, hot-tips and market analysis? Sign-up for the Invezz newsletter, today.

Boeing ha obtenido sólo $474 millones de dólares en ganancias operativas de su división de defensa durante los últimos diecinueve trimestres sobre $120 mil millones de dólares en ventas. En “ Squawk Box ” de CNBC, Dave Calhoun, director ejecutivo de Boeing, dijo hoy:

Continuaremos trabajando en estos contratos de precio fijo. No nos esconderemos de ellos. Los completaremos para reducir la debilidad financiera del negocio.

Pero el negocio aeroespacial comercial ha sido aún peor, con $31 mil millones de dólares de pérdidas y $117 mil millones de dólares en ventas desde principios de 2019. Las acciones de Boeing han perdido más del 20% en menos de tres meses.

No todo fue sombrío en el informe de resultados de hoy

Copy link to section

En el lado positivo, Boeing reiteró su orientación de entre $3.000 y $5.000 millones de dólares en flujo de caja libre en 2023. Eso se traduce en entre $1.500 y $3.500 millones de dólares de FCF en el trimestre actual, frente a alrededor de $1.500 millones de dólares en los tres primeros trimestres combinados, según el comunicado de prensa.

Boeing entregó setenta aviones 737 en el tercer trimestre, la cifra más baja en unos dos años debido a los continuos defectos de fabricación de Spirit AeroSystems. Aun así, el jefe del Ejecutivo añadió:

Me encanta el nombramiento de Patrick. Tienen trabajo que hacer, lo entendemos. Pero tengo mucha confianza. El acuerdo les da un respiro para cumplir con nuestros requisitos de tarifas. La economía fue beneficiosa para todos.

Boeing dijo que sigue comprometido a aumentar la producción a 38 aviones MAX por mes para fin de año. El gigante aeroespacial y de defensa firmó un Memorando de Acuerdo con Spirit AeroSystems la semana pasada, como informó Invezz anteriormente.

Resumen de ganancias del tercer trimestre de Boeing

Copy link to section

Perdió $1,64 mil millones de dólares en comparación con los $3,31 mil millones de dólares del año anterior.

La pérdida por acción también se redujo de $5,49 dólares a $2,70 dólares.

Pérdida ajustada impresa a $3,26 dólares por acción

Los ingresos aumentaron un 13,5% interanual hasta los $18.100 millones de dólares

El consenso fue una pérdida de $3,20 dólares por acción sobre unos ingresos de $18.020 millones de dólares.

El FCF fue negativo de $310 millones de dólares frente a los $267 millones de dólares negativos esperados.

¿Qué más fue digno de mención?

Copy link to section

Un crecimiento del 25% en aviones comerciales y un aumento del 8,6% en los ingresos por servicios globales fueron mejores de lo esperado. Sin embargo, Boeing Co no cumplió con las expectativas en términos de ingresos de defensa, espacio y seguridad, que aumentaron un 3,3%.

La multinacional espera ahora entregar entre 375 y 400 de su 737 MAX en 2023. Su previsión anterior era de 400 a 450. Pero el director ejecutivo Calhoun dijo hoy a CNBC:

La buena noticia es que lo tenemos en nuestros brazos. Para cuando lleguemos a fin de año, estaremos funcionando al ritmo que la gente espera que tengamos.

Wall Street actualmente tiene una calificación consensuada de “sobreponderación” para las acciones de Boeing.